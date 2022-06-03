20 человек, которые хотели похвастаться отпускными фотографиями, но не судьба

Существует мнение, что люди, которые фотографируют все в музеях, помнят меньше, чем те, кто этого не делает. Тем не менее, каждый человек, который отправляется в путешествие, старается запечатлеть свои приятные и волнующие впечатления. Но к сожалению, не всегда всё идёт как планировалось, и казусы случаются на каждом шагу. Взгляните!

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Сегодня обещал своему сыну, что мы пойдём на гору Рашмор 0 Источник:

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Развлекательная и тихая поездка на канатной дороге 0 Источник:

Мы уже предвкушали приятный полёт, но нам сказали, что теперь рейс задержат 0 Источник:

Это моя фотография, которую папа сделал в Мачу-Пикчу 0 Источник:

Ждали целую вечность, пока толпа рассеется, чтобы сфотографироваться. А потом случилось это 0 Источник:

Полетели на Кауаи, посмотреть на побережье На-Пали 0 Источник:

Лондон. Ожидание - реальность 0 Источник:

Мне посоветовали пойти в Тадж-Махал на рассвете. Они сказали, что это будет прекрасно 0 Источник:

Я в одиночку прошёл 193 километров, и попросил пожилого прохожего сделать для меня фото 0 Источник:

Мы очень долго ехали, чтобы увидеть водопад Хавасу. Трудно было получить специальное разрешение 0 Источник:

Мы приехали в Нью-Йорк на один день, впервые в жизни. Поднялись на смотровую площадку, чтобы насладиться видом 0 Источник:

Нам сказали, что мы получим замечательные фотографии Старой рыночной площади 0 Источник:

Мы проехали 6725 км, чтобы поесть в римском ресторане "Под лестницей". Конечно, они закрыты на ремонт 0 Источник:

Поднялся на вершину Эйфелевой башни ради вида ... в туманный день 0 Источник:

Поднялся на гору со своей девушкой и попросил у незнакомца сфотографировать нас на вершине. Мы не проверили, что получилось 0 Источник:

Мои впечатления от поездки на реку аллигаторов 0 Источник:

Спасибо гиду за чудесное фото 0 Источник:

Селфи с Моной Лизой 0 Источник:

Это моя единственная фотография из моей короткой заграничной поездки 0 Источник:

Я заметил на фотографии этого спящего парня, когда мы уже приехали домой 0 Источник: