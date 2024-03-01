Ситуации в путешествиях, которые надолго запомнились не только туристам, но и всем окружающим

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Путешествия - это обычно масса впечатлений. Только не всегда всё проходит по плану. Герои нашей подборки поделились ситуациями, которые с ними приключились в поездке и аэропорту.
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