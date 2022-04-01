FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8821 пост • 1313 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Островитяне пришли на помощь 50-тонному кашалоту, заблудившемуся у Шетландских островов

Островитяне пришли на помощь 50-тонному кашалоту, заблудившемуся у Шетландских островов (4 фото)

Автор:
01 апреля 2022 16:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   животные   кашалот   спасение   шетландские острова   
650
4

Жители Шетландских островов в Великобритании заметили у побережья крупного кашалота, предположительно взрослого самца около 14 метров в длину. Судя по всему, животное заблудилось и оказалось в слишком мелких для его вида водах. Кашалот застрял на мелководье на 10 дней, но вчера с помощью нескольких лодок островитяне помогли ему вернуться на свободу целым и невредимым.

Местный житель Гэри Бьюкен, запечатлевший спасение с дрона, сказал: «Кит ушел и, надеюсь, мы его больше не увидим. Его переместили на 11-й день».

«[Кашалоты] действительно путешествуют вдоль восточного и западного побережья Шотландии. Знающие люди думают, что это самец, потому что самки обычно не продвигаются так далеко на север», — объяснил Бьюкен.

×
×

«Существенных признаков травм у него не было. — продолжил Бьюкен. — Первые пару дней ситуация была довольно опасной. Он находился на относительном мелководье — 8 метров воды, тогда как обычно они плавают на глубине от 800 до 100 метров. Лодки маневрировали вокруг него, направляя, а затем просто оставили его. Они увели его примерно на три или четыре мили [5-6,5 километров] в море, на глубину около 40 метров. Один человек из тех, кто был на лодках, рассказал, что кашалот глубоко нырнул, и больше его никто не видел. Все это происходило в десяти минутах от того места, где я живу».

Бьюкен добавил: «Я бы сказал, что около 40 или 50 человек в день приходили посмотреть на него. Люди приезжали со всех Шетландских островов, и люди со всего мира следили за происходящим в социальных сетях».

Кашалоты встречаются в большинстве мировых океанов, кроме района заполярной тундры, и предпочитают глубокие воды. Точное современная численность неизвестна, но она оценивается примерно в 100 000 особей. Международная красная книга считает кашалота уязвимым видом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Великобритания   животные   кашалот   спасение   шетландские острова   
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

45368



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Трудовые мигранты стали уезжать из России
0
255
Трудовые мигранты стали уезжать из России
Если бы мы жили в мире, где всё наоборот. Обязательно к просмотру девушкам
2
25
Если бы мы жили в мире, где всё наоборот. Обязательно к просмотру девушкам
Набирающие популярность в сообществах
15 любопытных статистических фактов, которые заставят по-другому взглянуть на мир
0
10
15 любопытных статистических фактов, которые заставят по-другому взглянуть на мир
Известные люди со своими домашними питомцами
1
5
Известные люди со своими домашними питомцами
Рогозин высмеял новость об отъезде Малышевой в США
Рогозин высмеял новость об отъезде Малышевой в США
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бесконечное лето
0
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#картинки#факты#Приколы#Ynews#люди#шоу бизнес#Разное#комментарии#Еда
#фото#прикол#интересное#аварии#подборка#СССР#авто аварии#в мире#фотографии#забавно
#животные#история#интересно#дтп#автомобили#США#автомир#кино#вещи#новости

На что жалуетесь?

Вернуться