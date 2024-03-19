В Словакии охотятся на медведя, который бегал по городу и нападал на людей

49-летняя женщина получила травму плеча, а 72-летний мужчина лечится от раны на голове после нападения медведя в Липтовски-Микулаше. Также незначительные царапины и ушибы получили 10-летняя девочка и еще двое взрослых.

По сообщениям местных жителей, пока ситуация такая: полиция отогнала медведя из города в лес и принимает меры для того, чтобы обезвредить его. В городе объявлено чрезвычайное положение. Людей попросили не покидать жилые районы. В понедельник власти заявили, что медведь все еще на свободе, и на него охотятся шесть вооруженных патрулей.