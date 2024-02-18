Ученые обеспокоены: Исландия вступает в новую вулканическую эру

“С течением геологического времени тектонические плиты раздвигаются примерно со скоростью роста ваших ногтей, то есть на несколько сантиметров в год. Но они не раздвигаются плавно – они проходят через импульсы повышенной активности. И, вероятно, именно это мы сейчас наблюдаем в Рейкьянесе”, - объясняет профессор Тамсин Мазер, ученый-землеустроитель из Оксфордского университета.