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Во Вьетнаме проводят праздник в честь бывшей

Во Вьетнаме проводят праздник в честь бывшей

Автор:
12 июня 2024 09:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вьетнам   бывшая   в мире   люди   праздник   фото   
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В Хау Вай, в одном вьетнамском регионе неподалеку от границы Китая, есть один из самых необычных праздников. В этот день законно провести целый день со своим бывшим любовником или возлюбленным!

Как людям такое вообще на ум пришло

Согласно старой легенде, девушка и юноша из разных общим полюбили друг друга. Вот только красавицу Джиай жители ее деревни не желали отдавать в чужой род, и между селениями началась настоящая война.

После того, как многие родственники с обеих сторон были убиты, парень и девушка не смогли более этого выносить. Они объявили, что расстаются и больше нет причин сражаться, каждый останется жить у себя.

Но они любили друг друга, потому тайно сговорились видеться раз в год - 27-гочисла третьего лунного месяца.

Все еще бывшие, но смысл тот же

История очень трагичная, потому что они расстались, хоть и любили друг друга. А вот сам праздник с годами изменился, ведь часто мы расстаемся не потому что родня заставила, а потому что оказалось, что не подходим друг другу.

Потому на этом празднике не грустят, а много развлекаются и смеются. На 27-е число в селенье привозят карусели, лотки с едой, устраивают петушиные бои.

Для девушек это повод надеть яркие традиционные наряды и устроить танцы.

- Это твоя бывшая? Мой-то получше будет

Многие люди приезжают сюда целыми семьями, чтобы встретиться со своим бывшим. Поболтать, угостить бывшую тарелкой супа.

Можно встретиться всей семьей сразу со всеми бывшими, а можно разделиться и уделить час на ностальгические воспоминания наедине. Праздник должен быть в твоей родной деревне, конечно, туда съезжаются все, кто пережил в ней первую любовь.

Логично, что ездят туда только те, кто уверен в своих отношениях, и не будет ревновать. Если же муж поедет на фестиваль бывших без дозволения жены, явно желая увидеть прошлую любовь сильнее, чем расстроить свою нынешнюю – быть беде во вьетнамском семействе.

Сходили бы на такой праздник, если б у нас тоже все на него съезжались?

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Метки: Вьетнам   бывшая   в мире   люди   праздник   фото   
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2  комментария
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22k
Robin Hood 48 минут назад
Да ну НАХ ... и бывшую и праздник этот.
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36k
Teodor Час назад
Как это контрастирует со здешним постом о том, как бабы костерят своих бывших... и все про маленький член и про маменькиного сынка. Молодцы вьетнамцы!
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3492 поста (3190 в горячем)

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