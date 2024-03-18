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Никто не застрахован от ошибок, так что если вам когда-нибудь станет стыдно за свои ремонтные навыки или их отсутствие, просто вспомните героев этого поста — они-то точно справляются гораздо хуже.
1. "Рабочие залили бетоном подъездную дорожку нового дом, который стоит рядом с прудом с утками. Они пошли на обед и увидели это, когда вернулись"
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2. "Мой папа не слишком хорош в ремонте, поэтому я превратила его работу в произведение искусства"
3. "Мы только что переехали в новый дом, приехали маляры, чтобы подкрасить пару стен наверху. Этот бедолага свалился с лестницы с полным ведром краски"
6. "Чинил унитаз. Два раза ездил в строительный магазин, работал с грыжей, с трудом установил уплотнительное кольцо и винты. В итоге установил унитаз, забыв про дверь. Я идиот"
10. "Мой арендодатель: Ничего, если плитка на замену будет немного отличаться от других? Я: Да, без проблем. Плитка:"
17. "Пару лет назад мой сосед решил покрасить свой дом в ярко-оранжевый цвет, но на полпути сдался"
27. "Маме сделали ремонт в гостевой ванной, пока она была за городом. Она хотела, чтобы лейка душа находилась высоко, чтобы высоким людям не приходилось наклоняться или отклоняться назад. Она приехала домой и обнаружила это: лейка стреляет водой прямо в противоположную стену"
30. "Кажется, я переборщил со спрей-изоляцией, когда заполнял дыру на другой стороне стены"
31. "У нас с девушкой ковид. Сломался обогреватель, мастер не может приехать из-за карантина. Решил попробовать исправить сам. Споткнулся о трубу и провалился через потолок"
32. "Моя любимая жена купила новую дверь и кошачью дверцу для нее. На установку ушло несколько часов, и она так гордилась собой"
33. "«Он не удержится без крепежа», — сказала моя вторая половина. «Не волнуйся», — ответил я. «У меня есть полдюймовые дюбели-бабочки»"
* Запрещены в РФ
Источник: — переведено специально для fishki.net
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У брата так было, когда беседку залили аккуратно бетоном Кошка прошлась. Сделал раствор, как увидел, добавил пигмент и заштукатурил следы, при чем грубо, по быстрому, отшлифовать потом проблем нет. Теперь следы навечно остались, типа так и задумано.
Если полностью затвердеет основа, то адгезия будет все равно не такая сильная, потом выкрошится, ну... или проливать водой вначале, и потом подольше, не менее суток.
Я поржал.