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Пока все обсуждали премию "Оскар" и лучшие фильмы, в Твиттере завирусился флешмоб. Пользовательница с ником "Наташа Переводчица" предложила пользователям забавную игру.
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Вместо "в однушке в Бирюлёво" можно добавить "когда трахнешь кукурузину початком кукурузы".
Невероятный Халк в однушке в Бирюлёво.
Первый мститель в однушке в Бирюлёво.
Женщина кошка в однушке в Бирюлёво.
Человек паук в однушке в Бирюлёво.
Супермен в однушке в Бирюлёво.
Дедпул в однушке в Бирюлёво.
Люди икс в однушке в Бирюлёво.
и. т. д.
Никто не выжил в однушке Бирюлево
Ночь живых мертвецов в однушке Бирюлево
Вопрос:
Фотография: На пляже молодой человек "оприходует" девушку. Придумайте подпись.
Ответ:
К фотографии подойдёт практически ЛЮБОЙ заголовок из передовиц советских газет...