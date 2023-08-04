Предприниматель купил два куска мыла за 100к рублей

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26-летний предприниматель заплатил деньги за iPhone 14 Pro, однако получила два куска мыла.
Не по дурости, не подумайте. Мужчина заказал в сети новенький iPhone 14 Pro. Он долго ждал, когда же «яблочко» наконец докатиться до него и вот день настал. 26-летний Сергей забрал свой заказ в пункте выдачи, на крыльях счастья долетел до дома распаковывать покупку. Только вместо телефона внутри оказалось два куска мыла.
Ни тебе селфи сделать, ни в телегу зайти.
С делом теперь разбирается полиция и пытается выяснить на каком этапе телефон заменили мылом.
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- Дедушка Мороз! У меня есть только старое пальтишко. Пришли мне пожалуйста, шапку, шарфик, и варежки, а то очень холодно в школу ходить. Мамка у меня пьёт, и денег на одежду у неё нету.
Прочитали это письмо на почте, прослезились, и решили скинуться мальчику на одежду. Однако под Новый Год денег не хватало всем, даже почтальонам, и они купили только шапку и шарфик, а на варежки уже не хватило.
Через месяц на почту вновь приходит письмо от мальчика:
- Спасибо тебе большое, Дедушка Мороз! Как я и просил, я получил от тебя шапку и шарфик! А варежки, наверное, почтальоны сп*здили.