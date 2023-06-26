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По результатам исследований про честность учёную из Гарварда уличили во лжи

По результатам исследований про честность учёную из Гарварда уличили во лжи

Автор:
26 июня 2023 15:49
Сообщество : Наука
Метки: Гарвардский университет   бихевиоризм   исследования   скандал   фальсификации   честность   
1915
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Парадоксальная ситуация. Ведь не может большой учёный заниматься подтасовками в исследованиях про честность. Правда?

Исследовательница из Гарвардского университета Франческа Джино, занимавшаяся изучением честности в поведении людей, сфабриковала результаты своих работ, пишет The New York Times. Издание отмечает, что сфера изучения человеческого поведения получила тяжёлый удар, после того, как знаменитого учёного-бихевиориста уличили в фальсификации как минимум одного результата исследования, посвящённому тому, как выявить честность.


Самое примечательное, что работа Джино была закончена в 2012 году, и за это время на работу её команды сотни раз ссылались в своих исследованиях другие учёные. Что касается её исследований, то они якобы доказывали, что в налоговых документах человек сообщает более правдивую информацию в верхней части листа.

Другой учёный-бихевиорист из Пенсильванского университета сообщил газете, что обвинения в адрес Джино вызвали большой переполох в академической среде. Ведь она считается ведущим учёным в своей области, у неё множество научных работ и сотрудников. По его словам, сейчас он изучает свои совместные с ней работы, чтобы выявить возможную подтасовку фактов. Тем же, добавил он, занимаются и многие другие учёные, ссылавшие на её исследования.

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Метки: Гарвардский университет   бихевиоризм   исследования   скандал   фальсификации   честность   
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7  комментариев
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14k
Shtoppi 2 часа назад
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24k
Bar0 Минуту назад
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1k
DrKlizmi Полчаса назад
Если честно-нас..ть мне на такие исследования!
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12k
Denissg 41 минуту назад
В верхней части листа - личные данные. Тут не соврешь. Отстаньте от бабы, она права.
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22k
Слепой Пью 2 часа назад
Врёти вы фсё! Британские учОные не врут, они выдают скорректированную информацию!
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1k
Сергей 2 часа назад
Никогда такого не было...
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