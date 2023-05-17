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В Шотландии бегун дважды стал жертвой нападения хищной птицы

В Шотландии бегун дважды стал жертвой нападения хищной птицы

Автор:
17 мая 2023 14:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   и такое бывает   истории людей   канюк   нападение птицы   ну и ну   сарыч   хищная птица   шотландия   
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Бегуны хорошо знают, что такое боль и случайные травмы. Но «дырки в голове» от разъярённой птицы — последнее, что они ожидают.


Бегун-марафонец Юэн Кэмерон рассказал о том, что за последнее время на него уже дважды нападал канюк (сарыч). Это хищная птица, которая распространена практически во всей Европе, и в апреле-мае у неё пик активности по защите территории гнездования. Подписчики Кэмерона в соцсетях подтвердили, что такое произошло не только с ним. Птицы нападают сзади и целятся в голову.


46-летний Юэн бегает марафонские дистанции и регулярно тренируется. Он вышел на свою обычную пробежку рядом с домом в Фрайокхейме (область Ангус, Шотландия). И в какой-то момент почувствовал удар в голову сзади. По словам Кэмерона, это напоминало «удары кулаком по затылку».


Бегун был в пяти километрах от дома, когда птица налетела на него.


Когти очень острые, и они эффективно вонзились мне в затылок. У меня в голове около шесть дыр в результате нападения.


Приятного мало. По словам мужчины, это уже второй такой случай в его практике, но в первый раз удар был немного слабее. Видимо, всё-таки пора задуматься о защитном шлеме.


Когда Юэн рассказал в соцсетях о том, что с ним произошло, он получил несколько сотен откликов с рассказами о таких же нападениях птиц на людей, и они продолжают поступать.


Было около 240 с лишним реакций, и комментарии поступают до сих пор. Многие люди действительно подвергались нападению канюков. Птица теперь стала довольно умной и достает вас сзади.


Пол Рейнольдс, специалист Центра дикой природы в Абердиншире, рассказал о том, что подобные атаки хищных птиц не являются обычным явлением. «Если рассмотреть ситуацию шире, то больше людей получают травмы от коров, чем от хищных птиц, — сказал он. — Канюки откладывают яйца примерно с середины апреля до начала мая. Именно в этот период они находятся на пике своей активности по защите территории, непосредственно прилегающей к их гнёздам».


Напрашивается разумный вывод — люди должны принимать соответствующие меры, например, избегать мест гнездования хищных птиц, а также носить шлем или кепку, если это необходимо.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   и такое бывает   истории людей   канюк   нападение птицы   ну и ну   сарыч   хищная птица   шотландия   
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5  комментариев
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
А сколько, например, людей пострадало от хищных птиц во время употребления пива в баре? А? А? Напрашивается разумный вывод.
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2k
SHAGREEN 46 минут назад
Канюк - слабак шотландский, такого щуплого поднять не смог.
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30k
Ego sum qui sum 49 минут назад
Гриф Монте -Кристо
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1k
Kra 59 минут назад
Вороны тоже нападают. гуляешь, ничего не подозревая с собакой где-то во дворе и нннннна, тебе!!
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5k
Старичок 2 часа назад
может просто надо изменить маршрут пробежек?
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