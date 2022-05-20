В парке дикой природы Хайленд родились восемь детенышей шотландской дикой кошки

Очаровательные котята, родившиеся в трех разных пометах, могут стать первыми представителями своего вида, которых выпустят в дикую природу в Великобритании за последние 200 лет в попытке спасти вид от вымирания. «Говоря простыми словами, эти котята — будущее диких кошек в Шотландии», — сказал Дэвид Барклай, менеджер по охране природы программы Saving Wildcats («Спасение диких кошек»).
«Десятки лет обширных исследований показали, что их вид, скорее всего, вымрет в Великобритании, если мы не будем отпускать их для восстановления популяции диких кошек, находящихся под угрозой исчезновения, — продолжил Барклай. — Наши новые дикие котята еще слишком маленькие, они крайне уязвимы в первые недели и месяцы жизни. В течение следующего года им предстоит многому научиться, но наши опытные смотрители из Saving Wildcats всегда готовы помочь им подготовиться к многочисленным испытаниям жизни в дикой природе».
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Барклай добавил, что что смотрители придерживаются «политики невмешательства» по отношению к котятам, чтобы в будущем они могли выжить самостоятельно.
«Это означает, что в данный момент мы можем наблюдать за котятами только с помощью удаленных камер, однако мы смогли установить, что на данный момент есть как минимум восемь котят из трех пометов, и надеемся, что в ближайшие недели их станет больше», — сказал он.
Трое котят родились у кошки Дромы, трое — у Каол Илы, которую доставили из Эдинбургского зоопарка Королевского зоологического общества Шотландии, и еще два котенка родились у Торр.
Доктор Хелен Сенн, глава отдела охраны природы и науки Королевского зоологического общества Шотландии (RZSS), сказала: «Дикие кошки — самые известные животные Шотландии, но, к сожалению, также и одни из самых уязвимых. Утрата среды обитания, охота и скрещивание с домашними кошками — все это навредило этому невероятному виду, в результате чего он оказался на грани исчезновения. К счастью, наша команда по спасению диких кошек, партнеры и многие другие замечательные сторонники работают вместе над восстановлением диких кошек в Хайленде. Первых животных планируется выпустить в 2023 году, все зависит от получения лицензии на транслокацию».
Более века назад в Англии и Уэльсе на диких кошек велась охота вплоть до полного их исчезновения, поскольку в то время все хищники считались паразитами. С тех пор вид не смог восстановиться из-за потери и фрагментации среды обитания, а также недавнего скрещивания с домашними и одичавшими кошками.
Последняя группа диких кошек в Шотландии больше не считается жизнеспособной популяцией. Однако существует надежда, что восстановление здоровой численности одного из немногих местных хищников может восстановить баланс в экосистеме. Они выполняют важные функции, контролируя популяцию добычи, такой как кролики и грызуны, а также создают конкуренцию другим хищникам за пищу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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