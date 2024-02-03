"Я на второй год останусь, но тебя запинаю": в Курганской области школьница избила семиклассницу за обидный комментарий

Ученица при поддержке "стаи" запинала обидчицу в туалете. Об этой истории никто бы не узнал, но современные тинейджеры любят снимать свои "подвиги" на камеру...
Школьный буллинг - явление, увы, распространённое. Почти в каждом учебном заведении есть свой "царёк", который вершит порядки. Его боятся и предпочитают с такими не связываться.
В школе №3 г. Шумиха Курганской области избили семиклассницу.Девочку отлупили в школьном туалете на перемене. За происходившим наблюдали несколько учениц. Кто-то снимал расправу на камеру, кто-то "стоял на шухере" или просто молчаливо поддерживал происходившее.
Как пишут СМИ, рыжеволосая девчонка неодобрительно отозвалась об ученицах, пришедших в школу в юбках. Узнав, что её обозвали "шлюхой", одна из местных задир решила преподать урок и наказать обидчицу. Более того, девятиклассница пообещала до конца года "забить" девочку, а если останется в школе на второй год, то продолжить это делать и дальше.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости!
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Издевательство продолжались, пока в коридоре не показалась учительница.
Дома избитая пожаловалась матери на издевательства, и та обратилась к руководству школы. К директору вызвали всех участниц «разборки», и избитой ученице принесли извинения. Мать пострадавшей девочки пообещала не обращаться в полицию при условии, что такое больше не повторится. Однако через несколько дней девятиклассница начала снова угрожать своей жертве, и тогда Анастасия - мать семиклассницы - решила поставить в известность правоохранителей о творящихся в учебном заведении порядках.
Она обратилась в подразделение по делам несовершеннолетних полиции, но не получила ожидаемой поддержки. Напротив, её оштрафовали "за неисполнение родительских обязанностей".
Инспектор ПДН сказала, что она «ни на чьей стороне и тут все виноваты», и обвинила меня в том, что «ребенок не имеет права быть зарегистрированным в соцсетях и пользоваться ими до 14 лет». Она выписала мне протокол 5.35, — рассказала мать.
Эта несправедливость так возмутила женщину, что она решила поделиться своими переживаниями на личной странице в ВК. Так эта история стала публичной.
В местном паблике в ВК появились полные видео избиения. Для многих жителей города этот инцидент стал неприятной неожиданностью. Люди признавались, что даже не подозревали о том, что в школе, где учатся их дети, такое вообще возможно.
Под этим постом отметились и Администрация Шумихинского муниципалитета, и УМВД РФ по Курганской области.
А потом стало известно, что та самая девятиклассница снова избила теперь уже другого ученика. Похоже, извинения и попытка простить для таких детишечек с комплексом "царя" - просто демонстрация мягкотелости окружающих. Возможно, новый эпизод буллинга, наконец, сподвигнет правоохранителей присмотреться к "героине" с кулаками более внимательно?
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