Проникновенная философия уличной фотографии от Трента Парка

Парк родился в 1971 году и вырос в Ньюкасле, Новый Южный Уэльс. Он начал фотографировать, когда ему было около 12 лет, используя мамин Pentax Spotmatic и семейную прачечную в качестве фотолаборатории. Он начал свою карьеру в качестве фотожурналиста, а в 2007 году стал первым австралийцем – действительным членом фотоагентства Magnum Photos.

Работы Парка выставлялись и находятся в крупнейших коллекциях, включая Национальную галерею Австралии, Музей современного искусства, Национальную галерею Виктории, Художественную галерею Нового Южного Уэльса, Художественную галерею Южной Австралии и не только.

В 2015 году в Художественной галерее Южной Австралии состоялась персональная выставка The Black Rose, на которой были представлены фотографии, видео, тексты и книги. Парк также опубликовал четыре монографии.