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В Исландии лава вулкана дошла до городка Гриндавик и уничтожила несколько домов

В Исландии лава вулкана дошла до городка Гриндавик и уничтожила несколько домов

Автор:
15 января 2024 09:09
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   Гриндавик   Эльдфедль   извержение вулкана   исландия   лава   режим чс   
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Вчера, в воскресенье, на полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик, начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль. Это событие уже назвали самым мощным с 1973 года.

В исландском городе Гриндавик объявлен режим ЧС из-за извержения вулкана.


"Сегодняшние события таковы, что их запомнят надолго, и мы, вероятно, только наблюдаем начало цепочки событий, с которыми будет сложно справиться. ...Это самое серьезное событие извержений вулканов в Исландии с января 1973 года", - сообщает директор департамента гражданской защиты Исландии Видир Рейниссон телеканалу RUV.


Сначала сообщалось, что сгорели только три дома на окраине города - к ним лава подошла слишком близко, а в других домах нет горячей воды и электричества.


Однако через время стало известно, что разрушения более значительные.



Сейчас отделение Красного Креста в Исландии собирает пожертвования для жителей, лишившихся жилья, а премьер-министр страны призвал оказать посильную помощь и поддержку жертвам стихии.


Впрочем, специалист по природным явлениям из Института метеорологии поясняет, что этому извержению вряд ли удастся затмить события 1973 года, когда этот же вулкан практически разрушил целый город Хеймаэй. Все дома тогда были засыпаны чёрным пеплом и повреждены.

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Метки: Ynews   Видео   Гриндавик   Эльдфедль   извержение вулкана   исландия   лава   режим чс   
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Alex 2 часа назад
Елоустоун, твоя очередь
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Доктор Джонс 2 часа назад
Фильм, 2014 г.
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12k
Том Сойер 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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