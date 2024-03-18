27. "Маме сделали ремонт в гостевой ванной, пока она была за городом. Она хотела, чтобы лейка душа находилась высоко, чтобы высоким людям не приходилось наклоняться или отклоняться назад. Она приехала домой и обнаружила это: лейка стреляет водой прямо в противоположную стену"