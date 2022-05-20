В парке дикой природы Хайленд родились восемь детенышей шотландской дикой кошки

Барклай добавил, что что смотрители придерживаются «политики невмешательства» по отношению к котятам, чтобы в будущем они могли выжить самостоятельно.

«Это означает, что в данный момент мы можем наблюдать за котятами только с помощью удаленных камер, однако мы смогли установить, что на данный момент есть как минимум восемь котят из трех пометов, и надеемся, что в ближайшие недели их станет больше», — сказал он.