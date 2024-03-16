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Проникновенная философия уличной фотографии от Трента Парка

Проникновенная философия уличной фотографии от Трента Парка

Автор:
16 марта 2024 18:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Трент Парк   Улица   жанр   образ   портрет   свет   совет   сцена   философия   фотография   
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Трент Парк – один из самых ярких фотографов-новаторов своего поколения. Он известен своими поэтическими, часто мрачновато-юмористическими фотографиями, которые демонстрируют эмоциональный и психологический портрет его родной страны Австралии – от южной глубинки до оживлённых пляжей.

Его работы хотя и основаны на действительности, находятся где-то между вымыслом и реальностью, исследуя темы идентичности, места и семейной жизни.

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Парк родился в 1971 году и вырос в Ньюкасле, Новый Южный Уэльс. Он начал фотографировать, когда ему было около 12 лет, используя мамин Pentax Spotmatic и семейную прачечную в качестве фотолаборатории. Он начал свою карьеру в качестве фотожурналиста, а в 2007 году стал первым австралийцем – действительным членом фотоагентства Magnum Photos.

Работы Парка выставлялись и находятся в крупнейших коллекциях, включая Национальную галерею Австралии, Музей современного искусства, Национальную галерею Виктории, Художественную галерею Нового Южного Уэльса, Художественную галерею Южной Австралии и не только.

В 2015 году в Художественной галерее Южной Австралии состоялась персональная выставка The Black Rose, на которой были представлены фотографии, видео, тексты и книги. Парк также опубликовал четыре монографии.

  1. Ищите свет.
  2. Снимайте много всякой ерунды.
  3. Отражайте свои эмоции в изображениях.
  4. Не довольствуйтесь посредственностью, выкладывайтесь на все 100%.
  5. Не стойте на месте.
  6. Упрощайте.
  7. Не концентрируйтесь на одном изображении, создавайте серии.
  8. Стимулируйте зрителей на отклики и комментарии.
  9. Чувствуйте искусство извне.
  10. Торопитесь творить.

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Метки: Трент Парк   Улица   жанр   образ   портрет   свет   совет   сцена   философия   фотография   
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1  комментарий
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Elen Elen 10 минут назад
Там, где ныряющие дети, пришлось увеличивать. А то получалось из серии "Показалось"...
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