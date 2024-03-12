Цветы, которые всегда с тобой

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Цветы в доме – это красиво и полезно. Но не всегда практично. Растения даже при правильном уходе могут закапризничать и начать вянуть или сохнуть.
Как вариант – можно украсить жилище искусственными. Но лучше живыми. Такими, которые величественно покинут горшок, когда им надоест притворяться растенькой, и гордой поступью прошествуют на кухню за вкусняшками, которыми с котиками должны расплатиться за их невероятный талант. А стоит ли? Обязательно! Попробуйте сами так убедительно, правдоподобно и реалистично изобразить цветочек.
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