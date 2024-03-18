Катер-амфибия на воздушной подушке «БАРС» разработанный советскими конструкторами

За всю жизнь, я никогда не видел катера на подушке в живую. Несколько раз видел только в кино и сюжетах репортажей по телевизору и мне было интересно детально рассмотреть это транспортное средство и заглянуть в салон.
Перед тем как это сделать, предлагаю вам ознакомится с краткой историей создания этого катера.
Амфибийный многоцелевой катер на воздушной подушке проект проект 14660 "Барс" был разработан советскими конструкторами в КБ "Нептун". Центральное конструкторское бюро "Нептун" - это ведущее предприятие судостроительной промышленности России, где специалисты занимается разработкой и производством катеров и судов на воздушной подушке как гражданского так и военного назначения.
В 1976 году амфибийный катер "Барс" сошел со стапеля опытной базы ЦКБ "Нептун" на Клязьменском водохранилище. К тому времени, катер не успел пройти точные доработки и испытания и был вынужден конкурировать за серийное производство с КБ "Туполева". КБ "Туполева" на тот момент продвигали Аэросани (АС). Было принято решение устроить гонки "Барса" и "АС" в тяжелых условиях пересеченной местности, где в ходе состязания "Барс" одержал победу. Победа позволила производить катер серийно в Рыбинской верфи.
Началось создание нового направления новых проектных работ. Специалисты, занимающиеся разработкой амфибий по лично инициативе были удостоены звания главных конструкторов этого направления и занимались выполнением задач касаемых индивидуальных проектов. Конструкторы отлично постарались и были награждены престижной в то время премией ленинского комсомола.
"Барс" - это не военный катер, разрабатывался в гражданских целях, а точнее - для преодоления трудных участков маршрута, (в теплое время года - болота и поля, в холодное - заснеженная ледовая поверхность, в условиях "плавающего льда" и торосах) где не проедет автомобиль высокой проходимости, где не пройдет ни одно судно. В основном - катер использовался как спасательное судно. Спасать попавших в беду рыбаков, которых к примеру унесло на льдине, доставка грузов в труднодоступные места в жестких погодных условиях и т.д. Небольшие габариты сыграли положительную роль в доставке катера к месту эксплуатации грузовым автотранспортом, по железной дороге и подъемнике грузовой кабины транспортного самолета АН-12. Катер использовался в любое время года, при ветре не более 15м\с. Пассажирский салон универсальный. за полчаса переоборудовался в грузовой отсек.
По обеим сторонам бортов расположены воздухозаборные сопла с турбинами. Воздушная подушка во время движения катера обеспечивала хорошую амортизацию, маневренность, плавность хода. Повешенное давление воздуха между опорой и основанием катера, позволяло ему "парить" над поверхностью на высоте 0,5 метров.
А позади — выход. Движение, как можно было догадаться, осуществляется с помощью выталкивания воздушных масс с огромной силой. Так же впечатляет сохранность и качество краски.
У этой штуки - двигатель от самолета! Силовая установка, приводящая машину в движение. Чувствуется вся сила советского инженерного гения, разработавшего это. Поршневой, четырехтактный карбюраторный двигатель М-14В26 имеет 9 цилиндров, расположенных звездообразно в один ряд. Он позволял развивать скорость катера до 80 км\ч. Мощность двигателя 325 л\с. А вес - всего 254 кг.
Автономность хода на минимальном эксплуатационном режиме - 9 часов. на максимальном - 4 часа. Расход топлива на максимальном режиме - 60 литров в час. Многовато. Водоизмещение: Порожнее - 1800 кг. Полное - 2580 кг.
Простенький салон-рубка общей площадью 6 квадратных метров, без изысков. Почти спартанские условия. Внутри только самое необходимое для вместимости до 8 человек.
Как видно, салон сохранился отлично. Почти все необходимые приборы остались на месте.
Катер также имел серьезные недостатки в плане обслуживания и ремонта:
Для этого требовались механики в области авиационной техники. Двигатели имели существенный расход очень дорогого бензина. После 1992 года эксплуатация "Барсов" была, в основном, прекращена. Из-за небольшого размера навесных секций по ширине было сложно управлять катером при маневрах на малых скоростях.
В целом, в то время эта балы крутая и технологичная вещь. Но время движется вперед, технологии развиваются и усовершенствуются. Теперь, высокотехнологичное техническое изобретение - экспонат в музее. Пройдет время, и мы обязательно увидим как современная (в настоящий момент) техника будет выведена из эксплуатации и станет музейными экспонатами, а ее место - займет новая. Все циклично. Этот катер на воздушной подушке - наглядный пример.
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Вот где Мощь!