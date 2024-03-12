Цветы, которые всегда с тобой

Как вариант – можно украсить жилище искусственными. Но лучше живыми. Такими, которые величественно покинут горшок, когда им надоест притворяться растенькой, и гордой поступью прошествуют на кухню за вкусняшками, которыми с котиками должны расплатиться за их невероятный талант. А стоит ли? Обязательно! Попробуйте сами так убедительно, правдоподобно и реалистично изобразить цветочек.