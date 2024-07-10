FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 9150 постов • 1074 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Ты позоришь русский народ»: в московском метро мужчина выгнал из вагона девушку за причёску

«Ты позоришь русский народ»: в московском метро мужчина выгнал из вагона девушку за причёску

Автор:
10 июля 2024 14:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Девушка   Метро   Москва   неадекват   прическа   
8153
2
1

А её спутник даже не попытался за неё заступиться.

Девушка и её приятель ехали по красной ветке столичного метро. На станции «Сокольники» в вагон зашёл гражданин и обратил внимание на её причёску - осветлённые волосы и бантик.

Мужчина спросил о национальности дамы, она ответила, что русская. И услышала: «Ты - позор русского народа». Затем он велел ей выйти на следующей станции. Досталось и сопровождающему девушки. К слову, он тоже был с мелированными волосами и не сказал ни слова в защиту спутницы.

Молодые люди решили отойти подальше, но гражданин пошёл за ними и говорил, чтобы они «съ****сь из вагона». Так они и сделали - выбежали на следующей станции и обратились к полицейским.

Осторожно, мат:

Он пинал Влада в спину и выгонял нас из вагона, когда он «допинал» нас до крайнего вагона, он встал возле меня и смотрел так, будто сейчас ударит. Всем в вагоне было плевать, хотя я шла и просила мужчин, чтобы они что то сделали, ведь их было много, и все мужчины вагона точно могли справиться с одним неадекватным.

По мнению этого ящера мы позорим русский народ, все из за моей необычной внешности, из за моей прически. До последнего я не хотела уходить из вагона, но оставаться там было опасно для жизни. Если увидите этого мужчину на улицах Москвы, бегите и защищайтесь и носите с собой перцовый баллончик.

Огромное спасибо полиции (девушка и мужчина), которых мы встретили сразу после того, как нас выпинал этот чел, мы показали им фото мужчины, они отправили своим, чтобы те вылавливали его и проводили нас до трамвая, потому что не советовали ехать в одну сторону с тем типом, - рассказала она потом.

И добавила, что собирается писать заявление и хочет, чтобы этого мужчину задержали.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Девушка   Метро   Москва   неадекват   прическа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
174  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Antonium 12 часов назад
Я бы ему за усы предъявил, выкинул из вагона и сказал что он позор своих родителей, т.к. не воспитали его.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
20
Александр Николаевич 2 часа назад
Зря Семёныч говорил, что настоящих буйных мало...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17
Николай 2 часа назад
Самое поганое, что в такой ситуации никак нельзя помочь. По закону, если ты вмешаешься в конфликт, то будешь считаться зачинщиком и провокатором. Единственное, что ты можешь сделать - вызвать стражей порядка. Тут в комментариях многие осуждают тех, кто не вмешался и не помог. Я знаю несколько историй, когда вмешались, помогли, а потом получили условку, а в некоторых случаях, грозил срок. И мне скажут: "Ведь не посадили же. Что же, за правду не постоять?". Знакомый из-за условки вылетел с работы, не смог погасить кредиты и лишился всего имущества. Вот и думайте потом, надо ли вам это.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
652
Самуил Маршак 2 часа назад
Ну ребята вдвоем могли бы тоже на этого дебила побычиться.
Добрая перебранка только сил добавляет!
Они свалили, потом на душе тяжело будет, что поле боя покинули трусливо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: предложил спам-фильтр при добавлении комментария
−9
87
Shyrich 3 часа назад
Очень жаль девушку. Обычная причёска.
А вот лысого неадекватного долбоящера, закрыть бы на пару лет, или исправительных работ самых грязных. Чтобы другим неповадно было.

Самое дурное, что если ему начистить тупую [мат] прямо в вагоне, то потом еще и виноватым окажешься...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
butata 3 часа назад
Бывший мент... диагноз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25
Дмитрий 3 часа назад
Полный вагон мужчинок сидит, глазенки потупив, и не один, сцука, на место полудурка поставить не может, хотя бы словом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87
Shyrich Дмитрий 3 часа назад
Так по нашим дурным законам, ты крайним окажешься и тя еще и посадят за это... А словом там не поможет, тело то конченое, сразу видно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Shurovik 4 часа назад
Нашли уже его... Оказался бывшим ментом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
_delphin_ 4 часа назад
Думал, что нарвусь на комментарии "скрепоносцев", а нет, нормальные тут ещё...

Скованные одной цепью... (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Gamletof 4 часа назад
Дебил, нельзя выйти из вагона на ходу в метро.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Slawa49 5 часов назад
вот лично меня больше позорит вот такое бритое чудовище, от которого даже через монитор несет перегаром недельного запоя! почему этот не позор не на СВО???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Лесли 🥰 5 часов назад
Нормальная у неё стрижка, да и сама она симпатичная. Дое.бался тоже лысый хер с усами!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87
Shyrich Лесли 🥰 3 часа назад
Все с вами согласны. Плюсую. Только надо писать "дегенерат с усами вместо мозга".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Pill 6 часов назад
Лысый пи.дар.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
anatolis 6 часов назад
Что эта лысая з.а.л.у.п.а себе позволяет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Overkill245 7 часов назад
"А её спутник даже не попытался за неё заступиться"
Интересно, она потом долго ему мозг клевала по этому поводу?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Denis Cudreacov 7 часов назад
Конченая лысая за...па
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
921
ivandike 7 часов назад
Лысый чмошник явно в говно, до гастарбайтеров докопался бы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87
Shyrich ivandike 2 часа назад
Так он ссыт что его озвиздюлят прямо в вагоне. И правильно сделают кстати.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
vitstd 8 часов назад
"Всем в вагоне было плевать, хотя я шла и просила мужчин, чтобы они что то сделали, ведь их было много" : вот это - самое печальное ; и - да, не плевать: страх ввязаться, ибо "себе дороже- и вообще.."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−20
Roman Azerty 8 часов назад
мой комроты говорил : за кису под носом, моджахеды спросят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
127
ddtranslator 8 часов назад
Встретились один быдлан и два клоуна, очень интересно (нет)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
Spares ddtranslator 6 часов назад
а в чем клоунада?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
127
ddtranslator Spares 5 часов назад
В одежде и прическе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
Spares ddtranslator 3 часа назад
ты просто душный скуф ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87
Shyrich ddtranslator 2 часа назад
Фигню пишешь. Прическа обычная, одежда простая невзрачная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 49 комментариев (из 140)
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3106 постов (3058 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

317042



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Ему опять ничего не будет?»: чеченский блогер Асхаб Тамаев отвесил подростку пощёчину в Москве из-за шутки
«Ему опять ничего не будет?»: чеченский блогер Асхаб Тамаев отвесил подростку пощёчину...
Как снимали фильм "Москва слезам не верит"
Как снимали фильм "Москва слезам не верит"
Набирающие популярность в сообществах
Юрий Стоянов, советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист России
Юрий Стоянов, советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист...
История подлодки Grayback
История подлодки Grayback
«Годзилла и Конг: Новая империя» - фильм, на который стоит потратить свой вечер
«Годзилла и Конг: Новая империя» - фильм, на который стоит потратить свой вечер
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
После появления феминитивов

Перейти в раздел
Популярные теги
#машина#в мире#интересно#авто аварии#животные#Автовсячина#кино#Ynews#факты#кот
#автомобили#Прикол#Юмор#Китай#позитив#полиция#интересное#Россия#улыбнуло#Спасение
#автомир#фото#аварии#ДТП#история#США#СССР#собака#мигранты#задержание
«Годзилла и Конг: Новая империя» - фильм, на который стоит потратить свой вечер «Годзилла и Конг: Новая империя» - фильм, на который стоит потратить свой вечер В Москве пьяный афганец ударил девушку ножом на автобусной остановке и попытался скрыться В Москве пьяный афганец ударил девушку ножом на автобусной остановке и попытался скрыться "Москва - для москвичей!": в московском метро последователи Тесака унижали и оскорбляли якутянку "Москва - для москвичей!": в московском метро последователи Тесака унижали и оскорбляли якутянку "Мы не забыли Норд-Ост": москвичи возмущены пассажирками в никабах "Мы не забыли Норд-Ост": москвичи возмущены пассажирками в никабах Обезумевший ревнивец устроил поножовщину в Москве Обезумевший ревнивец устроил поножовщину в Москве «Вы с ума сошли?»: в Москве владелец доберманов избил женщину из-за замечания об отсутствии намордников «Вы с ума сошли?»: в Москве владелец доберманов избил женщину из-за замечания об отсутствии...

На что жалуетесь?

Вернуться