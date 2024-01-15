В Исландии лава вулкана дошла до городка Гриндавик и уничтожила несколько домов

Впрочем, специалист по природным явлениям из Института метеорологии поясняет, что этому извержению вряд ли удастся затмить события 1973 года, когда этот же вулкан практически разрушил целый город Хеймаэй. Все дома тогда были засыпаны чёрным пеплом и повреждены.