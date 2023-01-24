17 неприятных бонусов, которые прилагались к съёмному жилью

Хитрые арендодатели, конечно, умалчивают эти нюансы. Зачем людей зря по пустякам тревожить? Вот когда секретики вскроются, уже тогда можно будет о чём-то говорить.

Съёмщики, сталкиваясь с подобной халатностью, бесконечно негодуют. Однако к подобным ситуациям лучше относиться с юмором (параллельно, собирая вещички, чтобы побыстрее съехать), потому что некоторых владельцев домов и квартир попросту не переделать. Предлагаем вам взглянуть на удивительные случаи, когда аренда жилья стала настоящим испытанием для нервной системы.

Казаться, а не быть