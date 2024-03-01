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Ситуации в путешествиях, которые надолго запомнились не только туристам, но и всем окружающим

Ситуации в путешествиях, которые надолго запомнились не только туристам, но и всем окружающим

Автор:
01 марта 2024 07:55
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   истории   истории из жизни   истории из поездки   отпуск   путешествия   ситуация в отпуске   
1825
15

Путешествия - это обычно масса впечатлений. Только не всегда всё проходит по плану. Герои нашей подборки поделились ситуациями, которые с ними приключились в поездке и аэропорту.

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Метки: Прикол   истории   истории из жизни   истории из поездки   отпуск   путешествия   ситуация в отпуске   
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2  комментария
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39k
АнтонПолднев 7 минут назад
Почему девушки обожают такие истории? Про незрячих продавцов в КБ, которые постоянно паспорт спрашивают, когда литр вискаря и ящик пива беру, про сумасшедших бортпроводников и пр. "Я пришла в детский сад за дочкой, и меня какой-то очень красивый мужчина забрал вместо своего ребёнка. А мне 41. Так неловко получилось. Мы потом в его роскошном Бентли так смеялись... Ха ха ха..." В надежде на что это всё придумывается? На то что вокруг все по уровню развития такие же, как она сама?
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28k
Андрей 6 минут назад
Комментарий к фото
Вопрос - что делала шестилетняя девочка в мужском туалете?
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