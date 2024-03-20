Хайп на собаке: девушка показала, как по-разному люди пишут знак @

Пользовательница Твиттера с ником "Роботка-гедонистка" работает там, где клиентам регулярно необходимо от руки записывать знак "собачки" перед электронной почтой. Ей не с кем было этим поделиться, поэтому она создала отдельный тред в соцсетях.