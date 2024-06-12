Во Вьетнаме проводят праздник в честь бывшей

Но они любили друг друга, потому тайно сговорились видеться раз в год - 27-гочисла третьего лунного месяца.

Все еще бывшие, но смысл тот же

История очень трагичная, потому что они расстались, хоть и любили друг друга. А вот сам праздник с годами изменился, ведь часто мы расстаемся не потому что родня заставила, а потому что оказалось, что не подходим друг другу.

Потому на этом празднике не грустят, а много развлекаются и смеются. На 27-е число в селенье привозят карусели, лотки с едой, устраивают петушиные бои.