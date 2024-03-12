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Бонакон – самое неприличное животное древнего мира

Бонакон – самое неприличное животное древнего мира

Автор:
12 марта 2024 09:18
Сообщество : Исторические факты
Метки: Бонакон   Животное   животное древнего мира   неприличное животное   удивительно   факты   фото   
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Это животное – излюбленный персонаж средневековых бестиариев. И неудивительно – в то время люди не меньше нас любили посмеяться, а чувство юмора было незатейливым. Однако что это за животное? И был ли у него реальный прототип?

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Вот сообщает о нём средневековый автор: «Есть несколько различных видов быков, один из которых водится в Азии и называется бонакон. Когда человек, либо другое животное охотятся за ним, оно опорожняет содержимое своего желудка со своей мерзкой стороны, которое настолько зловонное, что сжигает и разрушает всё к чему прикасается». (Брунетто Латини, «Книга сокровищ». XIII век)

Примечательно, что в существование такого животного люди верили более тысячи лет! Упоминания о нём есть ещё у Плиния Старшего. Правда, называет Плиний его иначе...

«...Передают, что в Пеонии обитают дикие звери называемые бонасус, с гривой как у коня, а остальным с быком схожие. У них загнутые вовнутрь рога, так что они непригодны в битве, поэтому они помогают себе, когда убегают, испуская навоз, подчас на длину три югера, который их преследователей, при прикосновении к нему, обжигает как пламенем». (Плиний Старший, «Естественная история». I век)

А самое первое свидетельство о бонаконе-бонасусе обнаруживается аж в Аристотелевой «Истории животных» – в 4-м веке до новой эры! Рассказ Аистотеля изобилует забавными подробностями...

«...Обитает Пеонии на горе Мессапии, пеонцы называют его мноапос. Ревёт как бык. Рога у него загнуты внутрь и обращены друг к другу и не служат целям самозащиты. Защищаясь от нападения оно с силой выбрасывает свои экскременты, такие едкие, что выжигает шерсть у гончих псов. Когда приходит время для самок рожать, они разбрасывают свой навоз во всех направлениях, образуя своего рода крепостной вал из него, потому что они имеют способность выбрасывать навоз в неимоверных количествах». (Аристотель, «История животных». 343 год до н.э.)

Пеония – это Фракия (родина Спартака), область севернее античной Македонии. И, кстати, "мноапос" – одно из немногих известных нам фракийских слов. Исследователи предполагают, что животное, ставшее прообразом "мноапоса", – это тур или зубр. Откуда же в описании взялись столь необычные и не характерные для диких быков подробности?

Известно, что «Историю животных» Аристотель писал во время визита на остров Лесбос. Местные рыбаки приносили великому ученому всякую морскую живность, которая и вдохновила его на создание зоологического справочника. Возможно, кто-то из информаторов оказался шутником?


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Метки: Бонакон   Животное   животное древнего мира   неприличное животное   удивительно   факты   фото   
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