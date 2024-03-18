Топ-5 животных с самым большим размером глаз

2 место

Если бы колоссальный кальмар (Mesonychoteuthis hamiltoni) знал, что в этом топе займёт только 2 место, он бы расплакался. Всё потому, что на самом деле его глаза — самые большие в мире. Они достигают целых 40 см в диаметре! Глаза размером с небольшую тыкву нужны для того, чтобы улавливать малейшие проблески света в мраке глубоководий, где и обитает моллюск. Но по отношению к размерам тела это не такое уж и достижение. Когда ты сам размером 14 метров, 40-сантиметровый глаз — это уже что-то само собой разумеющееся.