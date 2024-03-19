10 самых древних книг человечества, которые каким-то чудом сохранились до наших дней

В истории человечества существует множество древних книг, которые отражают богатство культурного наследия различных цивилизаций. В них нередко содержатся тексты и иллюстрации, представляющие собой уникальные свидетельства эпохи, которые являются ключевыми источниками для изучения истории, философии, религии и науки.
Среди самых древних книг, сохранившихся до наших дней, особое место занимают папирусные свитки и глиняные таблицы.
Некоторые из этих творений созданы тысячелетия назад и до сих пор вызывают интерес исследователей, ведь расшифровать их и полностью понять смысл — та ещё задача. Изучение этих древних книг позволяет более глубоко понять мировоззрение и жизненные установки наших далёких предков. Также они остаются важным источником вдохновения для современных поколений. Предлагаем вам взглянуть на древнейшие книги, которые каким-то чудом дошли до нашей современности.
Дата: 4 век.
Ватиканский кодекс представляет собой уникальную рукопись греческой библии, которая содержит в себе неполные тексты Ветхого и Нового заветов. Книга хранится в Ватикане с 15 века в апостольской библиотеке.
Дата: 10-11 век.
Один из древнейших эфиопских иллюстрированных манускриптов, который был написан на козьей шкуре. Хранится книга в монастыре святого Гаримы в городе Адуа.
Дата: 500-600 годы до нашей эры.
Эта необычная книга, состоящая из 6 переплетённых золотых листов общим весом 100 грамм. Текст на табличках написан на этрусском языке и связан с орфизмом. Реликвия была обнаружена совершенно случайно во время рытья канала на реке Струма в Болгарии.
Дата: 7 век.
Старейшая сохранившаяся книга Европы, которая была найдена в могиле святого Кутберта (англосаксонского монаха-отшельника). Рукопись состоит из 94 листов, в ней нет сложных шрифтов и рисунков. Особый интерес представляет оригинальный деревянный переплёт, обтянутый красной кожей, который остался практически в первозданном виде, несмотря на возраст.
Дата: 800 год нашей эры.
Рукописная книга, которую создали кельтские монахи. Представляет собой не только источник мудрости, но и образец настоящего средневекового ирландского искусства.
Дата: конец 6 века.
На трёх золотых пластинах по краям имеются отверстия, которые указывают на то, что они, вероятно, были соединены вместе в одной точке. Уникальность скрижалей заключается в том, что они двуязычны. Две из них написаны на этрусском языке, а одна — на финикийском. Они повествуют о посвящении короля Фефари Велианаса финикийской богине Астарте, также известной как Иштар.
Дата: 800 год нашей эры.
Молитвенник высотой около 10 сантиметров и шириной 7 сантиметров написан на иврите, содержит около 50 страниц и до сих пор находится в оригинальном переплёте. Он состоит из трёх основных частей.
Дата: 7 век до нашей эры.
Уникальная поэма, написанная клинописью на двенадцати каменных табличках. Включает в себя более трёх тысяч стихов, посвящённых полубогу Гильгамешу и Энкиду — другу главного героя. Является величайшим произведением Древнего Востока.
Дата: VI по I век до нашей эры.
Книга представляет собой сборник с магическими формулами, заклинаниями, ритуалами, а также подробными инструкциями, которые были обязаны помочь умершему после перехода из жизни в загробный мир.
Дата: 3 век до нашей эры.
Священный буддийский текст, который считается одной из старейших сохранившихся печатных книг. Сутра была обнаружена в замурованной пещере в Китае.
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