Житель Тайваня пытался обмануть страховую компанию и лишился ног

Студент из Тайваня пытался обмануть страховую компанию. Чтобы получить выплату по страховке, он 10 часов просидел в тазу с сухим льдом и лишился ног.

24-летний мужчина обратился в больницу с серьезным обморожением ног, пострадавший утверждал, что получил травмы, упав со скутера, и пока лежал без движения, сильно замерз.