У японцев есть свое «8 марта», которое они ненавидят

В Японии принято отмечать «белый день». Это день, когда мужчины дарят женщинам, которые им нравятся, шоколад. Но в этом году японские мужчины встали в позу и купили просто рекордно мало подарков. Серьезно, рекордно мало.
Во-первых, Белый день – это такое «обратное» 14 февраля для японцев. Если у нас на 14-е парочки обоюдно радуют друг друга, то в Японии только девушки парней.
А те им отвечают на Белый день – на 14-е марта. И тоже принято дарить мелкие подарочки, но классический подарок – шоколад, даже не цветы.
«Нам надоело, когда нам говорят, когда дарить подарки»
Вот как комментируют в соц. сетях мужчины, которые решили никому ничего не дарить на белый день. Узнаваемо? У нас на 8-е марта тоже в соц. сетях поднимается волна «свою женщину надо радовать всегда, а не день в году».
Пишут это, правда, те, кого жаба давит цветы подарить в любой день в году. Иначе не было бы причины оправдываться почему-то перед всеми.
В 2014 году японцы потратили на подарки на Белый день 73 миллиарда иен, в 2021 году – уже 24 миллиарда. Быть может, все дело в падении экономики Японии, но ведь… это всего одна шоколадка.
Хотя японцы говорят, что боятся на работе устраивать фаворитизм, чтобы их не заподозрили в излишней симпатии, потому иногда приходится дарить шоколадку всем знакомым в отделе. Так появилась концепция «гири чоко», то есть обязательных шоколадных конфет.
В паре же принято, что если мужчина получил подарок от своей женщины на 14 февраля, то его шоколад или другие мелочи должны быть в 2 раза дороже в знак признательности.
Хотя это не устоявшееся правило, многие боятся пойти против традиции «дарить больше, чем получил».
- Это заговор шоколадных компаний, - считают молодые люди. С одно стороны, неприятно дарить обязательный женский подарок всем подряд, кто даже не нравится. Но японцы отказываются и от подарков своим родным девушкам!
«Если в детстве у тебя не было велосипеда…»
Как говорится, ну не подаришь ты ей шоколадку, объяснишь, что все это надуманный праздник. И она даже тебя поймет, потому что любит. Только у других на праздник будет шоколадка, а у твоей любимой – твои объяснения.
По мне так ничего проще, чем маленькую шоколадку подарить любимой девушке в знак того, что ты помнишь о мелочах. Шоколадка стоит дешевле любого цветка, даже одного. Не знают японцы, как хорошо живут, за цветами по метели не бегают, как у нас некоторые в России.
И все равно зажадничали шоколадку для любимой, это уже как-то ужасно грустно. Праздник-то не злой по сути, теплый. Так что расстроили меня сегодня японцы. А вас?
Источник:
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