«Ты позоришь русский народ»: в московском метро мужчина выгнал из вагона девушку за причёску

А её спутник даже не попытался за неё заступиться.
Девушка и её приятель ехали по красной ветке столичного метро. На станции «Сокольники» в вагон зашёл гражданин и обратил внимание на её причёску - осветлённые волосы и бантик.
Мужчина спросил о национальности дамы, она ответила, что русская. И услышала: «Ты - позор русского народа». Затем он велел ей выйти на следующей станции. Досталось и сопровождающему девушки. К слову, он тоже был с мелированными волосами и не сказал ни слова в защиту спутницы.
Молодые люди решили отойти подальше, но гражданин пошёл за ними и говорил, чтобы они «съ****сь из вагона». Так они и сделали - выбежали на следующей станции и обратились к полицейским.
Осторожно, мат:
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Он пинал Влада в спину и выгонял нас из вагона, когда он «допинал» нас до крайнего вагона, он встал возле меня и смотрел так, будто сейчас ударит. Всем в вагоне было плевать, хотя я шла и просила мужчин, чтобы они что то сделали, ведь их было много, и все мужчины вагона точно могли справиться с одним неадекватным.
По мнению этого ящера мы позорим русский народ, все из за моей необычной внешности, из за моей прически. До последнего я не хотела уходить из вагона, но оставаться там было опасно для жизни. Если увидите этого мужчину на улицах Москвы, бегите и защищайтесь и носите с собой перцовый баллончик.
Огромное спасибо полиции (девушка и мужчина), которых мы встретили сразу после того, как нас выпинал этот чел, мы показали им фото мужчины, они отправили своим, чтобы те вылавливали его и проводили нас до трамвая, потому что не советовали ехать в одну сторону с тем типом, - рассказала она потом.
И добавила, что собирается писать заявление и хочет, чтобы этого мужчину задержали.
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Добрая перебранка только сил добавляет!
Они свалили, потом на душе тяжело будет, что поле боя покинули трусливо.
А вот лысого неадекватного долбоящера, закрыть бы на пару лет, или исправительных работ самых грязных. Чтобы другим неповадно было.
Самое дурное, что если ему начистить тупую [мат] прямо в вагоне, то потом еще и виноватым окажешься...
Скованные одной цепью... (с)
Интересно, она потом долго ему мозг клевала по этому поводу?)))