Не опять, а снова: президентом Беларуси станет А.Лукашенко

На ней кандидат в президенты сообщил, что преемника не ищет и "живёт выборами". Помимо этого Александр Григорьевич ответил на множество вопросов, касающихся внутренней и внешней политики Беларуси:

— Если Европа договорится с Россией, никто не справится с этим объединением

— Как только Трамп выиграл выборы, европейцы "поползли" к нему через весь океан

— Мы никогда не отказывались от отношений с Европой и в особенности Германией, но ползать на коленях мы не будем

— У нас с Германией одинаковая диктатура

— Всё управляется из США, сомневаюсь, что Европа вообще имеет право голоса