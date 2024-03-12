Бонакон – самое неприличное животное древнего мира

«...Обитает Пеонии на горе Мессапии, пеонцы называют его мноапос. Ревёт как бык. Рога у него загнуты внутрь и обращены друг к другу и не служат целям самозащиты. Защищаясь от нападения оно с силой выбрасывает свои экскременты, такие едкие, что выжигает шерсть у гончих псов. Когда приходит время для самок рожать, они разбрасывают свой навоз во всех направлениях, образуя своего рода крепостной вал из него, потому что они имеют способность выбрасывать навоз в неимоверных количествах». (Аристотель, «История животных». 343 год до н.э.)