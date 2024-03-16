"Вылетишь из страны!": в Москве курьер-мигрант напал с отвёрткой на сотрудников ПВЗ из-за замечания

Конфликт в одном из московских отделений начался с того, что курьер доставки для своего удобства распахнул дверь и подпёр её пуфиком, чтобы вносить-заносить коробки с заказами. На улице довольно прохладно, и сотрудница ПВЗ сделала доставщику замечание. Тот проигнорировал, а потом стал возмущаться и кричать матом, что чихать он хотел на условности и удобства клиентов, которые почему-то мёрзнут, переодеваясь в своих кабинках.