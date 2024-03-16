"Вылетишь из страны!": в Москве курьер-мигрант напал с отвёрткой на сотрудников ПВЗ из-за замечания

Вот так придёшь в "Вайлдбериз" за заказом - и станешь свидетелем страшных разборок.
Конфликт в одном из московских отделений начался с того, что курьер доставки для своего удобства распахнул дверь и подпёр её пуфиком, чтобы вносить-заносить коробки с заказами. На улице довольно прохладно, и сотрудница ПВЗ сделала доставщику замечание. Тот проигнорировал, а потом стал возмущаться и кричать матом, что чихать он хотел на условности и удобства клиентов, которые почему-то мёрзнут, переодеваясь в своих кабинках.
Осторожно! Нецензурная лексика!
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На помощь сотруднице вышел её муж, который пытался разобраться с нахальным курьером, но тот, рассвирепев, стал размахивать отвёрткой, кричать матом и нападать еще и на него.
Осторожно! Нецензурная лексика!
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Спесь с раздухарившегося мигранта мигом слетела, когда сотрудница пункта выдачи сообщила, что вызывает полицию. Курьер мигом понял, что "дело пахнет керосином", и уехал.
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Кажется, кое-кому пора на историческую родину без права повторного въезда в РФ.
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- В Москве вооруженные налётчики ограбили курьера, перевозившего деньги
- Таксист жестоко избил девушку из-за надорванной 100-рублёвой купюры
- В столичном университете девушка напала на другую с кувалдой
- Москвича избили фаллоимитатором из-за дорожного конфликта
- В Москве задержали этно-бандита, ограбившего прохожего с помощью зажигалки в виде пистолета
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Весь остальной текст поста можно было и не писать. В этой фразе - вся соль и весь смысл
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почему "кажется"? этого дикого дерьма, скорее всего находящегося в стране нелегально, тут вообще быть не должно. это же определенно преступник, которому на родине, в его жопе мира, места уже нет, вот он сюда и приперся со своим уставом, и хочет свои правила игры навязать. так что надеюсь теперь ему помогут собрать манатки и убраться в его долбанный аул.