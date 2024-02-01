Световая живопись Эрика Паре

Наверняка многие великие живописцы мечтали о том, чтобы поймать луч солнечного или лунного света и превратить его в кисть, способную создавать волшебные шедевры.
В наше время благодаря технологиям свет научились ловить и фиксировать. Правда, на фото. Но работы получаются не менее магическими и волнующими по сравнению с картинами. Один из признанных мастеров жанра светописи – канадский фотограф Эрик Паре.
Стиль фотографии Эрик обнаружил случайно. Но светопись его настолько увлекла, что стала очевидным выбором. Потратив несколько месяцев на постижение азов и оттачивание мастерства, Паре добился невероятных успехов и стал первопроходцем и наставникам для других фотографов:
Я играю со светом, пространством и временем, используя световые картины, технику bullet-time и stop-motion, чтобы создать уникальную анимационную фотографию. Всё, что я делаю, освещается вручную, по одному кадру за раз.
Путешествуя по миру со своими лампами для рисования светом, Паре сочетает рисование светом и пейзажную фотографию в невероятных местах, попутно делясь всеми советами о технике. Когда он не в дороге, его можно найти в студии в Монреале, где Паре занимается светописью. За последние годы он и его коллега Ким Генри усовершенствовали технику рисования светом с помощью трубки и сделали её доступной для новичков, постоянно добавляя новые трюки для создания различных визуальных образов
Источник:
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