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Хайп на собаке: девушка показала, как по-разному люди пишут знак @

Хайп на собаке: девушка показала, как по-разному люди пишут знак @

Автор:
20 марта 2024 12:25
Сообщество : Юмор
Метки: email   Твиттер   забавно   знак собаки   соцсети   электронная почта   
707
14

Пользовательница Твиттера с ником "Роботка-гедонистка" работает там, где клиентам регулярно необходимо от руки записывать знак "собачки" перед электронной почтой. Ей не с кем было этим поделиться, поэтому она создала отдельный тред в соцсетях.

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Метки: email   Твиттер   забавно   знак собаки   соцсети   электронная почта   
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2  комментария
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16k
ron 22 минуты назад
"Собака" на английском читается "at" ("на"), типа "mymail@yandex.ru" - "моя почта НА яндекс.ру".
Но русский язык тем и прекрасен, что малознакомые слова и символы вливаются в него в самых неожиданных вариантах ))))
Это мы еще не дошли до символов "амперсанд" (&) и "октоторп" (#).
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20k
Саш 20 минут назад
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