Житель Тайваня пытался обмануть страховую компанию и лишился ног

Жулик пытался убедить всех, что получил травмы катаясь на самокате. Это же как надо любить деньги.
Студент из Тайваня пытался обмануть страховую компанию. Чтобы получить выплату по страховке, он 10 часов просидел в тазу с сухим льдом и лишился ног.
24-летний мужчина обратился в больницу с серьезным обморожением ног, пострадавший утверждал, что получил травмы, упав со скутера, и пока лежал без движения, сильно замерз.
Как установило Тайваньское бюро уголовных расследований, студент сам нанес себя травмы. Ради получения страховой выплаты в 1,2 миллиона долларов молодой человек засунул ноги в ведро с сухим льдом и просидел в нем 10 часов, врачам пришлось ампутировать конечности.
За несколько недель до произошедшего житель Тайваня оформил 14 страховых полисов в разных компаниях, а после получения травмы подал восемь исков о страховых случаях. При обыске в его доме были найдены пакеты с сухим льдом и ведро.
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