Оливер – промежуточное звено или загадка природы?

Даже если не брать в расчёт смелые медицинские заявления, было понятно, что внешний вид и поведение Оливера значительно отличаются от прочих приматов.

Его отличали нестандартные человекоподобные черты лица, светлый цвет глаз, специфическая лысина и мягкий характер. Манеры зверя были исключительно человеческими, а тот факт, что Оливер был двуногим, что он ходил вертикально, в отличие от других обезьян, безусловно, подкреплял все утверждения. Его не учили ходить так специально. Это был просто его естественный и любимый способ передвижения.