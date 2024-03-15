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Самая знаменитая судмедэксперт США много лет подделывала ДНК-тесты и отправляла людей за решетку

Самая знаменитая судмедэксперт США много лет подделывала ДНК-тесты и отправляла людей за решетку

Автор:
15 марта 2024 21:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   днк   карьеристка   тест ДНК   экспертиза   
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В американском штате Колорадо разгорелся грандиозный скандал вокруг судмедэксперта Ивонн Мисси Вудс, которая проработала в Бюро расследований Колорадо (CBI) почти три десятилетия. Выяснилось, что она манипулировала ДНК-данными в сотнях расследований. «Лента.ру» разбирается в этой истории.

Расследование против Вудс началось в сентябре 2023 года


В марте CBI выпустило отчет о внутреннем расследовании против Вудс и обвинило ее в многочисленных нарушениях. Имя Вудс было хорошо известно американцам, интересующимся криминальной хроникой: они не раз видели ее в репортажах из судов штата Колорадо. 60-летняя эксперт занималась сравнением образцов ДНК с мест преступлений, и очень часто ее показания становились решающими на процессах о тяжких преступлениях.


Коллеги называли Вудс настоящей звездой криминалистики, ее работа по исследованиям биологических материалов считалась образцовой и помогла отправить за решетку около тысячи преступников. Кроме того, Вудс готовила молодых специалистов по ДНК-экспертизе, так что ее вклад в работу системы правосудия Колорадо был просто огромным.


Однако с сентября 2023 года начал раскручиваться клубок событий, который привел к появлению отчета отдела внутренних расследований CBI, где Вудс проработала почти 30 лет. В октябре 2023-го она была отправлена в отпуск. В ноябре неожиданно для всех уволилась. В тот же день появилась информация о неких «аномалиях» в работе легендарного судмедэксперта.

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Вудс обвинили в сотнях подтасовок при исследовании ДНК преступников


Отчет CBI о расследовании против Вудс Отчет CBI о расследовании против Вудс был опубликован в пятницу, 8 марта, и всколыхнул всю Америку. Выяснилось, что судмедэксперт-звезда не фальсифицировала совпадения анализов ДНК напрямую и не создавала подложные ДНК-профили, однако удаляла или изменяла некие данные в уголовных делах, а также искажала результаты тестов. В отчете говорится, что она «отклонялась от стандартных процедур в процессе расследований и срезала углы».

Фактически это может означать, что Вудс подгоняла результаты своей работы под некие известные только ей критерии, чтобы они обличали определенного человека. И главная проблема состоит в том, что теперь следователям предстоит выяснить, по каким именно делам ДНК-данные были так или иначе ею изменены.

И беспорядок действительно страшный. Сейчас под сомнением уже находятся 652 уголовных дела, причем пока CBI проверяет только расследования, в которых Вудс участвовала с 2008 по 2023 год. А работать в бюро она пришла в 1994-м, то есть сомнительных дел еще несколько сотен.


Нужно перепроверить около трех тысяч ДНК-тестов, проведенных Вудс. Столько тестов лаборатории CBI делают за год. Сомнительные выходки судмедэксперта уже обошлись штату в 7,5 миллиона долларов.

Ивонн Вудс сыграла ключевую роль в нескольких знаменитых расследованиях, результаты которых теперь под сомнением


Значительную часть своего времени на службе Вудс посвятила расследованию старых преступлений, где злоумышленник так и не был найден.


Одним из самых знаменитых ее раскрытий стала поимка маньяка, которого в США прозвали «убийца с молотком из Колорадо». В 1984 году некто расправился с семьей из трех человек в городе Орора. Все они были забиты молотком. Через некоторое время полицейские нашли еще одну женщину, которая была изнасилована и убита таким же образом


До 2018 года расследование лежало без движения. Однако после подключения Вудс быстро появился подозреваемый. Проведенные звездным судмедэкспертом ДНК-тесты указали на Алекса Юинга, который ранее отбывал срок за нападение с использованием молотка.


В 2021-м состоялось трехчасовое выступление Вудс в суде, которое убедило присяжных, что страшные злодеяния совершил именно он. Судмедэксперт заявила, что ДНК Юинга была найдена на вещах в доме, где произошло преступление.


Мужчину приговорили к четырем пожизненным срокам. Теперь и это дело под сомнением.


Другое известное «историческое» дело Вудс относится к 2009 году. Тогда она раскрыла убийство студентки Колорадского университета Сюзанны Чейз, совершенное в 1997 году. Вудс обвинила в преступлении Диего Олмосома Алькальде и предоставила сравнительный анализ его ДНК-профиля и биологических образцов, найденных на месте преступления


Алькальде признали виновным и приговорили к пожизненному заключению без права на УДО. Здесь интересно то, что Алькальде не смирился с приговором и за последние 15 лет подал несколько апелляций. Все они были отклонены. Теперь у него появился шанс на пересмотр дела. «Один из важнейших вопросов сейчас заключается в том, был ли осужден в результате неправомерных действий кто-то невиновный», — заявили в офисе адвокатуры штата.


Но главная проблема юристов и правоохранителей Колорадо не только в том, что за решетку могли попасть невиновные. Самые настоящие душегубы могут теперь получить возможность выйти на свободу, если выяснится, что расследование их дел велось с нарушениями. Произвол, который позволила себе Вудс, предоставляет злоумышленникам отличную «форточку» для бегства от наказания.


Против Вудс уже подал иск один заключенный


После начала следствия Вудс заявила через своего адвоката, что сотрудничает с правоохранительными органами, «чтобы отстоять точность своей работы, которая приводила к правдивым и справедливым результатам».


Тем не менее ее имя уже упомянуто в одном иске от заключенного. Сразу же после сообщения об отставке судмедэксперта в ноябре адвокат Джеймса Хантера обвинил Вудс в его неправомерном осуждении.

Хантера арестовали в 2002 году и обвинили в изнасилование женщины и ее пятилетней дочери в городе Лейквуд. Американка заявила, что на ее и ребенка напал некий неизвестный с чулком на голове. Она утверждала, что голос преступника был похож на голос Хантера.


Сначала Вудс провела микроскопический анализ волос с места преступления (этот метод в 2015 году был признан минюстом США крайне ненадежным и больше не используется) и заявила, что они принадлежат Хантеру. Однако по требованию адвоката сторонние эксперты провели повторный анализ и установили, что это были волосы потерпевшей. Когда результат теста озвучили в суде, Вудс заявила, что «это удар по ее самолюбию». Дело прекратили


Однако почти через год следователи заявили, что нашли на месте преступления еще один волос. Вудс провела ДНК-экспертизу и заявила, что волос принадлежит Хантеру. Его снова арестовали, и в итоге признали виновным. Он до сих пор находится за решеткой.


Последние открытия позволяют только гадать, действительно ли Вудс поймала насильника или всего лишь не хотела пожертвовать своим самолюбием и репутацией, о которых печется до сих пор. Марк Бертон, адвокат Хантера, уже достаточно резко высказался на этот счет: «Когда мы услышали о деле Мисси Вудс, все встало на свои места».


Следователи CBI заявили, что одна из главных задач теперь — выяснить, были ли манипуляции Вудс с ДНК халатностью или намеренным подлогом ради славы лучшего судмедэксперта в США.


В Колорадо обнаружили еще одного судмедэксперта с «аномалиями» в работе.


Расследование против Мисси Вудс вывело CBI еще на одного специалиста по ДНК, в работе которого обнаружились схожие странности. 28 февраля, примерно за неделю до публикации доклада CBI о деятельности Вудс, офис шерифа округа Уэлд штата Колорадо уволил ДНК-аналитика Кьяру Вюнш, которая проработала там десять лет.

Пока офис шерифа не раскрывает, какие именно нарушения совершила судмедэксперт, но, судя по всему, она занималась примерно тем же, чем и Вудс — слегка корректировала данные экспертиз, чтобы они указывали на конкретных подозреваемых.


"Есть вероятность, что тень может лечь на каждое крупное дело, над которым работал этот сотрудник в последние годы. ДНК обычно считают безупречным доказательством, но если возникает вопрос о достоверности этих доказательств, то это огромная проблема для прокуратуры" - заявил юрист-консультант CBS News Colorado



В штате Колорадо разорвалась настоящая информационная бомба, которая может повлиять не только на местных правоохранителей, но и на отношение к ДНК-аналитике по всему миру. До последнего времени использование этих материалов в расследовании действительно считалось самым надежным методом изобличить преступника или оправдать невиновного.


Но что если не только Вудс и Вюнш занимались подлогами и манипуляциями с ДНК-тестами? Такое вполне можно представить.

А правоохранителям, похоже, теперь придется относиться к работе судмедэкспертов с огромной осторожностью, какой бы профессиональной и беспристрастной она ни казалась на первый взгляд.

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Метки: США   днк   карьеристка   тест ДНК   экспертиза   
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22k
иванов дмитрий 4 часа назад
сразу же вспомнилась история про эксперта в деле "пьяного мальчика"
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2k
Мария Коненкова 11 минут назад
Сразу вспомнила книгу А. Ломачинского "ДНК негодной крови" и рассказ о подлоге в анализах в деле об изнасиловании малолетки. Очень рекомендую, весьма интересно.
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22k
Shtoppi 59 минут назад
по ходу у тети по какой-то причине черепица посыпалась на почве обострённого чувства справедливости и пошло-поехало.
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6k
Roninsamuray 3 часа назад
Эта ситуация стала возможной потому, что экспертизу делал только один судмедэксперт, и притом, - абсолютно бесконтрольно. Доверие же к подобным экспертизам, будет только в том случае, если они будут проводиться одновременно, тремя или даже четырьмя экспертами, и совершенно независимо друг от друга, - и только одинаковый результат всех этих экспертиз будет бесспорно объективным и верным.
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20k
Bill 3 часа назад
А она, случайно, не принимала участие в экспертизах по "изнасилованию" горничной Домиником Стросс-Каном? Или к отравлению "Новичком" кота Скрипалей? Ну, хотя бы к отравлению неведомой херней Ющенко?
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7k
Трям 3 часа назад
Вот мразь!!!
Желаю ей смерти, как на казни в "Законопослушный гражданин"
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39k
АнтонПолднев 3 часа назад
Сомнительные выходки судмедэксперта уже обошлись штату в 7,5 миллиона долларов.(с)
То ли ещё будет, когда пойдёт волна исков. 7,5 покажется детским лепетом...
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11k
Сергей 4 часа назад
Вот именно по этому ИкЗперДы (и эксперты тоже), должны иметь соответствующее наказание, в случае "ошибки".
Если это погрешность- можно понять и простить, а вот если как эта...
Все назначенные сроки суммировать и выплату за ошибки, что бы по наследству передавались!
Может хоть тогда задумаются?
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14k
Владимир 4 часа назад
Упс.....
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
31793



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