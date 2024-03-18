Катер-амфибия на воздушной подушке «БАРС» разработанный советскими конструкторами

Перед тем как это сделать, предлагаю вам ознакомится с краткой историей создания этого катера.

Амфибийный многоцелевой катер на воздушной подушке проект проект 14660 "Барс" был разработан советскими конструкторами в КБ "Нептун". Центральное конструкторское бюро "Нептун" - это ведущее предприятие судостроительной промышленности России, где специалисты занимается разработкой и производством катеров и судов на воздушной подушке как гражданского так и военного назначения.

В 1976 году амфибийный катер "Барс" сошел со стапеля опытной базы ЦКБ "Нептун" на Клязьменском водохранилище. К тому времени, катер не успел пройти точные доработки и испытания и был вынужден конкурировать за серийное производство с КБ "Туполева". КБ "Туполева" на тот момент продвигали Аэросани (АС). Было принято решение устроить гонки "Барса" и "АС" в тяжелых условиях пересеченной местности, где в ходе состязания "Барс" одержал победу. Победа позволила производить катер серийно в Рыбинской верфи.

Началось создание нового направления новых проектных работ. Специалисты, занимающиеся разработкой амфибий по лично инициативе были удостоены звания главных конструкторов этого направления и занимались выполнением задач касаемых индивидуальных проектов. Конструкторы отлично постарались и были награждены престижной в то время премией ленинского комсомола.

"Барс" - это не военный катер, разрабатывался в гражданских целях, а точнее - для преодоления трудных участков маршрута, (в теплое время года - болота и поля, в холодное - заснеженная ледовая поверхность, в условиях "плавающего льда" и торосах) где не проедет автомобиль высокой проходимости, где не пройдет ни одно судно. В основном - катер использовался как спасательное судно. Спасать попавших в беду рыбаков, которых к примеру унесло на льдине, доставка грузов в труднодоступные места в жестких погодных условиях и т.д. Небольшие габариты сыграли положительную роль в доставке катера к месту эксплуатации грузовым автотранспортом, по железной дороге и подъемнике грузовой кабины транспортного самолета АН-12. Катер использовался в любое время года, при ветре не более 15м\с. Пассажирский салон универсальный. за полчаса переоборудовался в грузовой отсек.