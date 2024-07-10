«Ты позоришь русский народ»: в московском метро мужчина выгнал из вагона девушку за причёску

Он пинал Влада в спину и выгонял нас из вагона, когда он «допинал» нас до крайнего вагона, он встал возле меня и смотрел так, будто сейчас ударит. Всем в вагоне было плевать, хотя я шла и просила мужчин, чтобы они что то сделали, ведь их было много, и все мужчины вагона точно могли справиться с одним неадекватным.

По мнению этого ящера мы позорим русский народ, все из за моей необычной внешности, из за моей прически. До последнего я не хотела уходить из вагона, но оставаться там было опасно для жизни. Если увидите этого мужчину на улицах Москвы, бегите и защищайтесь и носите с собой перцовый баллончик.

Огромное спасибо полиции (девушка и мужчина), которых мы встретили сразу после того, как нас выпинал этот чел, мы показали им фото мужчины, они отправили своим, чтобы те вылавливали его и проводили нас до трамвая, потому что не советовали ехать в одну сторону с тем типом, - рассказала она потом.