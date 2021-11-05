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20 странных и необычных вещей, на которые приятно смотреть

20 странных и необычных вещей, на которые приятно смотреть (21 фото)

Автор:
05 ноября 2021 13:00
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересные фотографии   необычные вещи   ну и ну   прикольные фотографии   редкие вещи   удивительное рядом   
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21
Окружающий нас мир может быть странным, но увлекательным местом. От необычных животных до необычных предметов - жизнь бывает полна сюрпризов и вещей, которых мы никогда раньше не видели.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересные фотографии   необычные вещи   ну и ну   прикольные фотографии   редкие вещи   удивительное рядом   
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au3 2 часа назад
"3. "В зоне выдачи багажа аэропорта Франкфурта можно сыграть в рулетку"

.... и проиграть чемодан? А если выиграть?
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1k
Андрей Ы. Час назад
Сделайте куклу с раком лёгких. Истощённую, синюшного цвета. Если положить её на спину, кукла начинает надрывно кашлять. Специально для курильщиков.
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13k
Nikita 2 часа назад
"Сделал гигантское щупальце .... Жена попросила....Оно полое внутри и его можно надевать на руку .."
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