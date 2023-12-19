Она написала котиков: главная почитательница пушистых в Европе Генриетта Роннер-Книп

Надо сказать, что, несмотря на отсутствие академического образования, природа таланта Книп была наследственной. Мать Полин Рифер де Курсель писала птиц. Сестра отца, в честь которой и назвали ребёнка, любила цветочные натюрморты. Живописцем был и дед с отцовской стороны.

Повзрослев, женщина перебралась в Амстердам и приобрела известность как пейзажистка и даже стала первой представительницей слабого пола, принятой в сообщество голландских художников Arti et Amicitiae. В 1850 году она вышла замуж за Фейко Роннера, с которым познакомилась в сообществе. Пара перебралась в Бельгию. В силу слабого здоровья Роннер отошёл от дел и стал агентом жены и помогал в воспитании детей, которых у пары было шестеро.