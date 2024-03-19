FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11341 пост • 1467 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В Словакии охотятся на медведя, который бегал по городу и нападал на людей

В Словакии охотятся на медведя, который бегал по городу и нападал на людей

Автор:
19 марта 2024 14:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Татры   бурый медведь   дикий медведь   нападение животного   нападение медведя   словакия   шокирующее видео   
882
5
1

В словацком городе Липтовски-Микулаш, который расположен на границе Западных и Низких Татр, разбушевавшийся медведь бегал по улицам и нападал на людей. Пять человек получили травмы. Это второе за три дня нападение медведя в Словакии — первое произошло в Низких Татрах и закончилось гибелью женщины. На медведя идёт охота.


49-летняя женщина получила травму плеча, а 72-летний мужчина лечится от раны на голове после нападения медведя в Липтовски-Микулаше. Также незначительные царапины и ушибы получили 10-летняя девочка и еще двое взрослых.


По сообщениям местных жителей, пока ситуация такая: полиция отогнала медведя из города в лес и принимает меры для того, чтобы обезвредить его. В городе объявлено чрезвычайное положение. Людей попросили не покидать жилые районы. В понедельник власти заявили, что медведь все еще на свободе, и на него охотятся шесть вооруженных патрулей.


«Спасатели и службы безопасности оттеснили медведя в безлюдные зоны, где аварийные бригады... получили приказ уничтожить его, — заявили в мэрии, призвав жителей проявлять максимальную осторожность, особенно рано утром и вечером. — В зоне риска будут патрулировать охотники, усилены полицейские патрули, а в наш город и окрестности направлены бригады по ликвидации бурого медведя со всей страны. Также будет задействован беспилотник с тепловизионным изображением.

Мы — город между гор, но все же город. Мы не можем позволить медведю напасть на пять человек в центре средь бела дня».


На кадрах с мобильного телефона, опубликованных в социальных сетях, видно, как медведь бежит по дороге и переходит по «зебре», а от него спасаются испуганные пешеходы, затем медведь пересекает зеленую зону и кидается на мужчину, спешно перелезающего через забор, чтобы спастись (удачно).


За три дня до этих событий произошла трагедия в горном массиве Низкие Татры, недалеко от города Липтовски-Микулаш. Пытаясь укрыться от бурого медведя, погибла 31-летняя женщина из Белоруссии.


Улучшение охраны окружающей среды в Центральной и Восточной Европе с конца 1980-х годов привело к тому, что медведи вернулись в свои естественные места обитания в Карпатских горах, которые простираются от Румынии через Западную Украину до Словакии и Польши.


В последние годы в Словакии произошло несколько нападений медведей, в том числе первое за более чем столетие нападение со смертельным исходом в 2021 году. Правительство призывает ослабить статус животных в списке исчезающих видов в стране, утверждая, что при оценочной численности домашней популяции в 1 275 особей, на медведей теперь можно охотиться и уничтожать их.


В воскресенье министерством окружающей среды был представлен законопроект, разрешающий отстрел медведей за пределами городских районов при определенных условиях. Вместе с Румынией словацкое министерство намерено предложить переклассификацию вида на уровне ЕС.









Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Татры   бурый медведь   дикий медведь   нападение животного   нападение медведя   словакия   шокирующее видео   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
zlopisec Час назад
"Спасатели и службы безопасности оттеснили медведя в безлюдные зоны, где аварийные бригады... получили приказ уничтожить его..." - он чего там, отстреливается из пулемётов что-ли????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
vasilykopkov 23 минуты назад
Бедный мишка сильно напуган.
Я за медведя болею, надеюсь не смогут его подстрелить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

120888



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт
Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт
17 удивительных исторических фактов, чья правдивость запечатлена на фотографиях
17 удивительных исторических фактов, чья правдивость запечатлена на фотографиях
Набирающие популярность в сообществах
Самые простые - и крутые советские часы. Все гениально просто
Самые простые - и крутые советские часы. Все гениально просто
Мемы из соцсетей. Свежак за 18 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 18 марта
Свистопляска, которая закончится не раньше июля
Свистопляска, которая закончится не раньше июля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 16 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#люди#машина#ДТП#история#собака#улыбнуло#Ynews#СССР
#животные#Юмор#автомобили#интересно#кино#позитив#кот#интересное#маразм#США
#в мире#факты#автомир#аварии#авто аварии#фильм#милота#Автовсячина#забавно#Спасение
Свистопляска, которая закончится не раньше июля Свистопляска, которая закончится не раньше июля Пума оказалась не в восторге от выпущенного в нее дротика с транквилизатором Пума оказалась не в восторге от выпущенного в нее дротика с транквилизатором Кандидатов в спасатели чуть не убила снежная лавина Кандидатов в спасатели чуть не убила снежная лавина Ученые закачали цемент в заброшенный муравейник и обнаружили подземный мегаполис Ученые закачали цемент в заброшенный муравейник и обнаружили подземный мегаполис Последние мгновения жизни человека, который пытался преодолеть Ниагарский водопад на гидроцикле Последние мгновения жизни человека, который пытался преодолеть Ниагарский водопад на гидроцикле Гигантская рыба молниеносно сжирает акулу на глазах у изумленных рыбаков Гигантская рыба молниеносно сжирает акулу на глазах у изумленных рыбаков

На что жалуетесь?

Вернуться