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Территория котоазарта и правдивых предсказаний

Территория котоазарта и правдивых предсказаний

Автор:
14 марта 2024 14:32
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Пасьянс   азарт   гадание   игра   карты   колода   кот   котик   фото   
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Карточные игры – самый простой способ скоротать время и немного потренировать мозг.

Котики тоже об этом знают. И при наличии достойных соперников могут проводить время за игрой. Или пасьянсы раскладывать. А, может, карточные домики строить или даже гадать. И тогда взору неожиданно вернувшегося домой человека открывается чудная картина.

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Метки: Животное   Пасьянс   азарт   гадание   игра   карты   колода   кот   котик   фото   
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2  комментария
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Ego sum qui sum 56 минут назад
знал бы прикуп жил бы в картонной коробке
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Trenzel2003 14 минут назад
Ох уш эти пушистые шулеры. Никогда не узнаешь когда и как туза козырного достанут. И от куда.
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