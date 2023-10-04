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Во время съёмок видео в биолога ударила молния

Во время съёмок видео в биолога ударила молния

Автор:
04 октября 2023 21:43
Сообщество : Истории
Метки: Видео   Разное   дикая природа   инциденты   молнии   молния   натуралист   природа   стихия   фото   
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35-летний биолог Форрест Галанте снимал ролик в местечке Эверглейдс, США. Во время записи, когда он вёл рассказ, прямо рядом с ним ударила мощная молния. По словам парня, его как будто на секунду парализовало — а молния прошлась по всему его телу.

35-летний биолог и исследователь дикой природы Форрест Галанте на прошлой неделе снимал ролик для своего YouTube-канала. Съёмки проходили в природном тропическом комплексе Эверглейдс во Флориде, США. Прямо во время записи видео, пока натуралист рассказывал о важности GPS-трекеров в дикой местности, рядом с ним ударила молния.


"Меня ударило, ударило, мне больно," - говорит биолог на видео после удара, отбегая в сторону.

После мощного удара биолог, как и его видео-оператор, побежали в сторону. В тот же день Галанте опубликовал видео, рассказав об инциденте. Он рассказал, что отправился в Эверглейдс для съёмки промо-ролика, и ближе к концу дня погода начала портиться. Пошёл дождь, и они с напарником услышали раскаты грома. Его оператор, местный житель, предложил Галанте вернуться, пока погода окончательно не ухудшилась - но тот настоял на том, чтобы продолжить съёмки.

"Молния ударила метрах в четырёх от меня, и на долю секунды меня будто парализовало. Я почувствовал этот удар в ногах, пояснице, затем в сердце и во рту. Больше всего болело в районе груди. Сразу после удара у меня появился привкус алюминия во рту," - рассказал Галанте.

Он добавил, что его напарник не пострадал - в отличие от него, оператор был одной ногой в воде, и быстро убрал её во время удара.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   Разное   дикая природа   инциденты   молнии   молния   натуралист   природа   стихия   фото   
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15  комментариев
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1k
Irena I. Час назад
Я думала, что на видео ублюдок зеленский.., увы... У нас в Европе и дальше будут проблемы из-за хохлозадротов...
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665
Шурман 6 секунд назад
Да не ударило его , ну в метрах 50-70 долбанула но хайп это другое . Я с пляжа рыбачил один и думал что такое не возможно , молния прошла рядом в метрах 100 у шлюзов в Зеланд , смотрю удочки а они издают странный звук , дотронулся и меня откинуло само по себе на метр от них , как электронный шок , леска святиться начала . Шутки шутками но я единственный идиот кто в эту погоду там стоял .
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82
sipezik 17 минут назад
Как-то хиленько... у нас однажды во дворе дома шарахнуло так, что во всей 9-этажке с 4 подъездами электричество отрубилось. Я живу на 6 этаже. Сидела на диване. Показалось, что взрыв какой-то и вспышка оплепляющая. Я аж закричала. Думала реально взрыв. А тут или далеко от него где-то, или не сильная... но дурак редкостный конечно. И в воде, и под деревьями...
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2k
ДК 23 минуты назад
Я не понимаю одного - ну как можно было додуматься во время грозы стоять в воде! Да ударила молния где-то в 100 метрах от него - его все равно тряхнет! На любом пляже спасатели обязаны выгнать всех из воды при малейших звуках грома, а то и заранее.
Если бы на самом деле в него в воде ударила молния - живым бы он не остался.
Мужик премию Дарвина вполне мог получить.
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12k
Владимир Полчаса назад
Живой блогер экстримал = хреновый блогер.
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9k
Гомерчик Час назад
Думал, будет как в Горце...
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4k
Бровеносец в потёмках Час назад
У него с глазомером беда? Минимум метров 50 было, а не 4.
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121
Kostiantyn Yeryhin 2 часа назад
в наушниках лучше не смотреть.. сердце ёркнуло
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