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"Вылетишь из страны!": в Москве курьер-мигрант напал с отвёрткой на сотрудников ПВЗ из-за замечания

"Вылетишь из страны!": в Москве курьер-мигрант напал с отвёрткой на сотрудников ПВЗ из-за замечания

Автор:
16 марта 2024 14:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   вайлдбериз   конфликт   курьер   мигрант   нападение   отвертка   служба доставки   
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Вот так придёшь в "Вайлдбериз" за заказом - и станешь свидетелем страшных разборок.

Конфликт в одном из московских отделений начался с того, что курьер доставки для своего удобства распахнул дверь и подпёр её пуфиком, чтобы вносить-заносить коробки с заказами. На улице довольно прохладно, и сотрудница ПВЗ сделала доставщику замечание. Тот проигнорировал, а потом стал возмущаться и кричать матом, что чихать он хотел на условности и удобства клиентов, которые почему-то мёрзнут, переодеваясь в своих кабинках.


На помощь сотруднице вышел её муж, который пытался разобраться с нахальным курьером, но тот, рассвирепев, стал размахивать отвёрткой, кричать матом и нападать еще и на него.


Спесь с раздухарившегося мигранта мигом слетела, когда сотрудница пункта выдачи сообщила, что вызывает полицию. Курьер мигом понял, что "дело пахнет керосином", и уехал.



Кажется, кое-кому пора на историческую родину без права повторного въезда в РФ.

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Метки: Москва   вайлдбериз   конфликт   курьер   мигрант   нападение   отвертка   служба доставки   
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8  комментариев
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4k
Максим Макашев Час назад
Кажется, кое-кому пора на историческую родину без права повторного въезда в РФ.
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Весь остальной текст поста можно было и не писать. В этой фразе - вся соль и весь смысл
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19
Aleksandr 3 минуты назад
Их давно пора всех домой отправить. Не хрен здесь делать этим зверькам. Они нас к себе не пускают. И в 90х сжигали.
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11k
Дмитрий 8 минут назад
Чурка. чурка! Если бы три раза повторила, то он бы точно превратился в чурку?
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1k
рулон обоев 16 минут назад
недавно тоже наблюдал такую картину,доставщик подпер дверь чтобы удобнее было заносить посылки,правда никого это невозмутило и да водила был русским
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7k
Трям 17 минут назад
На родину, но обязательно с отверткой в жопе! Ручкой внутрь.
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3k
STRiX 19 минут назад
Чернильница с мужем по имени Карен, кричит на курьера "чурка"
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22k
Shtoppi 38 минут назад
«Кажется, кое-кому пора на историческую родину без права повторного въезда в РФ.»
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почему "кажется"? этого дикого дерьма, скорее всего находящегося в стране нелегально, тут вообще быть не должно. это же определенно преступник, которому на родине, в его жопе мира, места уже нет, вот он сюда и приперся со своим уставом, и хочет свои правила игры навязать. так что надеюсь теперь ему помогут собрать манатки и убраться в его долбанный аул.
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