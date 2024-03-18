"Я сразу подумала, что меня похитили": пользователи вспомнили эпичные моменты из путешествий

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Поездка за границу всегда приносит множество впечатлений. Но вот приятных или не очень - это уже другой вопрос. Собрали истории пользователей, которые вспомнили истории из путешествий, которые можно и внукам рассказывать.
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А какие с вами случались истории во время путешествий?
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