В Исландии лава вулкана дошла до городка Гриндавик и уничтожила несколько домов

Вчера, в воскресенье, на полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик, начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль. Это событие уже назвали самым мощным с 1973 года.
"Сегодняшние события таковы, что их запомнят надолго, и мы, вероятно, только наблюдаем начало цепочки событий, с которыми будет сложно справиться. ...Это самое серьезное событие извержений вулканов в Исландии с января 1973 года", - сообщает директор департамента гражданской защиты Исландии Видир Рейниссон телеканалу RUV.
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Сначала сообщалось, что сгорели только три дома на окраине города - к ним лава подошла слишком близко, а в других домах нет горячей воды и электричества.
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Сейчас отделение Красного Креста в Исландии собирает пожертвования для жителей, лишившихся жилья, а премьер-министр страны призвал оказать посильную помощь и поддержку жертвам стихии.
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Впрочем, специалист по природным явлениям из Института метеорологии поясняет, что этому извержению вряд ли удастся затмить события 1973 года, когда этот же вулкан практически разрушил целый город Хеймаэй. Все дома тогда были засыпаны чёрным пеплом и повреждены.
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