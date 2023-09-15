Эпично: 30 дизайнерских и строительных ляпов

2635
31
Ошибки — это неизбежно в нашей жизни. Некоторые из них мы быстро забываем, а другие имеют более серьёзные последствия, которые остаются надолго. Чаще всего строители, дизайнеры и простые люди, которые взялись за ремонт, делают такие ошибки, смотреть на которые смешно и грустно одновременно. Взглянем на несколько таких примеров!
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 30 примеров слегка упоротого садового креатива
- Страшная сила: 30 походов в салон красоты, которые обернулись провалом
- 30 примеров дизайна, которые наводят жути
- 30 людей, которые пережили неудачный день — но не потеряли чувство юмора
- 25 людей, чей день определённо не задался
Новости партнёров
реклама
Закрыл левую.
Закрыл правую.
Отверствие в смысле