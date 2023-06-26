По результатам исследований про честность учёную из Гарварда уличили во лжи

Исследовательница из Гарвардского университета Франческа Джино, занимавшаяся изучением честности в поведении людей, сфабриковала результаты своих работ, пишет The New York Times. Издание отмечает, что сфера изучения человеческого поведения получила тяжёлый удар, после того, как знаменитого учёного-бихевиориста уличили в фальсификации как минимум одного результата исследования, посвящённому тому, как выявить честность.





Самое примечательное, что работа Джино была закончена в 2012 году, и за это время на работу её команды сотни раз ссылались в своих исследованиях другие учёные. Что касается её исследований, то они якобы доказывали, что в налоговых документах человек сообщает более правдивую информацию в верхней части листа.