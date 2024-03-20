Хайп на собаке: девушка показала, как по-разному люди пишут знак @

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Пользовательница Твиттера с ником "Роботка-гедонистка" работает там, где клиентам регулярно необходимо от руки записывать знак "собачки" перед электронной почтой. Ей не с кем было этим поделиться, поэтому она создала отдельный тред в соцсетях.
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8. Это ещё одно доказательство того, что у всех свой мир - и почему порой бывает так сложно кому-то донести свои мысли: все мы видим абсолютно всё по-разному
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Но русский язык тем и прекрасен, что малознакомые слова и символы вливаются в него в самых неожиданных вариантах ))))
Это мы еще не дошли до символов "амперсанд" (&) и "октоторп" (#).