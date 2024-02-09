Иллюзорная реальность Ивана Похитонова

Для их создания он собственноручно обрабатывал специальные дощечки из лимонного и красного дерева, а писал тончайшими кистями, окончательно формируя изображение и полируя его с помощью рыбных костей. Придумал живописец и свои секреты типа сдвоенных очков, которые одновременно оборудовались и увеличительными, и отдаляющими изображение линзами.

Техника сложной многослойной масляной живописи в совокупности с талантом позволила создать пейзажи, от которых веет свежестью зелени, пылью дороги знойного дня, холодом талой воды, скрипучим хрустким снегом.

Репин называл Похитонова чародеем. Пример этого живописца доказал, что не всегда академическое образование – это благо, поскольку оно может стереть врождённый дар и сделать талант заурядностью.