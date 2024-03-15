Оливер – промежуточное звено или загадка природы?

Ещё не человек, но уже и не обезьяна. По поводу видовой принадлежности этого странного существа исследователи продолжают спорить и по сей день.
В джунглях Конго малыш, которому было несколько месяцев от роду, был выловлен вместе с другими соплеменниками в 60-х. Но вскоре стало понятно что Оливер, как назвали шимпанзе новые владельцы, очень и очень отличается от своих собратьев.
Во время его первого появления на фрик-шоу 1970-х годов Оливера называли недостающим звеном, гибридом человека и шимпанзе, человекообразным. Это утверждение было подкреплено даже смелым медицинским заявлением, утверждавшим, что Оливер якобы обладает 47 хромосомами – на одну больше, чем человек, и на одну меньше, чем шимпанзе.
Даже если не брать в расчёт смелые медицинские заявления, было понятно, что внешний вид и поведение Оливера значительно отличаются от прочих приматов.
Его отличали нестандартные человекоподобные черты лица, светлый цвет глаз, специфическая лысина и мягкий характер. Манеры зверя были исключительно человеческими, а тот факт, что Оливер был двуногим, что он ходил вертикально, в отличие от других обезьян, безусловно, подкреплял все утверждения. Его не учили ходить так специально. Это был просто его естественный и любимый способ передвижения.
Когда малыша впервые привезли из Конго Фрэнк и Джанет Бергер, знаменитые дрессировщики, которые часто принимали участие в шоу, то они быстро подтвердили уникальность нового питомца. Бергеры утверждали, что другие шимпанзе не хотели иметь с Оливером ничего общего. Что он был изгнан из их общества. Удивительно, но Оливер не возражал, поскольку предпочитал компанию людей. Он оказался очень полезным для них, так как спонтанно и не без удовольствия начал выполнять работу по дому. Добровольный помощник часто кормил животных и даже использовал инструменты, например тачку, когда груз был слишком тяжёлым для переноски.
Его интеллект и способность к обучению были поразительны. По мере взросления Оливер приобрёл человеческие привычки – пить утренний кофе и вечерние коктейли, часто смешивая напитки самостоятельно. Его поведение не было просто подражанием: Оливер неоднократно демонстрировал способность преодолевать препятствия и находить решения, используя свою логику или ранее усвоенное поведение и концепции.
Дрессировщики заявляли, что воспитанник испытывал сексуальное влечение и к человеческим женщинам, а из-за своей силы считался опасным для дрессировщиков и зрителей. Якобы Бергеры даже избавились от него, поскольку питомец всерьёз увлёкся Джанет и даже пытался ухаживать за хозяйкой. В течение нескольких лет он сменил ряд владельцев, но ни один не смог справиться с необычными повадками и характером питомца.
В результате в 1986 году Оливера продали в лабораторию. Удивительно, но благодаря своим уникальным особенностям Оливер был избавлен от типично мучительных и зачастую смертельных лабораторных экспериментов. Он просто не считался жизнеспособным образцом, потому что в его генетике было слишком много переменных по сравнению с другими шимпанзе в лаборатории. Любой эксперимент априори считался бы недостоверным. Оливер просто провёл семь лет в крошечной клетке.
В 1996 году его освободили. И остаток дней примат доживал на воле – в приюте для животных с вполне комфортными условиями. Во время пребывания там официальные тесты, проведённые Чикагским университетом, показали, что у Оливера такое же количество хромосом, как и у всех остальных шимпанзе. Однако во время тестирования было замечено, что что-то в его генетическом коде действительно отличается.
Возможен ли гибрид человека и обезьяны? Многие считают, что да. В 1929 году советский биолог Илья Иванович Иванов якобы был очень близок к созданию такого существа.
В 1977 году исследователь Дж. Майкл Бедфорд обнаружил, что человеческая сперма может проникнуть через защитные внешние мембраны яйцеклетки гиббона, который генетически является самой далёкой от человека обезьяной.
Был ли Оливер гибридом? Скорее всего, нет. Но он явно был необычным мутантом, аналогов которого пока так и не было обнаружено.
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