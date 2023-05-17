В Шотландии бегун дважды стал жертвой нападения хищной птицы

Бегуны хорошо знают, что такое боль и случайные травмы. Но «дырки в голове» от разъярённой птицы — последнее, что они ожидают.
Бегун-марафонец Юэн Кэмерон рассказал о том, что за последнее время на него уже дважды нападал канюк (сарыч). Это хищная птица, которая распространена практически во всей Европе, и в апреле-мае у неё пик активности по защите территории гнездования. Подписчики Кэмерона в соцсетях подтвердили, что такое произошло не только с ним. Птицы нападают сзади и целятся в голову.
46-летний Юэн бегает марафонские дистанции и регулярно тренируется. Он вышел на свою обычную пробежку рядом с домом в Фрайокхейме (область Ангус, Шотландия). И в какой-то момент почувствовал удар в голову сзади. По словам Кэмерона, это напоминало «удары кулаком по затылку».
Бегун был в пяти километрах от дома, когда птица налетела на него.
Когти очень острые, и они эффективно вонзились мне в затылок. У меня в голове около шесть дыр в результате нападения.
Приятного мало. По словам мужчины, это уже второй такой случай в его практике, но в первый раз удар был немного слабее. Видимо, всё-таки пора задуматься о защитном шлеме.
Когда Юэн рассказал в соцсетях о том, что с ним произошло, он получил несколько сотен откликов с рассказами о таких же нападениях птиц на людей, и они продолжают поступать.
Было около 240 с лишним реакций, и комментарии поступают до сих пор. Многие люди действительно подвергались нападению канюков. Птица теперь стала довольно умной и достает вас сзади.
Пол Рейнольдс, специалист Центра дикой природы в Абердиншире, рассказал о том, что подобные атаки хищных птиц не являются обычным явлением. «Если рассмотреть ситуацию шире, то больше людей получают травмы от коров, чем от хищных птиц, — сказал он. — Канюки откладывают яйца примерно с середины апреля до начала мая. Именно в этот период они находятся на пике своей активности по защите территории, непосредственно прилегающей к их гнёздам».
Напрашивается разумный вывод — люди должны принимать соответствующие меры, например, избегать мест гнездования хищных птиц, а также носить шлем или кепку, если это необходимо.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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