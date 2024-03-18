«Тортики для честных покупателей» из Шотландии покорили Интернет

Оказывается, на Шетландских островах в Шотландии уже давно существует такой холодильник, и не один. Широко о нем узнали благодаря детективному сериалу «Шетланд».

Пользовательница X (Twitter) TheSassyBirdie увидела в сериале «честный холодильник для тортов», провела небольшое исследование и выяснила, что это реально существующая вещь. Она написала об этом и получила массу откликов.