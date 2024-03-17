После 80 лет рабского труда слониха по имени Бабушка Сомбун наконец-то нашла покой в приюте

У животных бывает очень тяжелая жизнь, но они даже не имеют возможности пожаловаться. Бедолагу по имени Бабушка Сомбун поймали в джунглях совсем маленькой, и 80 лет она не знала отдыха. Бедное животное заставляли целыми днями таскать брёвна и катать туристов.
О судьбе Сомбун узнали в Фонде помощи слонам (Save Elephant Foundation), и вскоре волонтёры выехали ей на помощь. В январе её перевезли в приют для слонов, где она впервые смогла просто полежать на куче с песком и отдохнуть, - пишет "Лента добра".
В конце января Сомбун была наконец освобождена и перевезена в заповедник Elephant Nature Park. Ветеринары после осмотра коннстатировали не лучшее состояние ее здоровья – слониха была истощена, беззуба, с кожей, обветренной годами лишений.
Слоны большую часть жизни проводят на ногах, но им жизненно необходимо раз в несколько дней просто прилечь на землю, чтобы натруженные ноги могли расслабиться. Так и Бабушка Сомбун, попав в приют, нашла себе большую кучу мягкого песка, улеглась и наконец-то поспала.
Теперь за слонихой наблюдают ветеринары, она получает сбалансированное питание, принимает грязевые ванны, наслаждается неспешными прогулками и живет той жизнью, которая была ей предназначена природой.
Как и полагается заслуженной пенсионерке.
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