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35 ремонтных фейлов, на которые не взглянешь без слёз

35 ремонтных фейлов, на которые не взглянешь без слёз

Автор:
03 июня 2022 21:24
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дизайн   провалы   ремонт   руки-крюки   фейлы   
1057
36

Никто не застрахован от ошибок, так что если вам когда-нибудь станет стыдно за свои ремонтные навыки или их отсутствие, просто вспомните героев этого поста — они-то точно справляются гораздо хуже.

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6. "Чинил унитаз. Два раза ездил в строительный магазин, работал с грыжей, с трудом установил уплотнительное кольцо и винты. В итоге установил унитаз, забыв про дверь. Я идиот"

27. "Маме сделали ремонт в гостевой ванной, пока она была за городом. Она хотела, чтобы лейка душа находилась высоко, чтобы высоким людям не приходилось наклоняться или отклоняться назад. Она приехала домой и обнаружила это: лейка стреляет водой прямо в противоположную стену"

* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дизайн   провалы   ремонт   руки-крюки   фейлы   
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14  комментариев
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70k
Viktor 10 часов назад
Наверное так выглядит самая длинная на свете дрель (19)!

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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
А что здесь



мешаете снять дверь с петель и перенавесить?
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16
СугробOFF 2 часа назад
Типичные америкосы.
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53
Barmaleyy 11 часов назад
[мат] эта тупая амеровская [мат]. Да ещё такая, от которой баянометр зашкаливает
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3k
Frank Borman 11 часов назад
Реновация без фейла - что веддинг без брайды.
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35k
Mamin Sibiriak 13 часов назад
Действительно идиот
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46k
dima423 13 часов назад
Комментарий к фото
Таракан еще какой то неполиткорректный, пророссийский - танцует "казачок")
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10k
Alex Djeff 13 часов назад
Зато перестал быть негром, пока временно...
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2k
Артур Будкин 13 часов назад
ждем "40 ремонтных фейлов"
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4k
A 13 часов назад
Мы и с первого раза поняли
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