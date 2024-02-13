Дочери выгнали из дома: как жила и умерла героиня мема про сову

Суфия Хайдаровна родом из Казани. Она прославилась в сети случайно: её снял на видео молодой человек.
Мем "А я думала сова" появился в сети более десяти лет назад. Тогда парень снимал видео для своего друга, когда к нему подошла странная женщина и спросила, что у него в руках.
«Что это у тебя?»
«Камера»
«Ааа. А я думала, сова»
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Ролик быстро разлетелся по сети, бабуля стала настоящим мемом. Парень, снявший её на видео, Байбулат Батуллин, спустя 7 лет нашёл Суфию и узнал, как она живёт.
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Оказывается, жизнь женщины была далека от рая. Горожане ее часто видели на улице, собирающей милостыню.
Кроме того, Суфия иногда ночевала в подъезде из-за плохих отношений со своими двумя дочерьми. Скитается и спит под дверью она с 2011 года, во всяком случае Суфия рассказывала об этом в интервью летом 2023 года. Местные пытались ей помочь, но женщина отказывалась.
У пенсионерки были серьёзные проблемы со здоровьем. Байбулат Батуллин предложил ей сняться в своём фильме "Бери да помни", но она отказалась.
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О смерти Суфии Хайдаровны рассказал её давний друг Байбулат.
«В среднем раз в две недели мы с ней созванивались. В этом году не звонила, и номера были вне зоны доступа. Сегодня решил позвонить дочери. По словам дочери, её мать скончалась 6 февраля в больнице от рака печени».
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был такой мем?
и даже целая героиня?
ох/уеть только сегодня первый раз увидел - ржака невыносимая один раз обосрался, два раза обоссался
ну где ты раньше то была с таким топовым разъё/бом?
нельзя же так с людьми, сразу, без подготовки
думала сова ахахахаха а там камера ВАХАХАХААА
а если бы была сова то че?
о боже мы никогда этого не узнаем, плак плак как жесток этот мир