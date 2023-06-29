Учёные считают, что осьминоги способны видеть сны

У осьминогов, как и у людей, существует две стадии сна — спокойная и активная (она напоминает сон с быстрыми движениями глаз у млекопитающих).

Во время бодрствования осьминоги создают ряд различных узоров на коже, которые они обычно используют для маскировки, в целях предупреждения, защиты от хищника или общения друг с другом.

Исследование показало, что во время фазы активного сна происходит цикличное повторение определённых кожных узоров.