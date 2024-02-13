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Дочери выгнали из дома: как жила и умерла героиня мема про сову

Дочери выгнали из дома: как жила и умерла героиня мема про сову

Автор:
13 февраля 2024 17:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Казань   Суфия Хайдаровна   а я думала сова   бабуля   интересное   мем   умерла мем   фото   
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Суфия Хайдаровна родом из Казани. Она прославилась в сети случайно: её снял на видео молодой человек.

Мем "А я думала сова" появился в сети более десяти лет назад. Тогда парень снимал видео для своего друга, когда к нему подошла странная женщина и спросила, что у него в руках.

«Что это у тебя?»

«Камера»

«Ааа. А я думала, сова»

Ролик быстро разлетелся по сети, бабуля стала настоящим мемом. Парень, снявший её на видео, Байбулат Батуллин, спустя 7 лет нашёл Суфию и узнал, как она живёт.

Оказывается, жизнь женщины была далека от рая. Горожане ее часто видели на улице, собирающей милостыню.


Кроме того, Суфия иногда ночевала в подъезде из-за плохих отношений со своими двумя дочерьми. Скитается и спит под дверью она с 2011 года, во всяком случае Суфия рассказывала об этом в интервью летом 2023 года. Местные пытались ей помочь, но женщина отказывалась.

У пенсионерки были серьёзные проблемы со здоровьем. Байбулат Батуллин предложил ей сняться в своём фильме "Бери да помни", но она отказалась.

О смерти Суфии Хайдаровны рассказал её давний друг Байбулат.

«В среднем раз в две недели мы с ней созванивались. В этом году не звонила, и номера были вне зоны доступа. Сегодня решил позвонить дочери. По словам дочери, её мать скончалась 6 февраля в больнице от рака печени».



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Метки: Казань   Суфия Хайдаровна   а я думала сова   бабуля   интересное   мем   умерла мем   фото   
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7  комментариев
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4k
poбт Час назад
да б/лядь серьезно?
был такой мем?
и даже целая героиня?
ох/уеть
только сегодня первый раз увидел - ржака невыносимая
один раз обосрался, два раза обоссался

ну где ты раньше то была с таким топовым разъё/бом?
нельзя же так с людьми, сразу, без подготовки

думала сова ахахахаха
а там камера ВАХАХАХААА

а если бы была сова то че?

о боже мы никогда этого не узнаем, плак плак
как жесток этот мир
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17k
_delphin_ Минуту назад
Первый раз вижу этот "мегапопулярный" мем. Может, он у зумеров был популярный? или у тиктокеров?
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17k
Majul 5 минут назад
Кумир покемонки?
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7k
Андрей Крылов 39 минут назад
Она сама выбрала свой путь.
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9k
Бритва Час назад
мем не очень.
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3k
Максим Макашев 2 часа назад
Да уж. Дочки.... такие дочки
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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