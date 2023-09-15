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Эпично: 30 дизайнерских и строительных ляпов

Эпично: 30 дизайнерских и строительных ляпов

Автор:
15 сентября 2023 17:42
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дизайн   дизайнеры   неудачи   ошибки   подборка   смешно   смешное   фейлы   фото   
2635
31

Ошибки — это неизбежно в нашей жизни. Некоторые из них мы быстро забываем, а другие имеют более серьёзные последствия, которые остаются надолго. Чаще всего строители, дизайнеры и простые люди, которые взялись за ремонт, делают такие ошибки, смотреть на которые смешно и грустно одновременно. Взглянем на несколько таких примеров!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дизайн   дизайнеры   неудачи   ошибки   подборка   смешно   смешное   фейлы   фото   
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7  комментариев
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1k
Arti 2 часа назад
Это у меня, где нужно додуматься как закрыть
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1k
Rom Минуту назад
Кое какие фотографии я видео в году примерно 2000 ещё.
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19k
Robin Hood 42 минуты назад
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16k
a_komolow 42 минуты назад


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15k
Типа граф Час назад
Комментарий к фото
Тут надо ручки переставить как на нижних дверцах .
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mercure

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