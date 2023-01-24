17 неприятных бонусов, которые прилагались к съёмному жилью

Найти хорошую недвижимость по приемлемой цене не так просто, как кажется. Более того, нередко жильё нашей мечты сдаётся в комплекте с не особо приятными «бонусами» в виде неисправной техники, странного ремонта и прочих потайных недостатков.
Хитрые арендодатели, конечно, умалчивают эти нюансы. Зачем людей зря по пустякам тревожить? Вот когда секретики вскроются, уже тогда можно будет о чём-то говорить.
Съёмщики, сталкиваясь с подобной халатностью, бесконечно негодуют. Однако к подобным ситуациям лучше относиться с юмором (параллельно, собирая вещички, чтобы побыстрее съехать), потому что некоторых владельцев домов и квартир попросту не переделать. Предлагаем вам взглянуть на удивительные случаи, когда аренда жилья стала настоящим испытанием для нервной системы.
Казаться, а не быть
Чего-то не додумали. Надо было ещё белый кабель замотать чёрной изолентой. Или приклеить к телевизору с её помощью, а так палево.
Домовладелец сказал, что помоет моё крыльцо мойкой высокого давления
Мне это нравится, как будто ребёнок рисовал карандашом.
Необычное устройство в съёмной квартире
Хозяин не сказал нам, пока мы не заселились, что бассейн непригоден для использования
Кстати, кондиционер в доме тоже был сломан.
Съёмная квартира в Лондоне без входной двери. Нужно выйти? Вот окошко, пользуйтесь
Вы только полюбуйтесь на эту кухню
Как хозяин устранил проблему выпадающей из душа плитки
Нашёл этот косяк в арендованной квартире своих товарищей
Наш домовладелец придумал, как сделать чердак более безопасным
Вы только взгляните на эти «изумительные» деревянные подпоры. Одна из них даже сломана. Но хозяин на этот случай припас отменный замок.
Сегодня заехали в съёмную квартиру. Всё устраивает, но смеситель в ванной немного странный
Зачем подрезать дверь, если можно подрезать ковёр?
Арендодатель починил наш забор
Владелец дома починил мою шаткую вешалку для одежды. А вы так сможете?
Хозяин сказал, что установил душевые двери
У меня есть несколько вопросов об этой насадке для душа.
По мнению арендодателя, плитка идеально подходит к этому полу
У нас сломался водопроводный кран. Хозяин дома сказал, что не знает, когда точно починит его. Вот решение
Сегодня наша лампа неожиданно наполнилась водой. Мы только въехали в нашу квартиру, и она новая
Давайте посадим туда рыбу. Это выглядит потрясающе.
Источник:
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Ремонт в ванной комнате по щелчку пальцев не делается. Плюс сходу может не хватать бюджета. А так - тот месяцок-два, пока копятся денежки, придумывается план ремонта и покупаются материалы, вполне моно пользоваться душем.