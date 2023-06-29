Учёные считают, что осьминоги способны видеть сны

Осьминоги меняют цвет не только во время бодрствования, но и во сне, создавая на коже различные маскировочные узоры. Новое исследование показывает, что эти узоры меняются с определённой цикличностью. По мнению специалистов, это говорит о том, что осьминоги способны на что-то вроде сновидений.
У осьминогов, как и у людей, существует две стадии сна — спокойная и активная (она напоминает сон с быстрыми движениями глаз у млекопитающих).
Во время бодрствования осьминоги создают ряд различных узоров на коже, которые они обычно используют для маскировки, в целях предупреждения, защиты от хищника или общения друг с другом.
Исследование показало, что во время фазы активного сна происходит цикличное повторение определённых кожных узоров.
По одной из теорий, осьминоги практикуют мастерство маскировки даже во сне, или просто таким образом поддерживаются отвечающие за это пигментные клетки.
Но есть и другое предположение: они могут заново переживать и учиться на своем опыте бодрствования, таком как охота или укрытие от хищника, и повторно активировать рисунок кожи, связанный с каждым опытом. Другими словами, они могут переживать что-то похожее на сон.
Ведущий автор исследования Сэм Рейтер, возглавляющий отдел вычислительной нейроэтологии Окинавского института науки и технологии (OIST), Япония, сказал следующее:
Рисунок кожи осьминогов служит визуальным индикатором активности их мозга во время сна. Кажется, все животные в той или иной степени спят, даже такие простые животные, как медузы и плодовые мушки. Но долгое время считалось, что только позвоночные циклически переключаются между двумя разными стадиями сна.
Когда осьминоги спят, их спокойные периоды дремоты перемежаются короткими вспышками бешеной активности. Их щупальца и глаза дергаются, дыхание учащается, а кожа вспыхивает яркими цветами.
Исследователи из OIST и Вашингтонского университета изучили активность мозга и структуру кожи у осьминогов (Octopus laqueus) в этот активный период сна. Они обнаружили, что исследуемые параметры очень напоминают активность мозга и поведение кожи в состоянии бодрствования.
Активность, подобная бодрствованию, также возникает во время быстрого сна у млекопитающих — фазы, в которой происходит большинство сновидений.
Ученые начали с проверки того, действительно ли осьминоги спали в этот активный период. Они проверили, как осьминоги реагируют на физический раздражитель, и обнаружили, что как в спокойной, так и в активной стадии сна животным требовалась более сильная стимуляция, прежде чем реагировать, по сравнению с тем, когда они бодрствовали. Если осьминогам не давали заснуть или мешали им во время активной фазы сна, позже они впадали в активный сон раньше и чаще.
Примерно раз в час осьминоги входили в активную фазу сна примерно на минуту. На этом этапе их мозговая активность очень сильно напоминала активность их мозга в состоянии бодрствования, точно так же, как у людей в фазе быстрого сна. Это компенсаторное поведение определяет активную стадию как важную стадию сна, необходимую для нормального функционирования осьминогов, считают учёные.
Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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