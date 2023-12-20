Любители острых ощущений стекаются к извергающемуся вулкану в Исландии

18 декабря на полуострове Рейкьянес в Исландии произошло мощное извержение вулкана Сундхьюка. Сеть уже наводнили потрясающие кадры этого события, запечатленные любителями острых ощущений — люди стремятся посмотреть на бурлящую лаву и извергающийся в небо дым своими глазами, несмотря на предупреждения об опасности.
Метеорологическое управление Исландии сообщило, что извержение произошло недалеко от Хагафелла, примерно в трех километрах к северу от города Гриндавик, где проживает около 4 000 человек.
В заявлении, сделанном во вторник (19 декабря), правительство Исландии проинформировало общественность о том, что трещина, открывшаяся в земле, из которой вышла лава, имеет длину почти четыре километра.
Это уже четвертое извержение в этом районе с 2021 года и самое крупное на сегодняшний день, говорится в заявлении.
В прошлом месяце в Гриндавике и близлежащих населенных пунктах был издан приказ об эвакуации, запрещающий жителям оставаться в своих домах на ночь из-за угрозы извержения вулкана, сообщила общественная телекомпания RÚV.
Гриндавик, который, как считалось ранее, может оказаться на пути текущей лавы, теперь свободен от жителей. Кроме того, извержение признано не опасным для жизни, говорится в заявлении правительства Исландии. Однако район по-прежнему закрыт для движения транспорта, а людей настоятельно просят не приближаться к нему.
Несмотря на то, что лава уже не доходит до Гриндавика, она, по сообщениям, выделяет достаточно много токсичных газов, как сообщило во вторник Исландское туристическое управление. Людям настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения места извержения, пока спасатели и ученые оценивают ситуацию.
Извержение классифицируется как трещинное — оно обычно не приводит к большим взрывам и выбросам пепла в стратосферу.
Некоторые люди, не обращая внимания на предупреждения, смогли приблизиться к месту извержения и сделали удивительные снимки черного ночного неба Исландии, окрашенного в насыщенный оранжевый цвет.
В первые два часа извержения, по данным исландского метеорологического управления, в секунду выбрасывались сотни кубометров лавы. Однако к началу вторника интенсивность извержения и уровень сейсмической активности в этом районе снизились, и лава стала распространяться по обе стороны от вновь открывшихся трещин.
По данным телекомпании, интенсивная волна сотен землетрясений в прошлом месяце привела к введению чрезвычайного положения в стране после того, как Агентство гражданской обороны сообщило о формировании магматического туннеля, который может достичь Гриндавика.
В заявлении агентства сказано: «Совершенно очевидно, что мы имеем дело с событиями, с которыми исландцы еще не сталкивались, по крайней мере, со времен извержения в Вестманнейяре». Имеется в виду извержение 1973 года, которое началось без предупреждения и разрушило 400 домов.
Исландия расположена на границе тектонической плиты, которая постоянно раскалывается, отодвигая Северную Америку и Евразию друг от друга вдоль линии Срединно-Атлантического хребта. В стране насчитывается 32 действующих вулкана. В результате Исландия «акклиматизировалась» к извержениям. Вулканическая система Бардарбунга, расположенная в центре страны, изверглась в 2014 году, выпустив лаву, которая покрыла 84 квадратных километра нагорья, но не нанесла ущерба населенным пунктам.
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Эксперты прогнозируют, что извержение вулкана Сундхьюка не вызовет такой же хаос, как в 2010 году, когда произошло извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль, поскольку оно не связано с ледниковым льдом, который привел к образованию огромного облака пепла. Из-за этого тогда были отменены около 100 000 авиарейсов.
В этот раз ситуация с отменой авиарейсов не должна стать столь же плачевной. Сначала часть рейсов была задержана из-за ограничения зон, в которых разрешены полеты, но сейчас сообщается о том, что аэропорты в Исландии работают по расписанию и угрозы воздушному движению нет.
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