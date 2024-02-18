Ученые обеспокоены: Исландия вступает в новую вулканическую эру

Три года подряд вулкан с практически непроизносимым названием Фаградальсфьядль не дает покоя местным жителям.
Находится этот своенравный красавец на полуострове Рейкьянес и искренне считает, что гражданам Исландии там не место. Да и вообще всем человекам тоже.
Не отстает от него и вулкан Силингарфель, только за этот год он извергался уже два раза. Ученые зафиксировали образование рядом с вулканом трещины, заполненной лавой. Трещина постепенно увеличивается, а потоки лавы распространяются по окрестностям, уничтожая на своем пути дороги.
Исландская национальная телекомпания RUV сообщила, что близлежащий термальный курорт Голубая лагуна, один из крупнейших туристических достопримечательностей Исландии, был закрыт, когда началось извержение, а постояльцы были эвакуированы в более безопасное место.
Власти эвакуируют небольшие населенные пункты, расположенные на пути лавовых потоков.
Возле города Гриндавик, где недавно прошла эвакуация жителей, виден шлейф дыма и поток лавы. Часть дорог перекрыта, экстренные службы продолжают следить за ситуацией.
Это третье кратковременное извержение на полуострове Рейкьянес с декабря 2023 года и шестое с 2021 года. Но ученые считают, что это только начало периода вулканической активности, который может продлиться десятилетия или даже столетия.
Да, конечно, Исландии не привыкать к вулканам – это одно из самых вулканически активных мест в мире. По всей стране насчитывается более 100 вулканов, и более 30 в настоящее время активны.
Исландия находится на границе между тектоническими плитами Евразии и Северной Америки. Эти плиты очень медленно расходятся друг от друга, создавая пространство для потока горячей расплавленной породы.
“С течением геологического времени тектонические плиты раздвигаются примерно со скоростью роста ваших ногтей, то есть на несколько сантиметров в год. Но они не раздвигаются плавно – они проходят через импульсы повышенной активности. И, вероятно, именно это мы сейчас наблюдаем в Рейкьянесе”, - объясняет профессор Тамсин Мазер, ученый-землеустроитель из Оксфордского университета.
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А там есть вулканы с произносимым названием?
Не самое трудное название.
Эйяфьядлайёкюдль, Тиндфьядлайёкюдль, Тунгнафедльсйёкюдль,
Фаградальсфьядль...
то полное банкротство страны, с полным отказом гасить долги, теперь вулканы лютуют,