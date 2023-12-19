Она написала котиков: главная почитательница пушистых в Европе Генриетта Роннер-Книп

Пример этой художницы наглядно демонстрирует тот не слишком частый случай, когда человек оказался на своём месте и благодаря этому прославился.
В 1821 году в семье голландского художника Иосифа Августа Книпа родилась девочка. Уже с пяти лет Генриетта пыталась копировать работы отца. Иосиф взялся учить дочь. Тем более что мужчина начал терять зрение. И буквально через 10 лет основной кормилицей семьи стала юная Генриетта.
Надо сказать, что, несмотря на отсутствие академического образования, природа таланта Книп была наследственной. Мать Полин Рифер де Курсель писала птиц. Сестра отца, в честь которой и назвали ребёнка, любила цветочные натюрморты. Живописцем был и дед с отцовской стороны.
Повзрослев, женщина перебралась в Амстердам и приобрела известность как пейзажистка и даже стала первой представительницей слабого пола, принятой в сообщество голландских художников Arti et Amicitiae. В 1850 году она вышла замуж за Фейко Роннера, с которым познакомилась в сообществе. Пара перебралась в Бельгию. В силу слабого здоровья Роннер отошёл от дел и стал агентом жены и помогал в воспитании детей, которых у пары было шестеро.
Мужчина заметил, что работы супруги, на которых присутствуют животные – кошки или собаки покупают быстрее. И посоветовал Генриетте попробовать себя в анималистическом жанре. Совет оказался правильным. Работы художницы стали расхватывать как горячие пирожки. Ей даже заказали портреты своих любимцев монаршие особы – королева Бельгии Мария Генриетта Габсбург-Лотарингская и немецкая принцесса Мария Гогенцолерн-Зигмаринен.
И с этого момента Генриетта полностью отдалась созданию картин с кошками. Из-под кисти появлялись гордые коты, изящные кошечки. Распространённым сюжетом стала кошка-мать, с любовью и гордостью взирающая на шалости своих пушистых отпрысков. Возможно, так аллегорически Роннер – мать большого семейства переносила на холст собственные семейные истории.
Через образы животных художница рассказывала о человеческих эмоциях – заботе, нежности, воспитании, трогательных играх, материнской любви, счастливом детстве, взаимоотношениях между поколениями и не только.
Все эти эмоции вне времени, поэтому они, как и трогательные персонажи, пользуются популярностью и в наши дни. Заработанного от продажи картин хватило на покупку дома, где помимо мужа и детей жили и купались в любви собаки, попугай и, конечно, кошка, ставшая любимицей и главной моделью.
Сын и две дочери продолжили семейную традицию и стали художниками. В 1887 году женщина, 30 лет своей жизни посвятившая созданию картин с кошками, была удостоена высокой награды – Ордена Леопольда I (это высшая государственная награда Бельгии). А спустя пять лет стала кавалером ордена Оранских-Нассау (голландская военная и гражданская награда).
Ушла из жизни Роннер-Книп в 1909 году в преклонном возрасте. Художнице было 87 лет. Скорбели не только родные, но и питомцы. Впрочем, стараниями Генриетты, которая никогда не претендовала на звание академического мастера, они, а также тёплые эмоции и чувства, продолжают жить и по сей день в картинах Роннер-Книп.
Источник:
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