20 человек, которые хотели похвастаться отпускными фотографиями, но не судьба

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Существует мнение, что люди, которые фотографируют все в музеях, помнят меньше, чем те, кто этого не делает. Тем не менее, каждый человек, который отправляется в путешествие, старается запечатлеть свои приятные и волнующие впечатления. Но к сожалению, не всегда всё идёт как планировалось, и казусы случаются на каждом шагу. Взгляните!
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Ждали целую вечность, пока толпа рассеется, чтобы сфотографироваться. А потом случилось это
Мы очень долго ехали, чтобы увидеть водопад Хавасу. Трудно было получить специальное разрешение
Мы приехали в Нью-Йорк на один день, впервые в жизни. Поднялись на смотровую площадку, чтобы насладиться видом
Мы проехали 6725 км, чтобы поесть в римском ресторане "Под лестницей". Конечно, они закрыты на ремонт
Поднялся на гору со своей девушкой и попросил у незнакомца сфотографировать нас на вершине. Мы не проверили, что получилось
Источник:
АНТИФИШКИ
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Занесло меня как то на Манхеттэм - город Нью Йорк. Сам город, несмотря на то что он даже не столица одоименного американского штата в котором он расположен, огромен и очень популярен для туристов. А если в твоем расположении времени всего два дня, а в 8 вечера должен сесть на автобус и уехать обратно в Бостон (туда, куда я прилетел в начале короткого отпуска и туда, от куда должен спустя пару дней улететь обратно на родину).
Так вот, собрав все свои сбережения и прилетев в Бостон чтобы повидаться с родственниками, решили родственники сделать сюрприз - устроили двухдневную поездку в славный город Нью Йорк. А так как в нашем расположении было всего два дня, естественно поехали в самый главный район этого города - остров Манхеттэн. Только этот Манхеттэн по величене может фукнкционировать как целый отдельный город и из за нехватки времени о других районов города не могло быть и речи. В первый день катались на экскурсионном автобусе (есть в Нью Йорке как и в других туристических городах специальные автобусы где можно было зайти на любой остановке и так же на любой остановке выйти, а в самом автобусе электронный экскурсавод рассказывал о достопримечательностях). Были на Таймс Сквер, ходили по магазинам, особено впечатлил фирменный магазин М&М где на огромной площади в кажеться 3 этажа продются товары с известным брендом (не только конфеты но и так же чашки, футболки и тому подобная поепень с логотипом этого бренда).
На следующий день хотелось посетить то самое печальное место, куда в сентябре 2001 года фирма Эль Каида в прямо офис самолеты поставила (Там кстати там называемое "дерево жизни" впечатлило, когда после терракта все разрушилось и из за завалов откапали дерево, и оно оказалось живым, его оградили, выходили и установили соответсвующую надпись).
И вот время прошло незаметно, на часах уже 1 дня, а главную достопримечательность - ту самую тетку с факелом которая Статуей Свободы обзывается так и не видел. А какая же это может быть поездка в Нью Йорк, если ты не был у самой главной достопримечательности? Это как приехать в Париж и не увидеть Эльфелевую башни, или в Лондоне прогнорировать здание парламента с башней Биг-Бен. Так хотелось хоть одним глазком увидеть эту Свободу (о восхождении речь уже не шла). И вот гуляя по одному иж парков наткнулись на агентов которые билеты на корблик продавали. Цена в 70 баксов на человека чуть смутила (я был не один а со своим сыном) но все же "это Нью Йорк детка, тут все дорого" взял два билета - на себя и на ребенка. Время на часах было 14:00. А в 8 вечера надо было успеть на автобус, причем надо было еще не только доехать до автовокзала, а еще добежать за квартал от него где мы сдали вещи в камеру хранения (до сих пор недоумеваю почему на самом автовакзале нет камер хранения). Так вот , оставив родственников гулять парке, я с малым сели в автобус который должен был довезти до порта где этот кораблик находился. Я думал это близко а ехали где то полчаса. Потом стояли в очереди чтобы на этот кораблик взобраться. Потом еще час сидели в этом кораблике ждали отплытия. И вот где то часам к 4-м кораблик подплывает к острову с той самой зеленой теткой (а зеленая она потому, что медь из которой она изготовлена со временем окислилась и позеленела). Время было уже 16:00. И тут вмешалась судьба. Я был уверен что за 70 баксов что я заплатил за билет мы высадимся у острова и сможем его хотя бы сфотографировать. Однако вместо этого кораблик сделал круг возле него и поплыл обратно. И все же остался доволен что этут тетку я все таки увидел и даже сфоткал , хоть и с борта теплохода.
И вот приплыли обратно, и тут с ужасом начинаю понимать что нужно сесть на автобус той компании которая нас сюда привезла, а название компании я не помню. Ситуация усугубилась еще тем, что батарея в смартфоне разрядилась и я никак не мог сообщить родственникам которые остались гулять в парке. Короче кончилось все хорошо, с потрепаннымм нервамм и после нескольких попытков найти свой автобус и тот самый парк от куда мы выехали, смогли воссоединиться. Однако время была 19:00, и уюе надо было быть на автовокзале, однако туда надо было еще доехать. Причем как известно Нью Йорк славиться своими пробками в час пик. За 20 минут до отправления я с родственниками уже на автовокзалп, а ведь еще надо добежать через квартал в камеру хранения. Короче чудом успели в последний момент. Теперь я не знаю когда я в следующий раз попаду не то что в Нью Йорк, а вообще в США, и попаду ли я тудв вообще, однако все таки могу сказать что был в Нью Йорке и видел Статую Свободы...
Формально, пофиг - растолкали ручную кладь по остальном, что бы эта была пустая и лети. Но должен прийти техник, внести это в журнал неисправностей и подтвердить, что это не влияет на безопасность полета.
П.С. Обратите внимание на написание слова "чтобы".