Пользователи шутят: подборка чёрного юмора

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Говорят, что понять чёрный юмор могут только люди с высоким IQ. Давайте проверим? В комментариях ждём ваши шутки!
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