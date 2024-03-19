В Словакии охотятся на медведя, который бегал по городу и нападал на людей

В словацком городе Липтовски-Микулаш, который расположен на границе Западных и Низких Татр, разбушевавшийся медведь бегал по улицам и нападал на людей. Пять человек получили травмы. Это второе за три дня нападение медведя в Словакии — первое произошло в Низких Татрах и закончилось гибелью женщины. На медведя идёт охота.
49-летняя женщина получила травму плеча, а 72-летний мужчина лечится от раны на голове после нападения медведя в Липтовски-Микулаше. Также незначительные царапины и ушибы получили 10-летняя девочка и еще двое взрослых.
По сообщениям местных жителей, пока ситуация такая: полиция отогнала медведя из города в лес и принимает меры для того, чтобы обезвредить его. В городе объявлено чрезвычайное положение. Людей попросили не покидать жилые районы. В понедельник власти заявили, что медведь все еще на свободе, и на него охотятся шесть вооруженных патрулей.
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«Спасатели и службы безопасности оттеснили медведя в безлюдные зоны, где аварийные бригады... получили приказ уничтожить его, — заявили в мэрии, призвав жителей проявлять максимальную осторожность, особенно рано утром и вечером. — В зоне риска будут патрулировать охотники, усилены полицейские патрули, а в наш город и окрестности направлены бригады по ликвидации бурого медведя со всей страны. Также будет задействован беспилотник с тепловизионным изображением.
Мы — город между гор, но все же город. Мы не можем позволить медведю напасть на пять человек в центре средь бела дня».
На кадрах с мобильного телефона, опубликованных в социальных сетях, видно, как медведь бежит по дороге и переходит по «зебре», а от него спасаются испуганные пешеходы, затем медведь пересекает зеленую зону и кидается на мужчину, спешно перелезающего через забор, чтобы спастись (удачно).
За три дня до этих событий произошла трагедия в горном массиве Низкие Татры, недалеко от города Липтовски-Микулаш. Пытаясь укрыться от бурого медведя, погибла 31-летняя женщина из Белоруссии.
Улучшение охраны окружающей среды в Центральной и Восточной Европе с конца 1980-х годов привело к тому, что медведи вернулись в свои естественные места обитания в Карпатских горах, которые простираются от Румынии через Западную Украину до Словакии и Польши.
В последние годы в Словакии произошло несколько нападений медведей, в том числе первое за более чем столетие нападение со смертельным исходом в 2021 году. Правительство призывает ослабить статус животных в списке исчезающих видов в стране, утверждая, что при оценочной численности домашней популяции в 1 275 особей, на медведей теперь можно охотиться и уничтожать их.
В воскресенье министерством окружающей среды был представлен законопроект, разрешающий отстрел медведей за пределами городских районов при определенных условиях. Вместе с Румынией словацкое министерство намерено предложить переклассификацию вида на уровне ЕС.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я за медведя болею, надеюсь не смогут его подстрелить...