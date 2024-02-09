Иллюзорная реальность Ивана Похитонова

Иван Павлович Похитонов – график, пейзажист и уникум сейчас не слишком известен. Хотя им в своё время восхищался Павел Третьяков, который приобрёл более 20 полотен художника.
Родился Похитонов в 1850 году в имении Матрёновка Херсонской губернии. Жил в разных городах и странах. И в итоге отправился в Европу, чтобы обучиться технике у французских мастеров. Оттуда он пересылал Третьякову миниатюры, размер которых не превышал тетрадного листа.
Для их создания он собственноручно обрабатывал специальные дощечки из лимонного и красного дерева, а писал тончайшими кистями, окончательно формируя изображение и полируя его с помощью рыбных костей. Придумал живописец и свои секреты типа сдвоенных очков, которые одновременно оборудовались и увеличительными, и отдаляющими изображение линзами.
Техника сложной многослойной масляной живописи в совокупности с талантом позволила создать пейзажи, от которых веет свежестью зелени, пылью дороги знойного дня, холодом талой воды, скрипучим хрустким снегом.
Репин называл Похитонова чародеем. Пример этого живописца доказал, что не всегда академическое образование – это благо, поскольку оно может стереть врождённый дар и сделать талант заурядностью.
Источник:
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