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Пойманную на лжи исследовательницу честности уволят из Гарвардского университета

Пойманную на лжи исследовательницу честности уволят из Гарвардского университета

Автор:
18 марта 2024 17:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Гарвард   исследования   научные статьи   профессор   фальсификации   честность   
2199
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Гарвард считается одним из лучших университетов в мире. И аферисты там, видимо, тоже лучшие.

Профессора знаменитого Гарварда, учёную-бихевиориста Франческу Джино уволят за фальсификацию своих научных публикаций. Самое курьёзное в этой истории, что женщина-"учёный" занималась исследованием честности.


Подозревать в подтасовке данных Джино начали ещё летом 2023 года. Тогда вопросы возникли к научному труду, который был написан в 2012 году в соавторстве с ещё четырьмя исследователями. Посвящена публикация была заполнению налоговой декларации или страховки. В работе, в частности, утверждалось, что человек честнее заполняет документ, если его просят писать ответы в верхней, а не нижней части листа. Может показаться смешным, но работа серьёзная. На неё за 11 лет десятки раз ссылались учёные из других университетов. Чьи труды теперь тоже можно смело выбрасывать.

Летом 2023 года независимые учёные Ури Симонс из бизнес-школы ESADE в Барселоне, Лейф Нельсон из Калифорнийского университета в Беркли и Джозеф Симмонс из Пенсильванского университета проанализировали статью Джино и пришли к выводу, что результаты её исследований, взятые для доказательства её работы, притянуты за уши. Помимо этого, признаки фальсификации они обнаружили ещё в трёх работах "профессора".


Затем внутреннее расследование начал Гарвардский университет. Четыре профессора HBS (Гарвардская школа бизнеса) изучили её работы и настрочили доклад на целых 1,3 тысячи страниц, где на пальцах показали, что учёная "причастна к многочисленным случаям неправомерного проведения исследований" — Джино редактировала результаты исследований для соответствия выдвинутым ею гипотезам. Авторы доклада рекомендовали университету отозвать научные статьи Джино, проанализировать все её работы, отправить в неоплачиваемый отпуск, а затем уволить. Насколько известно, университет уже отправил профессора в неоплачиваемый отпуск.


"Степень тяжести нарушений, допущенных профессором Джино при проведении исследований, требует принятия строгих мер", — говорится в заключении доклада.

Добавим, что летом Франческа Джино отвергла обвинения трёх независимых ревизоров её работ и подала к ним иски о клевете на 25 млн долларов. Сейчас её адвокат, видимо, ломает голову над тем, как выкручиваться после внутренней проверки.

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Метки: Гарвард   исследования   научные статьи   профессор   фальсификации   честность   
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8  комментариев
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23k
Слепой Пью 51 минуту назад
Главное, что грант дали, а честность - понятие растяжимое...
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1k
kolobok263 10 минут назад
нахера я ЭТО прочитал?.....
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6k
Babangdida 14 минут назад
Это был честный обман, чё придрались?
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2k
Владимир 16 минут назад
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22k
Shtoppi Полчаса назад
вот сука лживая!
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191
FlakoBoy 41 минуту назад
"Профессора знаменитого Гарварда, учёную-бихевиориста Франческу Джино уволят за фальсификацию своих научных публикаций. Самое курьёзное в этой истории, что женщина-"учёный" занималась исследованием честности."

Она всем честно врала в процессе свое квазинаучной деятельности ))))))))))))))

P.S. майя ссанду тоже в гарварде магистратуру кончала, так что становится понятно откуда не западе столько лживой мрази.
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96k
Доктор Джонс 45 минут назад
Это всё, что нужно знать об исследованиях "американских" и "британских учёных"...
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