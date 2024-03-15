У японцев есть свое «8 марта», которое они ненавидят

В паре же принято, что если мужчина получил подарок от своей женщины на 14 февраля, то его шоколад или другие мелочи должны быть в 2 раза дороже в знак признательности.

Хотя это не устоявшееся правило, многие боятся пойти против традиции «дарить больше, чем получил».

- Это заговор шоколадных компаний, - считают молодые люди. С одно стороны, неприятно дарить обязательный женский подарок всем подряд, кто даже не нравится. Но японцы отказываются и от подарков своим родным девушкам!

«Если в детстве у тебя не было велосипеда…»

Как говорится, ну не подаришь ты ей шоколадку, объяснишь, что все это надуманный праздник. И она даже тебя поймет, потому что любит. Только у других на праздник будет шоколадка, а у твоей любимой – твои объяснения.