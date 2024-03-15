Самая знаменитая судмедэксперт США много лет подделывала ДНК-тесты и отправляла людей за решетку

Но главная проблема юристов и правоохранителей Колорадо не только в том, что за решетку могли попасть невиновные. Самые настоящие душегубы могут теперь получить возможность выйти на свободу, если выяснится, что расследование их дел велось с нарушениями. Произвол, который позволила себе Вудс, предоставляет злоумышленникам отличную «форточку» для бегства от наказания.

Против Вудс уже подал иск один заключенный

После начала следствия Вудс заявила через своего адвоката, что сотрудничает с правоохранительными органами, «чтобы отстоять точность своей работы, которая приводила к правдивым и справедливым результатам».

Тем не менее ее имя уже упомянуто в одном иске от заключенного. Сразу же после сообщения об отставке судмедэксперта в ноябре адвокат Джеймса Хантера обвинил Вудс в его неправомерном осуждении.

Хантера арестовали в 2002 году и обвинили в изнасилование женщины и ее пятилетней дочери в городе Лейквуд. Американка заявила, что на ее и ребенка напал некий неизвестный с чулком на голове. Она утверждала, что голос преступника был похож на голос Хантера.

Сначала Вудс провела микроскопический анализ волос с места преступления (этот метод в 2015 году был признан минюстом США крайне ненадежным и больше не используется) и заявила, что они принадлежат Хантеру. Однако по требованию адвоката сторонние эксперты провели повторный анализ и установили, что это были волосы потерпевшей. Когда результат теста озвучили в суде, Вудс заявила, что «это удар по ее самолюбию». Дело прекратили

Однако почти через год следователи заявили, что нашли на месте преступления еще один волос. Вудс провела ДНК-экспертизу и заявила, что волос принадлежит Хантеру. Его снова арестовали, и в итоге признали виновным. Он до сих пор находится за решеткой.

Последние открытия позволяют только гадать, действительно ли Вудс поймала насильника или всего лишь не хотела пожертвовать своим самолюбием и репутацией, о которых печется до сих пор. Марк Бертон, адвокат Хантера, уже достаточно резко высказался на этот счет: «Когда мы услышали о деле Мисси Вудс, все встало на свои места».