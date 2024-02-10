FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 689 постов • 83 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом
Тракторист до последнего делал завал, чтобы лава потекла в обход дороги

Тракторист до последнего делал завал, чтобы лава потекла в обход дороги

Автор:
10 февраля 2024 10:47
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   в мире   вулкан   исландия   лава   мужик   тракторист   
1637
2
1


В Исландии началось извержение одного из вулканов, расположенных на полуострове Рейкьянес в юго-западной части острова. Потоки лавы дошли до города Гриндавик.

В Исландии отважный экскаваторщик пытался в одиночку противостоять потокам лавы, уничтожающим дорогу и близлежащие дома.


К сожалению, несмотря на все усилия и работу до последнего момента, на ситуацию повлиять не получилось: раскаленные потоки прошли все земляные преграды.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Видео   в мире   вулкан   исландия   лава   мужик   тракторист   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Rom Час назад
Это не "до последнего" ))) До последнего, это если б он стал ковшом лаву в разные стороны разбрасывать ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Ntvl 4 минуты назад
против природы не пропрешь, особенно, если она раскалённая. надо просто тупо убегать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Алексей Полчаса назад
не тракторист,а машинист экскаватора
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
646
Maksim Час назад
Лучше б снежка насыпали... (шутка).
А если серьёзно - в той же Исландии в прошлом веке практиковали неплохой метод - тогда какой-то город спасли. Сделали целой серией взрывов обводной путь для лавы (в городке от сотрясений кучу стекол повыбивало), а саму лаву останавливали потоками воды - там и трубы резиновые протянули и пожарные машины использовали - вот там парная была... - остывшая лава создала барьер и свернула в обводной путь. Показывали в программе Время.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Делов то куча! Запрыгнул на диван и - ты в безопасности. Тёмные люди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

863459



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Ради чего я отказалась от жизни в Москве?": убежавшая в Латвию Божена Рынска получила мизерный гонорар за статью - и обиделась
"Ради чего я отказалась от жизни в Москве?": убежавшая в Латвию Божена Рынска получила...
В Ялте предложили национализировать и отдать под ЗАГС виллу Софии Ротару
В Ялте предложили национализировать и отдать под ЗАГС виллу Софии Ротару
Набирающие популярность в сообществах
Советские часы, которые можно было носить на шее - как кулоны. А что, красиво!
Советские часы, которые можно было носить на шее - как кулоны. А что, красиво!
Гибель дирижабля LZ-54. История одного военного преступления, совершённого англичанами
Гибель дирижабля LZ-54. История одного военного преступления, совершённого англичанами
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Компьютерные игры 17-летней давности

Лучшие демотиваторы
Когда обычные мясные блюда уже не удивляют.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#люди#природа#США#интересное#позитив#кот#Спорт
#животные#машина#в мире#Автовсячина#аварии#авто аварии#факты#футбол#дети#Реакция
#автомобили#Прикол#забавно#ДТП#интересно#подборка#Китай#Разное#соцсети#Россия
Оплачивайте, но не переплачивайте Оплачивайте, но не переплачивайте Сфотографироваться с извергающимся вулканом: 19 потрясающих кадров из Исландии Сфотографироваться с извергающимся вулканом: 19 потрясающих кадров из Исландии В Исландии лава вулкана дошла до городка Гриндавик и уничтожила несколько домов В Исландии лава вулкана дошла до городка Гриндавик и уничтожила несколько домов Новый вулкан в Исландии "извергает" торнадо Новый вулкан в Исландии "извергает" торнадо Исландия уникальная и неожиданная Исландия уникальная и неожиданная В Исландии продают действующий вулкан В Исландии продают действующий вулкан

На что жалуетесь?

Вернуться