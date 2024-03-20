В Италии задержали украинского подростка, нападавшего на мигрантов и разбившего несколько авто

16-летний юноша с татуировкой свастики на груди, как изящно пояснили в полиции Милана, выбирал жертв на основе «географической принадлежности».
Не все понаехавшие в чужую страну являются добропорядочными и законопослушными. 16-летний украинец внезапно решил, что ему всё дозволено и стал "вершить справедливость".
В конце февраля подросток совершил четыре нападения на случайных пассажиров на станциях "Чимиано" и "Кресченцаго". Два из пострадавших оказались уроженцами Шри-Ланки.
В начале марта пацан стал бить окна у авто, чтобы похитить вещи из салонов машин, а 9 марта снова набросился на мужчину в метро. Известно, что перед нападениями на людей юный нацист выкрикивал что-то типа "Фашисты вернулись!" и показывал жертвам нацистский символ, который был выгравирован у него на груди.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости!
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При задержании 16-летки в доме, где он жил, провели обыск, во время которого изъяли мачете с гравировкой названия террористической организации, нож, несколько молотков, знамя с надписью «Дуче» и экземпляр книги «Майн кампф» Адольфа Гитлера.
Дело находится на контроле полиции. По просьбе премьер-министра, координируемого прокурором-регентом Луизой Руссо, подросток находится под арестом.
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