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После 80 лет рабского труда слониха по имени Бабушка Сомбун наконец-то нашла покой в приюте

После 80 лет рабского труда слониха по имени Бабушка Сомбун наконец-то нашла покой в приюте

Автор:
17 марта 2024 21:21
Сообщество : Животные
Метки: Животное   бабушка Сомбун   приют   рабство   слониха   старость   
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У животных бывает очень тяжелая жизнь, но они даже не имеют возможности пожаловаться. Бедолагу по имени Бабушка Сомбун поймали в джунглях совсем маленькой, и 80 лет она не знала отдыха. Бедное животное заставляли целыми днями таскать брёвна и катать туристов.

О судьбе Сомбун узнали в Фонде помощи слонам (Save Elephant Foundation), и вскоре волонтёры выехали ей на помощь. В январе её перевезли в приют для слонов, где она впервые смогла просто полежать на куче с песком и отдохнуть, - пишет "Лента добра".

В конце января Сомбун была наконец освобождена и перевезена в заповедник Elephant Nature Park. Ветеринары после осмотра коннстатировали не лучшее состояние ее здоровья – слониха была истощена, беззуба, с кожей, обветренной годами лишений.

Слоны большую часть жизни проводят на ногах, но им жизненно необходимо раз в несколько дней просто прилечь на землю, чтобы натруженные ноги могли расслабиться. Так и Бабушка Сомбун, попав в приют, нашла себе большую кучу мягкого песка, улеглась и наконец-то поспала.

Теперь за слонихой наблюдают ветеринары, она получает сбалансированное питание, принимает грязевые ванны, наслаждается неспешными прогулками и живет той жизнью, которая была ей предназначена природой.

Как и полагается заслуженной пенсионерке.

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Метки: Животное   бабушка Сомбун   приют   рабство   слониха   старость   
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5  комментариев
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7k
satra Час назад
Все мы немножечко "Бабушка Сомбун".
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10k
Zhora 10 минут назад
80 лет, офигеть! Не знал, что слоны живут так долго. Не каждый человек доживает до такого возраста.
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1k
Александр 11 минут назад
Люди большое хамно чем животные !
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9k
Maximvs Полчаса назад
сдается мне, эта жизнь полная "рабского труда" больше в головах зоозащитников. Как то 80 лет она прожила у хозяев? Не заболела, не умерла. Её кормили, видимо, не перетруждали.
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5k
Убийца Прохиндеев Час назад
Можно подумать, люди живут иначе. У слонихи приют, люди на работе умирают...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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