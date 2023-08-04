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Предприниматель купил два куска мыла за 100к рублей

Предприниматель купил два куска мыла за 100к рублей

Автор:
04 августа 2023 10:57
Сообщество : Мошенничество
Метки: айфон   в мире   история   люди   мыло   обман   прокупка   фото   
1881
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26-летний предприниматель заплатил деньги за iPhone 14 Pro, однако получила два куска мыла.

Не по дурости, не подумайте. Мужчина заказал в сети новенький iPhone 14 Pro. Он долго ждал, когда же «яблочко» наконец докатиться до него и вот день настал. 26-летний Сергей забрал свой заказ в пункте выдачи, на крыльях счастья долетел до дома распаковывать покупку. Только вместо телефона внутри оказалось два куска мыла.


Ни тебе селфи сделать, ни в телегу зайти.


С делом теперь разбирается полиция и пытается выяснить на каком этапе телефон заменили мылом.

Источник:

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Метки: айфон   в мире   история   люди   мыло   обман   прокупка   фото   
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18  комментариев
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52k
stabskapitan 2 часа назад
А проверить в пункте выдачи не судьба? Интересно, а как он свой бизнес ведет с таким отношением?
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1k
antipups1 8 минут назад
Мамкин бизьнесьмен....
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1k
raael13 18 минут назад
Зачем ? Роскомнадзор планирует запретить использование техники Apple на территории России.
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78k
Доктор Джонс 23 минуты назад
Один маленький мальчик написал письмо Деду Морозу:
- Дедушка Мороз! У меня есть только старое пальтишко. Пришли мне пожалуйста, шапку, шарфик, и варежки, а то очень холодно в школу ходить. Мамка у меня пьёт, и денег на одежду у неё нету.

Прочитали это письмо на почте, прослезились, и решили скинуться мальчику на одежду. Однако под Новый Год денег не хватало всем, даже почтальонам, и они купили только шапку и шарфик, а на варежки уже не хватило.

Через месяц на почту вновь приходит письмо от мальчика:
- Спасибо тебе большое, Дедушка Мороз! Как я и просил, я получил от тебя шапку и шарфик! А варежки, наверное, почтальоны сп*здили.
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1k
Sent Полчаса назад
Кэшбэк вернули
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24k
Тигран Саркисян 57 минут назад
Ну у него голова что бы туда только есть, мозгов нет считай калека.
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7k
Семеныч Час назад
Я как то заказал камеру видеонаблюдения через всем известный wildberries. Принёс домой, не работает. В возврате отказано. То пришлите фото, то опишите причину, результат нулевой.
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368
guess Семеныч 42 минуты назад
Согласен, wildberries превратилась в обитель зла, сплошной обман.
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3k
дед Сергей 2 часа назад
предприимчивый предприниматель. наверно нашел где подешевле конкретно и заказал. сэкономил пару тысяч.
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4k
Alex 2 часа назад
А че, хорошее мыло. Хозяйственное.
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16k
Shtoppi 2 часа назад
яблочные понты до добра не доводят.
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951
ruslan d 2 часа назад
Интересно через что он заказывал )))
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