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Сообщество Без кота и жизнь не та 2124 поста • 506 подписчиков подписаться
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Цветы, которые всегда с тобой

Цветы, которые всегда с тобой

Автор:
12 марта 2024 18:05
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Растение   горшок   кот   котик   расположение   смешно   фото   цветок   
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Цветы в доме – это красиво и полезно. Но не всегда практично. Растения даже при правильном уходе могут закапризничать и начать вянуть или сохнуть.

Как вариант – можно украсить жилище искусственными. Но лучше живыми. Такими, которые величественно покинут горшок, когда им надоест притворяться растенькой, и гордой поступью прошествуют на кухню за вкусняшками, которыми с котиками должны расплатиться за их невероятный талант. А стоит ли? Обязательно! Попробуйте сами так убедительно, правдоподобно и реалистично изобразить цветочек.

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Метки: Животное   Растение   горшок   кот   котик   расположение   смешно   фото   цветок   
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Мария Коненкова Полчаса назад
Подпись к этому - "Экзотическое растение: котения толстопопая"
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