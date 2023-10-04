Во время съёмок видео в биолога ударила молния

После мощного удара биолог, как и его видео-оператор, побежали в сторону. В тот же день Галанте опубликовал видео, рассказав об инциденте. Он рассказал, что отправился в Эверглейдс для съёмки промо-ролика, и ближе к концу дня погода начала портиться. Пошёл дождь, и они с напарником услышали раскаты грома. Его оператор, местный житель, предложил Галанте вернуться, пока погода окончательно не ухудшилась - но тот настоял на том, чтобы продолжить съёмки.