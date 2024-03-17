Жительница Перми взорвала петарду на избирательном участке и попала в больницу

В СМИ сразу появилась информация, что женщине при взрыве петарды якобы оторвало руку. Но это не подтвердили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края:

Сегодня, 17 марта, в уборной ДК им. Солдатова посетительница подожгла петарду. В результате воспламенения женщина получила травму руки. Ей оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь. Иных пострадавших нет. Правоохранительные органы проводят проверку.

Также сообщают, что перед тем, как зажечь петарду, пенсионерка с кем-то разговаривала по телефону. Это уже будут выяснять силовики.

Подобный пример саботажа выборов - далеко не первый, инциденты начались ещё 15 марта. Например, в Питере девушка попыталась метнуть в избирательный участок коктейль Молотова.