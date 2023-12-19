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Она написала котиков: главная почитательница пушистых в Европе Генриетта Роннер-Книп

Она написала котиков: главная почитательница пушистых в Европе Генриетта Роннер-Книп

Автор:
19 декабря 2023 13:46
Сообщество : Искусство
Метки: Генриетта Роннер-Книп   анимализм   жанр   живопись   искусство   картина   кошка   стиль   сюжет   художница   
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Пример этой художницы наглядно демонстрирует тот не слишком частый случай, когда человек оказался на своём месте и благодаря этому прославился.

В 1821 году в семье голландского художника Иосифа Августа Книпа родилась девочка. Уже с пяти лет Генриетта пыталась копировать работы отца. Иосиф взялся учить дочь. Тем более что мужчина начал терять зрение. И буквально через 10 лет основной кормилицей семьи стала юная Генриетта.

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Надо сказать, что, несмотря на отсутствие академического образования, природа таланта Книп была наследственной. Мать Полин Рифер де Курсель писала птиц. Сестра отца, в честь которой и назвали ребёнка, любила цветочные натюрморты. Живописцем был и дед с отцовской стороны.

Повзрослев, женщина перебралась в Амстердам и приобрела известность как пейзажистка и даже стала первой представительницей слабого пола, принятой в сообщество голландских художников Arti et Amicitiae. В 1850 году она вышла замуж за Фейко Роннера, с которым познакомилась в сообществе. Пара перебралась в Бельгию. В силу слабого здоровья Роннер отошёл от дел и стал агентом жены и помогал в воспитании детей, которых у пары было шестеро.

Мужчина заметил, что работы супруги, на которых присутствуют животные – кошки или собаки покупают быстрее. И посоветовал Генриетте попробовать себя в анималистическом жанре. Совет оказался правильным. Работы художницы стали расхватывать как горячие пирожки. Ей даже заказали портреты своих любимцев монаршие особы – королева Бельгии Мария Генриетта Габсбург-Лотарингская и немецкая принцесса Мария Гогенцолерн-Зигмаринен.

И с этого момента Генриетта полностью отдалась созданию картин с кошками. Из-под кисти появлялись гордые коты, изящные кошечки. Распространённым сюжетом стала кошка-мать, с любовью и гордостью взирающая на шалости своих пушистых отпрысков. Возможно, так аллегорически Роннер – мать большого семейства переносила на холст собственные семейные истории.

Через образы животных художница рассказывала о человеческих эмоциях – заботе, нежности, воспитании, трогательных играх, материнской любви, счастливом детстве, взаимоотношениях между поколениями и не только.

Все эти эмоции вне времени, поэтому они, как и трогательные персонажи, пользуются популярностью и в наши дни. Заработанного от продажи картин хватило на покупку дома, где помимо мужа и детей жили и купались в любви собаки, попугай и, конечно, кошка, ставшая любимицей и главной моделью.

Сын и две дочери продолжили семейную традицию и стали художниками. В 1887 году женщина, 30 лет своей жизни посвятившая созданию картин с кошками, была удостоена высокой награды – Ордена Леопольда I (это высшая государственная награда Бельгии). А спустя пять лет стала кавалером ордена Оранских-Нассау (голландская военная и гражданская награда).

Ушла из жизни Роннер-Книп в 1909 году в преклонном возрасте. Художнице было 87 лет. Скорбели не только родные, но и питомцы. Впрочем, стараниями Генриетты, которая никогда не претендовала на звание академического мастера, они, а также тёплые эмоции и чувства, продолжают жить и по сей день в картинах Роннер-Книп.

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Метки: Генриетта Роннер-Книп   анимализм   жанр   живопись   искусство   картина   кошка   стиль   сюжет   художница   
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Карандаш Иванович 17 минут назад
опередила время, так опередила,!ещё в 19 веке шарила за тренды: котики и пёсики - всегда заходят публике!
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