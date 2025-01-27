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Не опять, а снова: президентом Беларуси станет А.Лукашенко

Не опять, а снова: президентом Беларуси станет А.Лукашенко

Автор:
27 января 2025 08:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   А.Лукашенко   Беларусь   Видео   выборы   избирком   президенсткие выборы-2025   пресс-конференция   результаты выборов   
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Правда, неожиданная новость?

В Беларуси подводят предварительные итоги президентских выборов, состоявшихся 26 января. Главой Республики с 99,9%-й вероятностью снова станет Бацька - Александр Лукашенко. За действующего президента проголосовали 86,82% избирателей - об этом сообщил на пресс-конференции Центризбиркома Игорь Карпенко.


Сам Лукашенко проголосовал рано утром, после чего дал большую 4,5-часовую конференцию.


На ней кандидат в президенты сообщил, что преемника не ищет и "живёт выборами". Помимо этого Александр Григорьевич ответил на множество вопросов, касающихся внутренней и внешней политики Беларуси:


— Если Европа договорится с Россией, никто не справится с этим объединением

— Как только Трамп выиграл выборы, европейцы "поползли" к нему через весь океан

— Мы никогда не отказывались от отношений с Европой и в особенности Германией, но ползать на коленях мы не будем

— У нас с Германией одинаковая диктатура

— Всё управляется из США, сомневаюсь, что Европа вообще имеет право голоса




Для Александра Григорьевича это уже седьмые выборы, на которых он избирается президентом. Дело понятное, привычное, поэтому Лукашенко абсолютно спокоен.


Его оппонентами стали:

  • депутат палаты представителей (нижняя палата парламента), лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич — получил 2,02% голосов.
  • предприниматель, бывший депутат палаты представителей (2016–2019) Анна Канопацкая (48 лет), она уже ранее участвовала в выборах президента в 2020 г. За этого кандидата проголосовали 1,86%.
  • первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии с мая 2024 года, бывший депутат палаты представителей Сергей Сыранков — 3,21%.
  • председатель Республиканской партии труда и справедливости, депутат Минского городского Совета депутатов Александр Хижняк — 1,74%.

3,6% белорусов проголосовали против всех. Известно, что на момент закрытия избирательных участков явка составила 85,7%.


Источник:

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Метки: Ynews   А.Лукашенко   Беларусь   Видео   выборы   избирком   президенсткие выборы-2025   пресс-конференция   результаты выборов   
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13  комментариев
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46k
albedo 50 минут назад
Мне нравится Батька.
И народ Белоруссии мудр - коней на переправе не меняют.
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885
Александр Поляков 3 минуты назад
Батька молодец.
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33k
Aqueronte 6 минут назад
Это все понятно, а что там с экономикой, инфраструктурой, зарплатами?
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14k
Copycat 11 минут назад
А зачем менять то что и так нормально работает?

у меня сложилось ощущение что Батьку ругают за то что он проссийский, ругают те люди которые имеют что то против РФ

вот просто у меня сложилось такое ощущение на основе того что я сам видел и слышал
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1k
Вы меня знаете 17 минут назад
Батька лучший.
Ещё бы ему лет 100 прожить и столько же править.
Я очень люблю Беларусь, всегда все чисто всё опрятно на улицах, люди добрые, девушки у них вообще красавицы как на подбор. Всегда там затариваюсь колбасой молочкой и тд., потому что не реально вкусно.
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791
Абракадабр Бредович Сивокобылов 17 минут назад
Ну кто бы сомневался?
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2k
DuckTales 19 минут назад
Ну хоть в упорной борьбе ?
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3k
Ивлар 22 минуты назад
Не понимаю ерничанья автора. Выбрали и хорошо. С чего такой сарказм? Или там были кандидаты с реальной программой, которые хотели,а главное могли улучшить жизнь собственной страны?
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60k
Элек Мек Полчаса назад
Вообще внезапно.
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33k
MPEG-8 Полчаса назад
Ссылка vkvideo.ru
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 3023 поста (3017 в горячем)

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