По результатам исследований про честность учёную из Гарварда уличили во лжи

Парадоксальная ситуация. Ведь не может большой учёный заниматься подтасовками в исследованиях про честность. Правда?
Исследовательница из Гарвардского университета Франческа Джино, занимавшаяся изучением честности в поведении людей, сфабриковала результаты своих работ, пишет The New York Times. Издание отмечает, что сфера изучения человеческого поведения получила тяжёлый удар, после того, как знаменитого учёного-бихевиориста уличили в фальсификации как минимум одного результата исследования, посвящённому тому, как выявить честность.
Самое примечательное, что работа Джино была закончена в 2012 году, и за это время на работу её команды сотни раз ссылались в своих исследованиях другие учёные. Что касается её исследований, то они якобы доказывали, что в налоговых документах человек сообщает более правдивую информацию в верхней части листа.
Другой учёный-бихевиорист из Пенсильванского университета сообщил газете, что обвинения в адрес Джино вызвали большой переполох в академической среде. Ведь она считается ведущим учёным в своей области, у неё множество научных работ и сотрудников. По его словам, сейчас он изучает свои совместные с ней работы, чтобы выявить возможную подтасовку фактов. Тем же, добавил он, занимаются и многие другие учёные, ссылавшие на её исследования.
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