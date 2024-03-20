В Италии задержали украинского подростка, нападавшего на мигрантов и разбившего несколько авто

Не все понаехавшие в чужую страну являются добропорядочными и законопослушными. 16-летний украинец внезапно решил, что ему всё дозволено и стал "вершить справедливость".

В конце февраля подросток совершил четыре нападения на случайных пассажиров на станциях "Чимиано" и "Кресченцаго". Два из пострадавших оказались уроженцами Шри-Ланки.

В начале марта пацан стал бить окна у авто, чтобы похитить вещи из салонов машин, а 9 марта снова набросился на мужчину в метро. Известно, что перед нападениями на людей юный нацист выкрикивал что-то типа "Фашисты вернулись!" и показывал жертвам нацистский символ, который был выгравирован у него на груди.