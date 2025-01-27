Не опять, а снова: президентом Беларуси станет А.Лукашенко

Правда, неожиданная новость?
В Беларуси подводят предварительные итоги президентских выборов, состоявшихся 26 января. Главой Республики с 99,9%-й вероятностью снова станет Бацька - Александр Лукашенко. За действующего президента проголосовали 86,82% избирателей - об этом сообщил на пресс-конференции Центризбиркома Игорь Карпенко.
Сам Лукашенко проголосовал рано утром, после чего дал большую 4,5-часовую конференцию.
Источник:
На ней кандидат в президенты сообщил, что преемника не ищет и "живёт выборами". Помимо этого Александр Григорьевич ответил на множество вопросов, касающихся внутренней и внешней политики Беларуси:
— Если Европа договорится с Россией, никто не справится с этим объединением
— Как только Трамп выиграл выборы, европейцы "поползли" к нему через весь океан
— Мы никогда не отказывались от отношений с Европой и в особенности Германией, но ползать на коленях мы не будем
— У нас с Германией одинаковая диктатура
— Всё управляется из США, сомневаюсь, что Европа вообще имеет право голоса
Для Александра Григорьевича это уже седьмые выборы, на которых он избирается президентом. Дело понятное, привычное, поэтому Лукашенко абсолютно спокоен.
Его оппонентами стали:
- депутат палаты представителей (нижняя палата парламента), лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич — получил 2,02% голосов.
- предприниматель, бывший депутат палаты представителей (2016–2019) Анна Канопацкая (48 лет), она уже ранее участвовала в выборах президента в 2020 г. За этого кандидата проголосовали 1,86%.
- первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии с мая 2024 года, бывший депутат палаты представителей Сергей Сыранков — 3,21%.
- председатель Республиканской партии труда и справедливости, депутат Минского городского Совета депутатов Александр Хижняк — 1,74%.
3,6% белорусов проголосовали против всех. Известно, что на момент закрытия избирательных участков явка составила 85,7%.
Источник:
- "Политическое землетрясение": в Нидерландах на выборах в Парламент побеждает антиисламская "Партия свободы"
- "Это наша территория": Кадыров заявил, что готов "забрать Украину"
- В Забайкалье главой Сретенска стал судимый за грабёж единоросс
- В Гомеле задержали 200 сторонников "ЧВК Рёдан"
- Боксёр Усик пришёл на пресс-конференцию в костюме казака и распугал народ шароварами и оселедцем
И народ Белоруссии мудр - коней на переправе не меняют.
у меня сложилось ощущение что Батьку ругают за то что он проссийский, ругают те люди которые имеют что то против РФ
вот просто у меня сложилось такое ощущение на основе того что я сам видел и слышал
Ещё бы ему лет 100 прожить и столько же править.
Я очень люблю Беларусь, всегда все чисто всё опрятно на улицах, люди добрые, девушки у них вообще красавицы как на подбор. Всегда там затариваюсь колбасой молочкой и тд., потому что не реально вкусно.