Жительница Перми взорвала петарду на избирательном участке и попала в больницу

Из здания эвакуировали 50 человек, полиция проводит проверку.
В пермском ДК Солдатова организован один из избирательных участков. Туда явилась 64-летняя пенсионерка, зашла в туалет и подорвала там петарду. После этого её отвезли в больницу, а здание оцепили полицейские.
Сначала женщина изучала анкеты кандидатов, потом отошла и вскоре раздался хлопок:
Источник:
Обстановка у ДК вскоре после инцидента:
Источник:
В СМИ сразу появилась информация, что женщине при взрыве петарды якобы оторвало руку. Но это не подтвердили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края:
Сегодня, 17 марта, в уборной ДК им. Солдатова посетительница подожгла петарду. В результате воспламенения женщина получила травму руки. Ей оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь. Иных пострадавших нет. Правоохранительные органы проводят проверку.
Также сообщают, что перед тем, как зажечь петарду, пенсионерка с кем-то разговаривала по телефону. Это уже будут выяснять силовики.
Подобный пример саботажа выборов - далеко не первый, инциденты начались ещё 15 марта. Например, в Питере девушка попыталась метнуть в избирательный участок коктейль Молотова.
Источник:
На пироманку возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий) и отправили в СИЗО. Максимальное наказание по данной статье - до 5 лет колонии.
Были и другие попытки залить избирательные бюллетени зелёнкой - в Екатеринбурге, Зеленоградске, на Алтае и в Волгоградской области.
Источник:
Источник:
Источник:
Источник:
Все нарушители задержаны, избирательные участки заканчивают работу в штатном режиме.
Источник:
- Парикмахер из Перми накричала на пенсионерку и заставила подметать пол за то, что у старушки не было денег, чтобы оплатить стрижку
- Омский микроминиатюрист, вдохновившись выборами, показал кузнечика, который голосует
- Бросившую в избирательный участок коктейль Молотова девушку отправили в СИЗО
- «Я не молодой парень. Это не секрет»: Дональд Трамп выпустил пародию на предвыборный ролик Джо Байдена
- В Москве избирательница залила урну с бюллетенями зелёнкой и заработала уголовную статью
ну и упоротость коментов доставляет.
Российские избиратели, находящиеся в Казахстане, выстроились в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента РФ. Наибольшее скопление граждан наблюдалось у Русского дома в Астане и возле Генерального консульства РФ в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Очереди, состоящие из сотен человек, растянулись на несколько десятков метров. В Астане скопление граждан РФ возле избирательного участка было отмечено с момента его открытия.
Также корреспондент Zakon.kz сделал фото очереди у российского генконсульства в Алматы. По примерным подсчетам, в ней стояли на тот момент более тысячи человек.
Пункты для голосования граждан РФ открыты у посольства в Астане, в консульских округах в Алматы, Уральске и Усть-Каменогорске.
https://www.zakon.kz/politika/6427835-dlinnye-ocheredi-zhelayushchikh-progolosovat-rossiyan-nablyudayutsya-v-gorodakh-kazakhstana.htmlhttps://www.zakon.kz/politika/6427835-dlinnye-ocheredi-zhelayushchikh-progolosovat-rossiyan-nablyudayutsya-v-gorodakh-kazakhstana.html
ХВАТИТ в бирюльки играть
вам нравятся хохлы - езжайте Хохляндию
хотите гадить России - ваш дом тюрьма