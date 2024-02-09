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Пользователи шутят: подборка чёрного юмора

Пользователи шутят: подборка чёрного юмора

Автор:
09 февраля 2024 09:03
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   пользователи жгут   смешные шутки   соцсети   черный юмор   шутки   
4991
14

Говорят, что понять чёрный юмор могут только люди с высоким IQ. Давайте проверим? В комментариях ждём ваши шутки!

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Метки: Прикол   забавно   пользователи жгут   смешные шутки   соцсети   черный юмор   шутки   
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14  комментариев
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7k
Старичок 4 часа назад
это не черный, это тупой юмор.
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262
babai65 49 минут назад
У бомжа как у той срекозы из басни - где под каждым ей кустом был готов и стол и дом. Так что он в любом месте может сказать- я в домике
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19k
Голос Вселенной 57 минут назад
Комментарий к фото
Маленький мальчик варил холодец.
По полу ползал безногий отец...
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48
Иван Чернов Час назад
Нормально, пойдёт. Камеди напоминает.
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42k
Example 6.2.6 Час назад
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 2 часа назад
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 2 часа назад
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3k
portroy 3 часа назад
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16k
Alex 3 часа назад
Это что за бред собачий?
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46k
Цыц тут у меня 3 часа назад
Пи&дец, идиотка...
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35k
БамбарбияКиргуду 3 часа назад
Какой то отстой.Не могла что то получше найти,гугурузина?
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11k
hairov 3 часа назад
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7k
Себастьян Перейра 3 часа назад
Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой.
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21k
kσρβγς 4 часа назад
Очень убого... Третий сорт... Аффтар хорошего черного юмора не видел...
А, мля... это ж слепая кукурудза... и явно переводной пиндосский текст...
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Спелая кукурузинка

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