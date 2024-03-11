История и её герои глазами Поля Делароша

Поль Деларош родился в Париже 17 июля 1797 года. Мальчика назвали Ипполит, но дома ребёнка все называли Полем, и имя осталось и во взрослой жизни. Отец Делароша прекрасно разбирался в искусстве, а дядя был сотрудником Парижской публичной библиотеки. Соответственно будущий художник с юных лет имел возможность приобщаться к прекрасному. Поль Деларош поначалу проявлял большой интерес к пейзажной живописи.

Позже его интересы сместились в сторону исторического жанра, и наставником стал Констан Жозеф Десборд. Потом в течение нескольких лет молодой человек работал под руководством знаменитого живописца Антуана-Жана Гроса. Свою первую работу в жанре исторической живописи – «Жозеф спасает Жоака», Поль Деларош представил на Парижской выставке 1822 года. Работа, в которой уже ясно ощущался талант живописца, оказала сильное впечатление на публику и критиков. Позже живописец увлёкся романтическими темами, и сюжеты приобрели выраженную глубокую драматичность.