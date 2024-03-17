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Жительница Перми взорвала петарду на избирательном участке и попала в больницу

Жительница Перми взорвала петарду на избирательном участке и попала в больницу

Автор:
17 марта 2024 19:53
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   выборы   избирательный участок   пенсионерка   пермь   петарда   
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Из здания эвакуировали 50 человек, полиция проводит проверку.

В пермском ДК Солдатова организован один из избирательных участков. Туда явилась 64-летняя пенсионерка, зашла в туалет и подорвала там петарду. После этого её отвезли в больницу, а здание оцепили полицейские.

Сначала женщина изучала анкеты кандидатов, потом отошла и вскоре раздался хлопок:

Обстановка у ДК вскоре после инцидента:

В СМИ сразу появилась информация, что женщине при взрыве петарды якобы оторвало руку. Но это не подтвердили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края:

Сегодня, 17 марта, в уборной ДК им. Солдатова посетительница подожгла петарду. В результате воспламенения женщина получила травму руки. Ей оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь. Иных пострадавших нет. Правоохранительные органы проводят проверку.

Также сообщают, что перед тем, как зажечь петарду, пенсионерка с кем-то разговаривала по телефону. Это уже будут выяснять силовики.

Подобный пример саботажа выборов - далеко не первый, инциденты начались ещё 15 марта. Например, в Питере девушка попыталась метнуть в избирательный участок коктейль Молотова.

На пироманку возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий) и отправили в СИЗО. Максимальное наказание по данной статье - до 5 лет колонии.

Были и другие попытки залить избирательные бюллетени зелёнкой - в Екатеринбурге, Зеленоградске, на Алтае и в Волгоградской области.

Все нарушители задержаны, избирательные участки заканчивают работу в штатном режиме.

Источник:

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Метки: Видео   выборы   избирательный участок   пенсионерка   пермь   петарда   
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14  комментариев
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96k
Доктор Джонс Час назад
Сцуко, больные люди!
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18k
бат св 6 минут назад
все видосы в хохлятских пабликах вызывают радостные повизгивания свинособак..
ну и упоротость коментов доставляет.
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6k
Харон ( Χάρων) 8 минут назад
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262
Игорь 10 минут назад
Длинные очереди желающих проголосовать россиян наблюдаются в городах Казахстана

Российские избиратели, находящиеся в Казахстане, выстроились в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента РФ. Наибольшее скопление граждан наблюдалось у Русского дома в Астане и возле Генерального консульства РФ в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Очереди, состоящие из сотен человек, растянулись на несколько десятков метров. В Астане скопление граждан РФ возле избирательного участка было отмечено с момента его открытия.
Также корреспондент Zakon.kz сделал фото очереди у российского генконсульства в Алматы. По примерным подсчетам, в ней стояли на тот момент более тысячи человек.
Пункты для голосования граждан РФ открыты у посольства в Астане, в консульских округах в Алматы, Уральске и Усть-Каменогорске.
https://www.zakon.kz/politika/6427835-dlinnye-ocheredi-zhelayushchikh-progolosovat-rossiyan-nablyudayutsya-v-gorodakh-kazakhstana.htmlhttps://www.zakon.kz/politika/6427835-dlinnye-ocheredi-zhelayushchikh-progolosovat-rossiyan-nablyudayutsya-v-gorodakh-kazakhstana.html
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1k
Max 15 минут назад
Судя по неадекватным поступкам либерастов - российский либерализм пора признать психическим заболеванием - разновидностью шизофрении, больных изолировать и лечить как раньше - электрическим током.
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0
Marquise 15 минут назад
Мало ей!!!!!! О себе не думает, хоть о других невинных посетителей подумала! Лечите ее лучше, чтоб судить потом по всей строгости!!!
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142k
parallax Полчаса назад
Тот самый случай, когда старость пришла одна, без ума.
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393k
Алексей 41 минуту назад
д.о.л.б.о.е.б.и.з.м. продолжается
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35k
Юр21 43 минуты назад
Дома что ли не могла себе руку оторвать, обязательно надо было до участка тащиться...
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4k
vfrcbvec 57 минут назад
Сколько дураков то...тупые ущербные идиоты...тюрьма может просветлит..а может и нет
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95k
Херанука Паибалу 57 минут назад
по всей строгости закона
ХВАТИТ в бирюльки играть
вам нравятся хохлы - езжайте Хохляндию
хотите гадить России - ваш дом тюрьма
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August

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