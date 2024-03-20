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В Италии задержали украинского подростка, нападавшего на мигрантов и разбившего несколько авто

В Италии задержали украинского подростка, нападавшего на мигрантов и разбившего несколько авто

Автор:
20 марта 2024 16:57
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Италия   избиение   мигрант   милан   полиция   украинец   
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16-летний юноша с татуировкой свастики на груди, как изящно пояснили в полиции Милана, выбирал жертв на основе «географической принадлежности».

Не все понаехавшие в чужую страну являются добропорядочными и законопослушными. 16-летний украинец внезапно решил, что ему всё дозволено и стал "вершить справедливость".


В конце февраля подросток совершил четыре нападения на случайных пассажиров на станциях "Чимиано" и "Кресченцаго". Два из пострадавших оказались уроженцами Шри-Ланки.


В начале марта пацан стал бить окна у авто, чтобы похитить вещи из салонов машин, а 9 марта снова набросился на мужчину в метро. Известно, что перед нападениями на людей юный нацист выкрикивал что-то типа "Фашисты вернулись!" и показывал жертвам нацистский символ, который был выгравирован у него на груди.




 

При задержании 16-летки в доме, где он жил, провели обыск, во время которого изъяли мачете с гравировкой названия террористической организации, нож, несколько молотков, знамя с надписью «Дуче» и экземпляр книги «Майн кампф» Адольфа Гитлера.


Дело находится на контроле полиции. По просьбе премьер-министра, координируемого прокурором-регентом Луизой Руссо, подросток находится под арестом.

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Метки: Видео   Италия   избиение   мигрант   милан   полиция   украинец   
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8  комментариев
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8k
Alex Полчаса назад
Дикий народ эти хохлы
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6k
Babangdida 5 минут назад
Неплохая работа по промыванию мозгов, ввиду того, что как раз такими как он ефрейтор собирался удобрять новые немецкие земли около Днепра. Хотя... и он и переселенцы с Африки борются за одну и ту же кормовую базу - социальную помощь ЕС. Так что конкуренция и взаимное выдавливание неизбежны, так как все виды нахлебников работать и интегрироваться не собираются.
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582
Сергей 7 минут назад
Поздравляю европейцев!
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3k
Alex 7 минут назад
"выкрикивал что-то типа "Фашисты вернулись!""...Ну он себя идентифицирует как фашист, они что не толерантны! Судить всех несогласных!
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42k
Example 6.2.6 14 минут назад
Ему бы посмотреть небезызвестный фильм, чтоб понять чем закончится такое вот поведение. Хорошо если депортацией или тюрьмой, обычно всё гораздо печальней

Ссылка youtu.be
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6k
Харон ( Χάρων) 22 минуты назад
Ну что, европейцы, вы до сих пор верите что вна украине нет фашистов?
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693
Zmey8838 Полчаса назад
Из украины же. Чему удивляться.
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Максим Макашев Полчаса назад
бачили , макаронники, шо куповалы? Теперь КУШАЙТЕ - НЕ ОБЛЯПАЙТЕСЬ!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1895 постов (1882 в горячем)

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