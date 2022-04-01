Островитяне пришли на помощь 50-тонному кашалоту, заблудившемуся у Шетландских островов

Жители Шетландских островов в Великобритании заметили у побережья крупного кашалота, предположительно взрослого самца около 14 метров в длину. Судя по всему, животное заблудилось и оказалось в слишком мелких для его вида водах. Кашалот застрял на мелководье на 10 дней, но вчера с помощью нескольких лодок островитяне помогли ему вернуться на свободу целым и невредимым.
Местный житель Гэри Бьюкен, запечатлевший спасение с дрона, сказал: «Кит ушел и, надеюсь, мы его больше не увидим. Его переместили на 11-й день».
«[Кашалоты] действительно путешествуют вдоль восточного и западного побережья Шотландии. Знающие люди думают, что это самец, потому что самки обычно не продвигаются так далеко на север», — объяснил Бьюкен.
«Существенных признаков травм у него не было. — продолжил Бьюкен. — Первые пару дней ситуация была довольно опасной. Он находился на относительном мелководье — 8 метров воды, тогда как обычно они плавают на глубине от 800 до 100 метров. Лодки маневрировали вокруг него, направляя, а затем просто оставили его. Они увели его примерно на три или четыре мили [5-6,5 километров] в море, на глубину около 40 метров. Один человек из тех, кто был на лодках, рассказал, что кашалот глубоко нырнул, и больше его никто не видел. Все это происходило в десяти минутах от того места, где я живу».
Бьюкен добавил: «Я бы сказал, что около 40 или 50 человек в день приходили посмотреть на него. Люди приезжали со всех Шетландских островов, и люди со всего мира следили за происходящим в социальных сетях».
Кашалоты встречаются в большинстве мировых океанов, кроме района заполярной тундры, и предпочитают глубокие воды. Точное современная численность неизвестна, но она оценивается примерно в 100 000 особей. Международная красная книга считает кашалота уязвимым видом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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