25 несуществующих книг о Гарри Поттере, достойных немедленной экранизацииВ российских соцсетях пользователи забавлялись, приписывая имя юного волшебника к названиям серьезных и не очень книг. Получалось так круто, что участники стихийного флешмоба сошлись во мнении:...