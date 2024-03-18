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"Я сразу подумала, что меня похитили": пользователи вспомнили эпичные моменты из путешествий

"Я сразу подумала, что меня похитили": пользователи вспомнили эпичные моменты из путешествий

Автор:
18 марта 2024 19:29
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Пользователи   впечатления   истории   истории из жизни   отпуск   поездка   путешествие   
2114
14

Поездка за границу всегда приносит множество впечатлений. Но вот приятных или не очень - это уже другой вопрос. Собрали истории пользователей, которые вспомнили истории из путешествий, которые можно и внукам рассказывать.

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А какие с вами случались истории во время путешествий?

Источник:

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Метки: Пользователи   впечатления   истории   истории из жизни   отпуск   поездка   путешествие   
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5  комментариев
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1M
Великий Немой 2 часа назад
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1k
Татьяна Баженова 57 минут назад
Бывают странные, случайные встречи... В Греции зашла в магазин и задержалась, стала болтать с хозяином, оказалось, что он из моего города, живёт на моей улице в доме напротив, просто летом выезжает в Грецию - у него там бизнес, а семья дома. Хотел передать со мной посылку жене, но я отказалась, у меня ещё было почти две недели отдыха. Не шутка.
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483
Виталий Понаморев Час назад
Автор что за бред, ты хоть сам читал ?
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17k
ss 2 часа назад
Комментарий к фото
Я надеюсь, чемодан потом рассказал о Франции и Италии? Поделился эмоциями?
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