Топ-5 животных с самым большим размером глаз

Глаза — зеркало души! Их воспевают поэты, в них тонут романтики и пропадают пацаны! Стоит вспомнить хотя бы Кота в сапогах, который своим коронным взглядом смог усыпить бдительность даже сурового огра. Поэтому встречайте топ тех, чьи глаза не оставят равнодушными никого — самые глазастые!
5 место
Домашние кошки (Felis catus) — большие любители ставить рекорды, и этот случай — не исключение. Диаметр их глаз — 16 мм. Звучит слабовато, но если применить такие же пропорции к человеку, то диаметр его глаза составлял бы 20 см.
Гигантские душевные зеркала помогают котикам охотиться ночью и замечать малейшие движения даже издалека. Но у всего есть своя цена. Кошки лучше всего различают объекты, которые шевелятся в горизонтальном направлении. А вот если штука движется вверх-вниз, сфокусироваться на ней маленькому хищнику гораздо сложнее.
4 место
Африканский страус (Struthio camelus) обзавёлся просто огромными глазами — 5 см в диаметре. Такие окуляры позволяют пташке видеть на расстоянии 3 км, что очень удобно в условиях открытых саванн, где птица и обитает. Кроме того, моргала страуса расположены так, что он видит почти полноценную панораму — угол обзора страуса равен 300 градусам!
Но, увы, такие окуляры почти не оставляют места для мозга. Мем о том, что глаза страуса больше его мозга — почти не мем! Соображалка птицы примерно соразмерна глазам: её форма имеет ромб со сторонами в 59,26 мм в длину и 42,30 мм в ширину.
3 место
Открывает тройку лидеров большая рогатая сова (Bubo virginianus). Зеркала души этой совушки больше, чем у большинства позвоночных — чуть больше 5 см. Но главная их особенность — не размер, а строение. Глаза всех сов имеют не круглую, а цилиндрическую форму. Грубо говоря, если наш орган зрения называют глазным яблоком, то у сов — это глазная груша.
Благодаря такому строению гигантские совиные глаза отлично видят на дальние расстояния и в темноте. Но есть и минус: посмотреть вбок, вверх или вниз птица не может. Глазная груша пернатой засажена так глубоко в череп, что не способна шевелиться! Чтобы решить эту проблему, птицы прокачали шейный аппарат: голова сов вертится на 270 градусов!
2 место
Если бы колоссальный кальмар (Mesonychoteuthis hamiltoni) знал, что в этом топе займёт только 2 место, он бы расплакался. Всё потому, что на самом деле его глаза — самые большие в мире. Они достигают целых 40 см в диаметре! Глаза размером с небольшую тыкву нужны для того, чтобы улавливать малейшие проблески света в мраке глубоководий, где и обитает моллюск. Но по отношению к размерам тела это не такое уж и достижение. Когда ты сам размером 14 метров, 40-сантиметровый глаз — это уже что-то само собой разумеющееся.
1 место
Победителем в глазастом топе становится филиппинский долгопят (Carlito syrichta). Милый мохнатик со своими 2-сантиметровыми глазами обогнал колоссального кальмара и занял своё почётное место в книге рекордов Гиннеса, как животное с самыми большими глазами.
Всё потому, что в соотношении к размерам тела, его глаза — это 13% от всего животного! Если бы у человека были бы такие окуляры, наши глазные яблоки стали бы размером с реальные яблоки. А всё потому, что долгопят — ночной примат. Его глаза настроены на то, чтобы ориентироваться в кромешной темени джунглей.
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