В Шотландии бегун дважды стал жертвой нападения хищной птицы

Бегун-марафонец Юэн Кэмерон рассказал о том, что за последнее время на него уже дважды нападал канюк (сарыч). Это хищная птица, которая распространена практически во всей Европе, и в апреле-мае у неё пик активности по защите территории гнездования. Подписчики Кэмерона в соцсетях подтвердили, что такое произошло не только с ним. Птицы нападают сзади и целятся в голову.

46-летний Юэн бегает марафонские дистанции и регулярно тренируется. Он вышел на свою обычную пробежку рядом с домом в Фрайокхейме (область Ангус, Шотландия). И в какой-то момент почувствовал удар в голову сзади. По словам Кэмерона, это напоминало «удары кулаком по затылку».