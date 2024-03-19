10 самых древних книг человечества, которые каким-то чудом сохранились до наших дней

Дата: конец 6 века.

На трёх золотых пластинах по краям имеются отверстия, которые указывают на то, что они, вероятно, были соединены вместе в одной точке. Уникальность скрижалей заключается в том, что они двуязычны. Две из них написаны на этрусском языке, а одна — на финикийском. Они повествуют о посвящении короля Фефари Велианаса финикийской богине Астарте, также известной как Иштар.