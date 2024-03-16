Проникновенная философия уличной фотографии от Трента Парка

Трент Парк – один из самых ярких фотографов-новаторов своего поколения. Он известен своими поэтическими, часто мрачновато-юмористическими фотографиями, которые демонстрируют эмоциональный и психологический портрет его родной страны Австралии – от южной глубинки до оживлённых пляжей.
Его работы хотя и основаны на действительности, находятся где-то между вымыслом и реальностью, исследуя темы идентичности, места и семейной жизни.
Парк родился в 1971 году и вырос в Ньюкасле, Новый Южный Уэльс. Он начал фотографировать, когда ему было около 12 лет, используя мамин Pentax Spotmatic и семейную прачечную в качестве фотолаборатории. Он начал свою карьеру в качестве фотожурналиста, а в 2007 году стал первым австралийцем – действительным членом фотоагентства Magnum Photos.
Работы Парка выставлялись и находятся в крупнейших коллекциях, включая Национальную галерею Австралии, Музей современного искусства, Национальную галерею Виктории, Художественную галерею Нового Южного Уэльса, Художественную галерею Южной Австралии и не только.
В 2015 году в Художественной галерее Южной Австралии состоялась персональная выставка The Black Rose, на которой были представлены фотографии, видео, тексты и книги. Парк также опубликовал четыре монографии.
- Ищите свет.
- Снимайте много всякой ерунды.
- Отражайте свои эмоции в изображениях.
- Не довольствуйтесь посредственностью, выкладывайтесь на все 100%.
- Не стойте на месте.
- Упрощайте.
- Не концентрируйтесь на одном изображении, создавайте серии.
- Стимулируйте зрителей на отклики и комментарии.
- Чувствуйте искусство извне.
- Торопитесь творить.
Источник:
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