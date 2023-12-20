Любители острых ощущений стекаются к извергающемуся вулкану в Исландии

В заявлении агентства сказано: «Совершенно очевидно, что мы имеем дело с событиями, с которыми исландцы еще не сталкивались, по крайней мере, со времен извержения в Вестманнейяре». Имеется в виду извержение 1973 года, которое началось без предупреждения и разрушило 400 домов.

Исландия расположена на границе тектонической плиты, которая постоянно раскалывается, отодвигая Северную Америку и Евразию друг от друга вдоль линии Срединно-Атлантического хребта. В стране насчитывается 32 действующих вулкана. В результате Исландия «акклиматизировалась» к извержениям. Вулканическая система Бардарбунга, расположенная в центре страны, изверглась в 2014 году, выпустив лаву, которая покрыла 84 квадратных километра нагорья, но не нанесла ущерба населенным пунктам.