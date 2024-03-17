После 80 лет рабского труда слониха по имени Бабушка Сомбун наконец-то нашла покой в приюте

У животных бывает очень тяжелая жизнь, но они даже не имеют возможности пожаловаться. Бедолагу по имени Бабушка Сомбун поймали в джунглях совсем маленькой, и 80 лет она не знала отдыха. Бедное животное заставляли целыми днями таскать брёвна и катать туристов.