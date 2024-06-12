Во Вьетнаме проводят праздник в честь бывшей

В Хау Вай, в одном вьетнамском регионе неподалеку от границы Китая, есть один из самых необычных праздников. В этот день законно провести целый день со своим бывшим любовником или возлюбленным!
Как людям такое вообще на ум пришло
Согласно старой легенде, девушка и юноша из разных общим полюбили друг друга. Вот только красавицу Джиай жители ее деревни не желали отдавать в чужой род, и между селениями началась настоящая война.
После того, как многие родственники с обеих сторон были убиты, парень и девушка не смогли более этого выносить. Они объявили, что расстаются и больше нет причин сражаться, каждый останется жить у себя.
Но они любили друг друга, потому тайно сговорились видеться раз в год - 27-гочисла третьего лунного месяца.
Все еще бывшие, но смысл тот же
История очень трагичная, потому что они расстались, хоть и любили друг друга. А вот сам праздник с годами изменился, ведь часто мы расстаемся не потому что родня заставила, а потому что оказалось, что не подходим друг другу.
Потому на этом празднике не грустят, а много развлекаются и смеются. На 27-е число в селенье привозят карусели, лотки с едой, устраивают петушиные бои.
Для девушек это повод надеть яркие традиционные наряды и устроить танцы.
- Это твоя бывшая? Мой-то получше будет
Многие люди приезжают сюда целыми семьями, чтобы встретиться со своим бывшим. Поболтать, угостить бывшую тарелкой супа.
Можно встретиться всей семьей сразу со всеми бывшими, а можно разделиться и уделить час на ностальгические воспоминания наедине. Праздник должен быть в твоей родной деревне, конечно, туда съезжаются все, кто пережил в ней первую любовь.
Логично, что ездят туда только те, кто уверен в своих отношениях, и не будет ревновать. Если же муж поедет на фестиваль бывших без дозволения жены, явно желая увидеть прошлую любовь сильнее, чем расстроить свою нынешнюю – быть беде во вьетнамском семействе.
Сходили бы на такой праздник, если б у нас тоже все на него съезжались?
Источник:
- Тонкости бразильского карнавала
- Узкая жизнь Вьетнама: людей пугают дома шире 3 метров
- 9 интересных фактов о Вьетнаме и его жителях
- Дай корове затоптать тебя, сегодня же праздник!
- У японцев есть свое «8 марта», которое они ненавидят