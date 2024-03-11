История и её герои глазами Поля Делароша

Мастер исторических сцен – так можно охарактеризовать этого живописца.
Поль Деларош (17.07.1797– 4.11.1856) - французский художник XIX века, занимавшийся историческими сюжетами. В его творчестве натуралистическая тенденция гармонично объединена с увлечением романтическими сюжетами, идеализацией известных личностей. На картинах мастера изображены многие известные персоны своих времён и эпох.
Поль Деларош родился в Париже 17 июля 1797 года. Мальчика назвали Ипполит, но дома ребёнка все называли Полем, и имя осталось и во взрослой жизни. Отец Делароша прекрасно разбирался в искусстве, а дядя был сотрудником Парижской публичной библиотеки. Соответственно будущий художник с юных лет имел возможность приобщаться к прекрасному. Поль Деларош поначалу проявлял большой интерес к пейзажной живописи.
Позже его интересы сместились в сторону исторического жанра, и наставником стал Констан Жозеф Десборд. Потом в течение нескольких лет молодой человек работал под руководством знаменитого живописца Антуана-Жана Гроса. Свою первую работу в жанре исторической живописи – «Жозеф спасает Жоака», Поль Деларош представил на Парижской выставке 1822 года. Работа, в которой уже ясно ощущался талант живописца, оказала сильное впечатление на публику и критиков. Позже живописец увлёкся романтическими темами, и сюжеты приобрели выраженную глубокую драматичность.
Работы Делароша приобрели известность. Мастер был ещё и отличным портретистом, стабильно получая заказы от большого числа известных персон своей эпохи.
В 1833 году живописец получил должность профессора Парижского колледжа изящных искусств.
Вскоре он уехал в Италию, где женился на дочери французского художника и дипломата Горация Верне. Через три года мастер вернулся во Францию, где представил на суд публики новые картины. Они вновь вызвали живой интерес и искренний отклик и одобрение специалистов.
В период с 1837 по 1841 год Поль Деларош работал над масштабной фреской длиной 15 метров под названием «Полукружие». Это была трибуна, украшавшая актовый зал Школы изящных искусств. На ней изображены 75 величайших художников мира, начиная с античных времен и заканчивая XVII веком.
В 1840-х годах художник писал картины на тему религии. Совершив в 1844 году второе путешествие в Италию, он воссоздал в своих работах зарисовки жизни и быта, свойственные для этой страны. После смерти жены в 1845 году Поль Деларош обратился к трагическим сюжетам. Художник умер в Париже 4 ноября 1856 года.
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