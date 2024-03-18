Пойманную на лжи исследовательницу честности уволят из Гарвардского университета

Летом 2023 года независимые учёные Ури Симонс из бизнес-школы ESADE в Барселоне, Лейф Нельсон из Калифорнийского университета в Беркли и Джозеф Симмонс из Пенсильванского университета проанализировали статью Джино и пришли к выводу, что результаты её исследований, взятые для доказательства её работы, притянуты за уши. Помимо этого, признаки фальсификации они обнаружили ещё в трёх работах "профессора".

Затем внутреннее расследование начал Гарвардский университет. Четыре профессора HBS (Гарвардская школа бизнеса) изучили её работы и настрочили доклад на целых 1,3 тысячи страниц, где на пальцах показали, что учёная "причастна к многочисленным случаям неправомерного проведения исследований" — Джино редактировала результаты исследований для соответствия выдвинутым ею гипотезам. Авторы доклада рекомендовали университету отозвать научные статьи Джино, проанализировать все её работы, отправить в неоплачиваемый отпуск, а затем уволить. Насколько известно, университет уже отправил профессора в неоплачиваемый отпуск.