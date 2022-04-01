Островитяне пришли на помощь 50-тонному кашалоту, заблудившемуся у Шетландских островов

Местный житель Гэри Бьюкен, запечатлевший спасение с дрона, сказал: «Кит ушел и, надеюсь, мы его больше не увидим. Его переместили на 11-й день».

«[Кашалоты] действительно путешествуют вдоль восточного и западного побережья Шотландии. Знающие люди думают, что это самец, потому что самки обычно не продвигаются так далеко на север», — объяснил Бьюкен.