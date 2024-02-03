"Я на второй год останусь, но тебя запинаю": в Курганской области школьница избила семиклассницу за обидный комментарий

Издевательство продолжались, пока в коридоре не показалась учительница.





Дома избитая пожаловалась матери на издевательства, и та обратилась к руководству школы. К директору вызвали всех участниц «разборки», и избитой ученице принесли извинения. Мать пострадавшей девочки пообещала не обращаться в полицию при условии, что такое больше не повторится. Однако через несколько дней девятиклассница начала снова угрожать своей жертве, и тогда Анастасия - мать семиклассницы - решила поставить в известность правоохранителей о творящихся в учебном заведении порядках.





Она обратилась в подразделение по делам несовершеннолетних полиции, но не получила ожидаемой поддержки. Напротив, её оштрафовали "за неисполнение родительских обязанностей".

Инспектор ПДН сказала, что она «ни на чьей стороне и тут все виноваты», и обвинила меня в том, что «ребенок не имеет права быть зарегистрированным в соцсетях и пользоваться ими до 14 лет». Она выписала мне протокол 5.35, — рассказала мать.

Эта несправедливость так возмутила женщину, что она решила поделиться своими переживаниями на личной странице в ВК. Так эта история стала публичной.





В местном паблике в ВК появились полные видео избиения. Для многих жителей города этот инцидент стал неприятной неожиданностью. Люди признавались, что даже не подозревали о том, что в школе, где учатся их дети, такое вообще возможно.





Под этим постом отметились и Администрация Шумихинского муниципалитета, и УМВД РФ по Курганской области.



