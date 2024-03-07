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Тонна пережёванной жвачки — самая негигиеничная достопримечательность в мире

Тонна пережёванной жвачки — самая негигиеничная достопримечательность в мире

Автор:
07 марта 2024 08:52
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   достопримечательность в мире   жвачки   интересно   стена жевательной резинки   факты   фото   
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В Китае есть Великая Китайская стена, в Германии — Берлинская стена, в Иерусалиме — Стена Плача, в Париже — стена Любви, в Москве — Кремлёвская стена, во многих городах бывшего СССР есть стены Виктора Цоя. А в американском Сиэтле есть стена жевательной резинки.

Хотя почему это место называют стеной? Это ведь целый переулок, сплошь облепленный пережёванными разноцветными жвачками.

И не только стены здесь покрыты толстым слоем жевательной резинки на высоту, на которую только смогли дотянуться самые высокие и самые длиннорукие туристы и местные жители.

Все трубы, все коммуникации и даже окна - всё в жвачке.

Стена жевательной резинки признана одной из самых негигиеничных достопримечательностей в мире. Ещё бы! Знаете, сколько бактерий, вирусов и грибков живёт во рту у каждого из нас? Исследователи считают, от 200 до 500 видов!

И только представьте себе, какое количество этих маленьких тварей (ну или их трупиков) находится на стенах Почтового переулка.

Говорят, что самые первые жвачки здесь начали клеить студенты, стоявшие в очереди за билетами в Маркет-театр, ещё в 1993 году. Собственно, одна из стен переулка и является стеной этого театра.

И, кстати, студенты не просто лепили на стену свою жевательную резинку. Они зачем-то приклеивали на неё монетки - эдакая студенческая традиция.

Администрация театра несколько раз очищала стену. Однако она довольно быстро вновь обрастала бесформенными разноцветными комочками.

В 1999 году руководство заведения сдалось и прекратило свои попытки.

В течение шестнадцати лет, вплоть до 2015 года, стены переулка никто не чистил, а слой жевательной резинки непрерывно рос. Говорят, что в некоторых местах его толщина достигла 10 сантиметров!

Стена жвачки стала туристической достопримечательностью.

Но в 2015 году власти Сиэтла решили наконец покончить с этим негигиеничным безобразием. Они заявили, что стена привлекает полчища крыс. А я и не знал, что крысы тоже жуют жвачку.☺

Стену чистили в течение нескольких дней. Чтобы не повредить кирпичную кладку, использовали пар под давлением. Им размягчали затвердевший за много лет слой жвачки, который после этого отваливался толстыми пластами.

Ну или тонкими - если жевательной резинки на каком-то участке стены было наклеено не очень много:

В результате очистки со стен Почтового переулка было удалено больше тонны жвачки!

Думаете, после этой генеральной уборки стена долго простояла чистой? Как бы не так! Её тут же вновь стали заклеивать.

Самая негигиеничная достопримечательность быстро вернулась! Говорят, в переулке постоянно ощущается мятно-клубничный запах.

А какие только фортели ни выкидывают некоторые люди ради ошеломляющей фотографии или скандального видео.

Вот и эта девушка такое вытворяет! И ничего, что негигиенично, что повсюду вирусы, бактерии и их трупики... Ужас!

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Метки: в мире   достопримечательность в мире   жвачки   интересно   стена жевательной резинки   факты   фото   
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☭Cheкаво☭ZOV☭ 19 минут назад
ну..омерзительно..рассадник КОВИД и прочего "триппера"...Пендостан хуль.
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