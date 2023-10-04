Во время съёмок видео в биолога ударила молния

35-летний биолог Форрест Галанте снимал ролик в местечке Эверглейдс, США. Во время записи, когда он вёл рассказ, прямо рядом с ним ударила мощная молния. По словам парня, его как будто на секунду парализовало — а молния прошлась по всему его телу.
35-летний биолог и исследователь дикой природы Форрест Галанте на прошлой неделе снимал ролик для своего YouTube-канала. Съёмки проходили в природном тропическом комплексе Эверглейдс во Флориде, США. Прямо во время записи видео, пока натуралист рассказывал о важности GPS-трекеров в дикой местности, рядом с ним ударила молния.
"Меня ударило, ударило, мне больно," - говорит биолог на видео после удара, отбегая в сторону.
После мощного удара биолог, как и его видео-оператор, побежали в сторону. В тот же день Галанте опубликовал видео, рассказав об инциденте. Он рассказал, что отправился в Эверглейдс для съёмки промо-ролика, и ближе к концу дня погода начала портиться. Пошёл дождь, и они с напарником услышали раскаты грома. Его оператор, местный житель, предложил Галанте вернуться, пока погода окончательно не ухудшилась - но тот настоял на том, чтобы продолжить съёмки.
"Молния ударила метрах в четырёх от меня, и на долю секунды меня будто парализовало. Я почувствовал этот удар в ногах, пояснице, затем в сердце и во рту. Больше всего болело в районе груди. Сразу после удара у меня появился привкус алюминия во рту," - рассказал Галанте.
Он добавил, что его напарник не пострадал - в отличие от него, оператор был одной ногой в воде, и быстро убрал её во время удара.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Если бы на самом деле в него в воде ударила молния - живым бы он не остался.
Мужик премию Дарвина вполне мог получить.