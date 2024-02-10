Тракторист до последнего делал завал, чтобы лава потекла в обход дороги

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В Исландии началось извержение одного из вулканов, расположенных на полуострове Рейкьянес в юго-западной части острова. Потоки лавы дошли до города Гриндавик.
В Исландии отважный экскаваторщик пытался в одиночку противостоять потокам лавы, уничтожающим дорогу и близлежащие дома.
К сожалению, несмотря на все усилия и работу до последнего момента, на ситуацию повлиять не получилось: раскаленные потоки прошли все земляные преграды.
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А если серьёзно - в той же Исландии в прошлом веке практиковали неплохой метод - тогда какой-то город спасли. Сделали целой серией взрывов обводной путь для лавы (в городке от сотрясений кучу стекол повыбивало), а саму лаву останавливали потоками воды - там и трубы резиновые протянули и пожарные машины использовали - вот там парная была... - остывшая лава создала барьер и свернула в обводной путь. Показывали в программе Время.