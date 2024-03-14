Территория котоазарта и правдивых предсказаний

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Карточные игры – самый простой способ скоротать время и немного потренировать мозг.
Котики тоже об этом знают. И при наличии достойных соперников могут проводить время за игрой. Или пасьянсы раскладывать. А, может, карточные домики строить или даже гадать. И тогда взору неожиданно вернувшегося домой человека открывается чудная картина.
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