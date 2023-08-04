Предприниматель купил два куска мыла за 100к рублей

Не по дурости, не подумайте. Мужчина заказал в сети новенький iPhone 14 Pro. Он долго ждал, когда же «яблочко» наконец докатиться до него и вот день настал. 26-летний Сергей забрал свой заказ в пункте выдачи, на крыльях счастья долетел до дома распаковывать покупку. Только вместо телефона внутри оказалось два куска мыла.

Ни тебе селфи сделать, ни в телегу зайти.

С делом теперь разбирается полиция и пытается выяснить на каком этапе телефон заменили мылом.