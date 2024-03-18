«Тортики для честных покупателей» из Шотландии покорили Интернет

Про «библиотеки честности» вы, возможно, слышали. Это когда вы приносите и ставите на полку прочитанные книги, а взамен берете те, что еще не читали — и все это без участия библиотекаря. Система работает на доверии. Оказывается, доверять людям можно не только книги, но и вкусные торты! Просто открываете холодильник, честно выбираете десерт и честно оставляете деньги...
Возможно, мир уже привык к «библиотекам честности», но «холодильник честности» для продажи тортов застал его врасплох
Оказывается, на Шетландских островах в Шотландии уже давно существует такой холодильник, и не один. Широко о нем узнали благодаря детективному сериалу «Шетланд».
Пользовательница X (Twitter) TheSassyBirdie увидела в сериале «честный холодильник для тортов», провела небольшое исследование и выяснила, что это реально существующая вещь. Она написала об этом и получила массу откликов.
«Я только что узнала, что в Шотландии есть холодильники по продаже тортов без продавца, идея которых основана на доверии и честности. На кой черт нам все эти маленькие бесплатные библиотеки, если можно завести холодильники с тортами?»
Пост, который просмотрели около 234 000 раз, вызвал бурное обсуждение. Многие люди так же влюбились в эту идею, как и автор поста, и захотели больше узнать об этом. Другие рассказывали о подобных холодильниках и ящиках для продажи товаров, которые успешно работают в других местах.
Критически мыслящие люди, конечно, сразу отметили, что такая система может хорошо работать только в малонаселенных местах, где «все свои», хорошо знакомы, в сплоченных сообществах. В больших городах этого добиться будет очень сложно, и даже установленная на таких точках продаж система видеонаблюдения вряд ли поможет.
Эпизод, который впервые познакомил весь мир с «честным» холодильником для тортов, вышел в эфир более 2 лет назад. Вслед за ним последовал пост от организации A Taste Of Shetland, в котором рассказывается о компании The Original Cake Fridge, его владелице и сотрудниках.
Судя по профилям в социальных сетях, бизнес работает с начала 2018 года, и его активность ничуть не упала с тех пор. Холодильники пополняются ежедневно, поэтому покупателей всегда ждут свежие десерты, приготовленные из местных продуктов. Кроме того, у них есть прекрасная чайная комната и кафе.
The Original Cake Fridge является частью более крупной организации под названием A Taste Of Shetland. Гордясь своими островами, которые по общему признанию являются одними из самых красивых в мире, организация стремится продвигать шетландские компании и продукты питания и напитки, а также помогать их экспорту за пределы островов.
Что ж, благодаря таким инициативам Шетландские острова кажутся прекрасным местом для посещения или даже жизни. Красота природы, сплоченная община, широкий выбор продуктов питания.
И вишенкой на торте — холодильники по продаже тортов от продавца, который вам полностью доверяет.
А вы что думаете об этой идее? Видели что-нибудь подобное в других местах?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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