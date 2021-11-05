20 странных и необычных вещей, на которые приятно смотреть

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Окружающий нас мир может быть странным, но увлекательным местом. От необычных животных до необычных предметов - жизнь бывает полна сюрпризов и вещей, которых мы никогда раньше не видели.
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4. "Это игрушечная копия аппарата МРТ, с соответствующим шумом, для подготовки детей к сканированию"
7. "Сделал гигантское щупальце для украшения дома на Хэллоуин. Жена попросила. Оно полое внутри и его можно надевать на руку и изображать осьминога"
12. "Вешалка для одежды у нас на работе. С титановыми суставными протезами в качестве крючков"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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