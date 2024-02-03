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"Я на второй год останусь, но тебя запинаю": в Курганской области школьница избила семиклассницу за обидный комментарий

"Я на второй год останусь, но тебя запинаю": в Курганской области школьница избила семиклассницу за обидный комментарий

Автор:
03 февраля 2024 09:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Шумиха   буллинг   драка   избиение   несовершеннолетние   полиция   школа   
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Ученица при поддержке "стаи" запинала обидчицу в туалете. Об этой истории никто бы не узнал, но современные тинейджеры любят снимать свои "подвиги" на камеру...

Школьный буллинг - явление, увы, распространённое. Почти в каждом учебном заведении есть свой "царёк", который вершит порядки. Его боятся и предпочитают с такими не связываться.


В школе №3 г. Шумиха Курганской области избили семиклассницу.Девочку отлупили в школьном туалете на перемене. За происходившим наблюдали несколько учениц. Кто-то снимал расправу на камеру, кто-то "стоял на шухере" или просто молчаливо поддерживал происходившее.


Как пишут СМИ, рыжеволосая девчонка неодобрительно отозвалась об ученицах, пришедших в школу в юбках. Узнав, что её обозвали "шлюхой", одна из местных задир решила преподать урок и наказать обидчицу. Более того, девятиклассница пообещала до конца года "забить" девочку, а если останется в школе на второй год, то продолжить это делать и дальше.



Издевательство продолжались, пока в коридоре не показалась учительница.


Дома избитая пожаловалась матери на издевательства, и та обратилась к руководству школы. К директору вызвали всех участниц «разборки», и избитой ученице принесли извинения. Мать пострадавшей девочки пообещала не обращаться в полицию при условии, что такое больше не повторится. Однако через несколько дней девятиклассница начала снова угрожать своей жертве, и тогда Анастасия - мать семиклассницы - решила поставить в известность правоохранителей о творящихся в учебном заведении порядках.


Она обратилась в подразделение по делам несовершеннолетних полиции, но не получила ожидаемой поддержки. Напротив, её оштрафовали "за неисполнение родительских обязанностей".


Инспектор ПДН сказала, что она «ни на чьей стороне и тут все виноваты», и обвинила меня в том, что «ребенок не имеет права быть зарегистрированным в соцсетях и пользоваться ими до 14 лет». Она выписала мне протокол 5.35,рассказала мать.

Эта несправедливость так возмутила женщину, что она решила поделиться своими переживаниями на личной странице в ВК. Так эта история стала публичной.


В местном паблике в ВК появились полные видео избиения. Для многих жителей города этот инцидент стал неприятной неожиданностью. Люди признавались, что даже не подозревали о том, что в школе, где учатся их дети, такое вообще возможно.


Под этим постом отметились и Администрация Шумихинского муниципалитета, и УМВД РФ по Курганской области.


А потом стало известно, что та самая девятиклассница снова избила теперь уже другого ученика. Похоже, извинения и попытка простить для таких детишечек с комплексом "царя" - просто демонстрация мягкотелости окружающих. Возможно, новый эпизод буллинга, наконец, сподвигнет правоохранителей присмотреться к "героине" с кулаками более внимательно?

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Метки: Видео   Шумиха   буллинг   драка   избиение   несовершеннолетние   полиция   школа   
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5  комментариев
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11k
Борис Карабанов 54 минуты назад
Лишить гражданства и депортировать всю семью, если не научились в человеческом обществе жить по человеческим законам. Сразу станет спокойно в школе.
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6
Sergey Tsibin 19 минут назад
А не подскажите, почему в России так много такого быдла?
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7k
Alex 24 минуты назад
Родителей расстрелять, этих тварей сжечь.
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14k
gavrosh 49 минут назад
То есть эта малолетка не следит за языком и потом удивляется, что ей морду бьют? Вроде так всё и должно быть.
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152
Деньги Есть Час назад
Да всё просто. Дети берут пример с родителей. Уровень жестокости в обществе высок. Это сказывается и на детях. Или вы думаете, трудные подростки из ниоткуда появляются?
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