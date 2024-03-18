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Ремонтные фейлы, на которые без слёз не взглянешь

Ремонтные фейлы, на которые без слёз не взглянешь

Автор:
18 марта 2024 11:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дизайн   провалы   ремонт   руки-крюки   фейлы   
2326
36

Никто не застрахован от ошибок, так что если вам когда-нибудь станет стыдно за свои ремонтные навыки или их отсутствие, просто вспомните героев этого поста — они-то точно справляются гораздо хуже.

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6. "Чинил унитаз. Два раза ездил в строительный магазин, работал с грыжей, с трудом установил уплотнительное кольцо и винты. В итоге установил унитаз, забыв про дверь. Я идиот"

27. "Маме сделали ремонт в гостевой ванной, пока она была за городом. Она хотела, чтобы лейка душа находилась высоко, чтобы высоким людям не приходилось наклоняться или отклоняться назад. Она приехала домой и обнаружила это: лейка стреляет водой прямо в противоположную стену"

* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дизайн   провалы   ремонт   руки-крюки   фейлы   
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16  комментариев
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7k
S__D Час назад
Комментарий к фото
Могу одолжить отвёртку, петли открутить.
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4k
просто Дмитрий 54 секунды назад
Комментарий к фото
счастливчик. А если бы он нашёл жидкую какашку домашнего питомца
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4k
просто Дмитрий 2 минуты назад
Комментарий к фото
кто говорит? Тесть или теща?
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2k
Владимир 4 минуты назад
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Пиндосодом из говна и палок
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2k
Владимир 10 минут назад
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Утки пошли на обед
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2k
Владимир 11 минут назад
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Таракан танцевал вприсядку?
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920k
А.Берестенко Полчаса назад
Что это такое - самая длинная на свете дрель!?
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14k
KotSkripaley 41 минуту назад
Joseph (Joe) Robinette Biden, Jr надеется, что обыватели с такими проблемами, поплывут воевать за океан с Россией?
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21k
Luc72 42 минуты назад
Такие следы довольно таки легко "обыгрываются", если не засохло еще основание (только прихватило, чтобы можно было аккуратно наступать, можно и не наступать, если края только обрабатывать).
У брата так было, когда беседку залили аккуратно бетоном
Кошка прошлась. Сделал раствор, как увидел, добавил пигмент и заштукатурил следы, при чем грубо, по быстрому, отшлифовать потом проблем нет. Теперь следы навечно остались
, типа так и задумано.
Если полностью затвердеет основа, то адгезия будет все равно не такая сильная, потом выкрошится, ну... или проливать водой вначале, и потом подольше, не менее суток.
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7k
S__D Час назад
Комментарий к фото
Понимали бы что. Это градиент!
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28k
ПаганецЪ Час назад
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Танцующего таракана не грех и увековечить.
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7k
S__D Час назад
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Портал в другое измерение. ))
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7k
S__D Час назад
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А вот это можно и в рамочку!
Я поржал.
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S__D Час назад
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И в рамочке страшная, и без рамочки. (почти (с) )
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802
Шурман 2 часа назад
Похоже за несколько лет новых фоток не нашлось :) . Когда у вас в России каникулы ?:). Вот тогда фишки просто будут в ударе :)
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