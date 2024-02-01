Световая живопись Эрика Паре

Путешествуя по миру со своими лампами для рисования светом, Паре сочетает рисование светом и пейзажную фотографию в невероятных местах, попутно делясь всеми советами о технике. Когда он не в дороге, его можно найти в студии в Монреале, где Паре занимается светописью. За последние годы он и его коллега Ким Генри усовершенствовали технику рисования светом с помощью трубки и сделали её доступной для новичков, постоянно добавляя новые трюки для создания различных визуальных образов